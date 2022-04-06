Кабелла подписал контракт с «Монпелье»

Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла перешел в «Монпелье».

Как сообщается на сайте французской команды, контракт будет действовать до конца сезона-2021/22.

Кабелла уже выступал в составе «Монпелье» с 2009 по 2014 год.

9 марта краснодарский клуб объявил, что соглашение с полузащитником было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

32-летний француз перешел в «Краснодар» в июле 2019 года из «Сент-Этьена». На его счету 17 голов и 11 результативных передач в 62 матчах за «быков».