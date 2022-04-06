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Сегодня, 12:59

Кабелла подписал контракт с «Монпелье»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла перешел в «Монпелье».

Как сообщается на сайте французской команды, контракт будет действовать до конца сезона-2021/22.

Кабелла уже выступал в составе «Монпелье» с 2009 по 2014 год.

9 марта краснодарский клуб объявил, что соглашение с полузащитником было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

32-летний француз перешел в «Краснодар» в июле 2019 года из «Сент-Этьена». На его счету 17 голов и 11 результативных передач в 62 матчах за «быков».

Источник: https://www.mhscfoot.com/articles/2021-2022/equipe-pro/remy-cabella-revient-au-mhsc
Реми Кабелла
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 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
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 Лион 30 12 10 8 43-39 45
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 Нант 30 13 6 11 39-33 45
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 Ланс 30 12 8 10 45-40 44
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 Метц 30 4 11 15 27-54 23
20
 Бордо 30 4 11 15 38-70 23
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8.04 22:00
Лорьян – Сент-Этьен
 - : -
9.04 18:00
Реймс – Ренн
 - : -
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Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
10.04 14:00
Бордо – Метц
 - : -
10.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
10.04 16:00
Брест – Нант
 - : -
10.04 16:00
Монако – Труа
 - : -
10.04 18:05
Ланс – Ницца
 - : -
10.04 20:00
Страсбур – Лион
 - : -
10.04 22:00
Марсель – Монпелье
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 18
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Виссам Бен-Йеддер

Монако

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Мартен Террье

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Ренн

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П
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ПСЖ

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Бенжамен Буриго

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Ренн

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Димитри Пайет

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Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
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Салис Абдул Самед

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 26 1 8
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Монпелье

 25 1 7
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