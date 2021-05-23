«Лилль» обыграл «Анже» и стал чемпионом Франции

«Лилль» победил «Анже» (2:1) в матче 38-го тура чемпионата Франции. Благодаря этой победе команда завоевала титул чемпиона страны.

Голы у гостей забивали Жонатан Давид и Бурак Йылмаз (с пенальти). У хозяев отличился Анжело Фюльжини.

«Лилль» набрал 83 очка и занял первое место. Вторым стал «ПСЖ». Парижане в параллельной игре победили «Брест» (2:0) и имеют 82 очка, став вторыми.

«Лилль» стал чемпионом Франции в четвертый раз в своей истории. В последний раз команда выигрывала чемпионат в сезоне-2010/11.

Чемпионат Франции. Лига 1

38-й тур

«Анже» — «Лилль» — 1:2 (0:2)

Голы: Давид, 10 (0:1). Бурак Йылмаз, 45 — с пенальти (0:2). Фюльжини, 90 (1:2).

«Анже»: Бернардони, Павлович, Тома, Мансо, Мангани, Капель (Шо, 82), Кабо (Думбья, 57), Фюльжини, Бобишон, Перейра Лаж (Тиуб, 57), Диони (Баокен, 66).

«Лилль»: Меньян, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава, Ботман, Андре, Ренату Санчеш (Шека, 82), Юсуф Языджи (Бамба, 67), Сумаре, Давид (Иконе, 90), Бурак Йылмаз (Араужу, 82).

Предупреждения: Ренату Санчеш, 75. Зеки Челик, 78.

Судья: Бастьен.

23 мая. Анже. Стадион «Раймон Копа».