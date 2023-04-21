Месси быстрее всех в XXI веке сделал 15 голевых передач за сезон в лиге 1

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси быстрее всех в XXI веке сделал 15 ассистов за сезон в лиге 1, сообщает Stats Foot.

21 апреля в 32-м туре чемпионата Франции против «Анже» аргентинец отдал одну голевую передачу. Это пас сдал для игрока 15 в текущем сезоне.

Никому в XXI веке не удавалось достичь этой отметки в лиге 1 так быстро. Аргентинцу потребовалось для этого 27 матчей.

Кроме того, Месси стал третьим игроком с сезона-2006/07, набравшим 15+15 за сезон в чемпионате Франции, после Эдена Азара и Килиана Мбаппе.