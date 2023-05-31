«Арсенал» не собирается продавать Эдегора в «ПСЖ»

«Арсенал» не хочет продавать своего полузащитника Мартина Эдегора в «ПСЖ», сообщает The Mirror.

По информации издания, в руководстве команды твердо решили не продавать своих лидеров в летнее трансферное окно.

24-летний норвежец выступает за «Арсенал» с августа 2021 года. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до июня 2025 года.

В сезоне-2022/23 Эдегор провел 45 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.