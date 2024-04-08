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Сегодня, 18:31

Алжирский защитник «Факела» высоко оценил французский язык Кузяева

Микеле Антонов
Корреспондент
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Алжирский защитник «Факела» Райан Сенхаджи в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о полузащитнике «Гавра» Далере Кузяеве.

После матча 28-го тура лиги 1 против «Ланса» (1:1), который прошел 6 апреля, 31-летний россиянин дал интервью полностью на французском языке.

«Очень хороший французский для человека, который более шести месяцев во Франции», — сказал Сенхаджи «СЭ».

Кузяев стал игроком «Гавра» летом 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах клуба во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

Далер Кузяев
ФК Гавр
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 18 9 1 65-24 63
2
 Брест 28 15 8 5 41-23 53
3
 Монако 28 15 7 6 53-38 52
4
 Лилль 28 13 10 5 42-25 49
5
 Ницца 28 12 8 8 28-22 44
6
 Ланс 28 12 7 9 37-30 43
7
 Реймс 28 11 7 10 35-36 40
8
 Марсель 28 10 9 9 41-33 39
9
 Ренн 28 10 9 9 40-34 39
10
 Лион 28 11 5 12 34-42 38
11
 Тулуза 28 8 9 11 32-36 33
12
 Монпелье 28 8 9 11 35-40 33
13
 Страсбур 28 8 9 11 30-39 33
14
 Гавр 28 6 10 12 27-36 28
15
 Нант 28 8 4 16 27-45 28
16
 Лорьян 28 6 8 14 35-52 26
17
 Метц 28 6 5 17 28-48 23
18
 Клермон Фут 28 4 9 15 20-47 21
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
12.04 22:00
Метц – Ланс
 - : -
13.04 18:00
Страсбур – Реймс
 - : -
13.04 22:00
Ренн – Тулуза
 - : -
14.04 14:00
Гавр – Нант
 - : -
14.04 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
14.04 21:45
Лион – Брест
 - : -
24.04 20:00
Лорьян – ПСЖ
 - : -
24.04 20:00
Монако – Лилль
 - : -
24.04 22:00
Марсель – Ницца
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 17 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 19 2 3
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

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