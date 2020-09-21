Эксперты по чтению по губам подтвердили, что игрок «Марселя» оскорбил Неймара на расовой почве

Три эксперта по чтению по губам заявили, что игрок «Марселя» Альваро Гонсалес использовал расистские высказывания в адрес форварда «ПСЖ» Неймара.

— Он произносит слово «обезьяна» на испанском языке, когда поворачивает голову. У нас есть консенсус относительно использования этого слова игроком «Марселя, — сказал Фелипе Оливер, который работает в Бразильском институте образования глухих, сообщает SPORTbible со ссылкой на эфир Esporte Espetacular.

В концовке встречи на поле произошла массовая драка, по итогам которой было показано пять красных карточек. Ранее, дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции дисквалифицировал Неймара на 2 матча за инцидент в игре с «Марселем» (0:1).

«Я не уважаю тебя! У тебя нет характера!» Неймар ответил защитнику «Марселя»