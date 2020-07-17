Фанаты впечатлены новой формой «Ренна»

«Ренн»? в Twitter презентовал новую домашнюю форму. Комплект на сезон-2020/21 выполнен в красном цвете с узором в виде мозайки.

Болельщики остались под впечатлением дизайном, о чем написали в комментариях.

Matthieu Fleury: «Я смотрю на эту форму и нахожу ее красивой. Это супер детализированный дизайн с маленькой мозаикой и цифрами 1901 на обороте».

Kevin: «Хорошая работа. За оригинальность эта форма великолепена. Думаю, что нашел свою первую покупку к сезону».

Breuil Michel: «Я из Лиона. Поздравляю с новой персонализированной футболкой. Форма с бретонскими кружевами! Отлично! Бедный мой «Лион». Наша новая форма — отстой».