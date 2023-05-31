Неймар назвал любимого пилота «Формулы-1»

Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал любимого пилота из «Формулы-1».

«Я люблю «Формулу-1», а больше всего я люблю Льюиса Хэмилтона. Он является моим большим другом», — приводит слова Неймара Sky Sports.

СМИ сообщали, что бразилец в минувшие выходные посетил «Гран-при Монако».

На данный момент 31-летний Неймар восстанавливается после травмы. Есть информация, что игрок может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно.