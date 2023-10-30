Кто больше достоин «Золотого мяча» — Месси, Холанн или Мбаппе? Отвечают авторы «СЭ»

Выбираем лучшего футболиста планеты.

Эрлин Холанн

Артем Никулин, корреспондент

Фото Reuters

Ни в коем случае не расстроюсь, если «ЗМ» по итогу отдадут Месси — однако за Холанна мне будет чуточку радостнее. Лео уже доказал свое величие, а победа на чемпионате мира нужна была в первую очередь самому аргентинцу, а не журналистам или критикам. В свою очередь Эрлин, побив рекорд по годам в АПЛ и выиграв требл, доказал, что способен тащить команду на самом высоком уровне, а не только в специфической бундеслиге.

Кроме того, с прошлого года France Football сделал отдельное примечание в правилах, что при отборе игроков необходимо в первую очередь учитывать индивидуальные достижения. В прошлом сезоне Эрлин забил 52 мяча, помог «Манчестер Сити» выиграть АПЛ и Лигу чемпионов, заодно побив несколько рекордов. Месси гениально проявил себя на ЧМ, но достижения в лиге 1 никем не котируются, а в Лиге чемпионов «ПСЖ» без шансов влетел «Баварии».

Конечно, провальный клубный сезон для Месси равен лучшему сезону в карьере 95% футболистов. Но Холанн действительно выдал нечто легендарное в сезоне-2022/23 и по статусу приблизился к Лео. Сейчас у норвежца 13 мячей в 15 матчах, а его на полном серьезе умудряются критиковать. Не это ли признак величия? Так что Эрлина необходимо поощрить как минимум за это достижение — он наконец вырос из перспективного форварда в суперзвезду футбола. Дальше не будет вау-эффекта, поэтому надо ценить то, что мы имеем сейчас. И отметить это дебютным «Золотым мячом».

Килиан Мбаппе

Марк Бессонов, заместитель шефа отдела футбола

Фото Reuters

Всем давно известно, что «Золотой мяч» вручают не за чисто футбольные достижения (чего стоят только размытые критерии «талант» и «фейр-плей»). Голосующие все равно во многом ориентируются на личные симпатии, и логика тут зачастую отходит на второй план. Согласно инсайдам, «Золотой мяч» в этом году получит Месси, и всем понятна главная причина — великий чемпионат мира и финал, где Лео блистал. Это было событие планетарного масштаба, на которое обратили внимание даже люди, далекие от футбола. Но по этой логике в 2010-м «Золотой мяч» должен был получить Иньеста, а в 2018-м — Мбаппе.

Успехи на ЧМ при голосовании наверняка многими учитываются в первую очередь, и тут стоит не забывать, что Мбаппе провел такой же фантастический турнир, как и Месси — стал лучшим бомбардиром (8 голов, 2 с пенальти, у аргентинца — 7, из которых 4 с «точки»), оформил две результативные передачи (у Месси — 3). Притом Килиан, как и Лео, тащил в сложные моменты — оформил спасительный дубль в матче с Данией, поучаствовал во всех трех голах в ворота Польши в 1/8; оформил хет-трик в финале, в конце концов!

На клубном уровне тоже порядок. Тут Мбаппе в сезоне-2022/23 логичным образом выиграл те же трофеи, что и Месси. Плюс оформил 41+10 в 43 матчах — космос! Из минусов — не показал ничего выдающегося в 1/8 против «Баварии», но там не заметен был и Лионель. Плюс Килиан подходил к противостоянию, не успев восстановиться после травмы.

Помним про измененный France Football критерий, в котором уточняется — теперь личные достижения должны превалировать над командными. Но все равно выходит, что награду наверняка получит Месси, который выиграл решающий титул в матче, где его конкурент за «ЗМ» точно не смотрелся хуже него. Как и на клубном уровне.

Лионель Месси

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола

Фото Global Look Press

Конечно, меня тоже утомила гегемония Месси и Роналду (хотя Криштиану уже выпал из касты лучших прямо сейчас). А отдавать «Золотой мяч» 36-летнему ветерану, который доигрывает в США, даже как-то неловко. Но что делать, если и в этом возрасте и условиях Лео — номер один?

Можно сколько угодно перечислять голы Мбаппе и титулы Холанна, но проблема в том, что статистические показатели Месси глобально не слабее. 20 голов и 20 результативных передач в 40 матчах за сезон — феноменальные цифры для любого футболиста. А Лео за них еще и критиковали, обвиняя в отсутствии мотивации биться за «ПСЖ».

К тому же при выборе обладателя «Золотого мяча» главное — не статистика, а вовлеченность в результаты, которая у Лео просто запредельная. То, что сотворил Месси в Катаре — лучший образец, за что вообще нужно выписывать индивидуальные награды. Без Лео Аргентина не пробилась бы дальше 1/8 финала, а с ним завоевала первое золото со времен Диего Марадоны. И, вероятно, последнее на многие годы вперед.

«Многие люди с этим поспорят, но для меня все очевидно: если футболист выигрывает чемпионат мира в такой манере, он должен выиграть «Золотой мяч», — уверен Тьерри Анри. Очень сложно с этим не согласиться — и Холанн, и Мбаппе провели выдающийся сезон, но обоим дико не повезло, что он совпал с одним из самых выдающихся перформансов в истории чемпионатов мира.