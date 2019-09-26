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Экс-игрок «Зенита» Паредес может покинуть «ПСЖ»

26 сентября 2019, 23:42
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Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может покинуть клуб уже в январе, сообщает Le Parisien. Уровень игры аргентинца по-прежнему не устраивает ни тренерский штаб, ни партнеров по команде. Наиболее разочарован игрой Паредеса итальянец Марко Верратти, который не чувствует в аргентинце достойного партнера по центру поля.

Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года за 40 миллионов евро. В текущем чемпионате он сыграл за парижан 4 матча, в которых результативными действиями не отметился.

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