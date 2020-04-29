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Новости   //    Футбол   //    Франция

Более 50 клубов хотят судиться с французской федерацией футбола

14:56

Пять десятков любительских клубов Франции изучают возможность подачи коллективного иска к федерации футбола страны.

Претензия связана с условиями, на которых остановлены турниры в низших дивизионах, сообщает Radio Monte-Carlo. Речь идет как о футбольных, так и о футзальных клубах. Они недовольны тем, как определяют команды для обмена между дивизионами, объединяют усилия и собираются действовать через одну и ту же адвокатскую контору. (Александр Бобров)

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