Дубль Мбаппе и голевая передача Месси принесли «ПСЖ» победу над «Анже»

«ПСЖ» на выезде обыграл «Анже» в матче 32-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Дублем в игре отметился форвард Килиан Мбаппе. По голевой передачи отдали Лионель Месси и Хуан Бернат. Месси быстрее всех в XXI веке сделал 15 голевых передач за сезон в лиге 1.

За «Анже» в концовке матча забил форвард Сада Тиуб.

«ПСЖ» набрал 75 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата страны. «Анже» находится на последней, 20-й строчке (14 очков).