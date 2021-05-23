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«Ланс» — «Монако»: Головин выйдет в стартовом составе

21:07
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Полузащитник «Монако» Александр Головин примет участие в последнем матче сезона французской лиги 1 с «Лансом». Футболист был включен в стартовый состав на игру.

Матч «Ланс» — «Монако» состоится 23 мая. Начало — в 22.00 (мск).

Монегаски с 77 очками занимают 3-е место. «Ланс» идет 6-м с 56 очками.

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