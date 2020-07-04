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Новости   //    Футбол   //    Франция

Американские инвесторы хотят купить «Кан»

01:16
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Новым владельцем «Кана» может стать американский фонд Oaktree. Как сообщает RMC, американцы готовы спасти клуб второй лиги Франции от финансовых проблем.

Отмечается, что Национальный директорат по управлению отложил вынесение решение по финансовой проверке клуба. По предварительной информации, «Кану» может грозить понижение до 3-го дивизиона из-за проблем с финансами.

В сезоне-2019/20 «Кан» занял 13-е место в турнирной таблице лиги 2.

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