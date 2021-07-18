Месси снова главный претендент на «Золотой мяч». Кто может остановить аргентинца?

У Лео есть минимум два сильных соперника.

До вручения главной индивидуальной награды в мировом футболе еще целых пять месяцев. Однако практически все крупные трофеи в году уже разыграны. Остаются Лига наций, групповой этап Лиги чемпионов и первая половина чемпионата страны. Разберемся, почему Лионель Месси опять главный фаворит в гонке за «Золотым мячом», и назовем тех, кто может ему помешать.

PR -кампания и своеобразные критерии играют на руку Месси

31 день лета мы пристально следили за Евро-2020 и оценивали, кто сможет повысить свои шансы на «Золотой мяч» в этом году. А тем временем за океаном случилось долгожданное чудо, переплюнувшее триумф итальянцев: Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины с 2008 года, когда случилась победа на Олимпиаде в Пекине. Лео стал лучшим игроком Кубка Америки и выиграл «Золотую бутсу» турнира, вновь оставив Неймара в своей тени.

И хотя аргентинец на клубном уровне выиграл с «Барселоной» только Кубок Испании, его космическая форма в 2021 году помогла ему стать лучшим бомбардиром и ассистентом ла лиги и наконец-то поднять над головой международный трофей. Важно помнить, что в расчет берется не сезон, а календарный год. Это играет на руку Месси, провалившему (по своим меркам, конечно) первую половину кампании-2020/21 — он забил лишь 7 мячей в чемпионате (23 — в 2021 году).

А шумное празднование триумфа со сборной настолько оглушило весь мир, что в действие вступил важнейший критерий вручения «Золотого мяча» — имидж. Сотни миллионов фанатов праздновали победу Аргентины как личное достижение Лео.

И хотя аналитики могут доказывать, что Месси не лучший игрок финала, а Копа Америка — турнир уровнем намного ниже, чем Евро, дело уже сделано. Да, голосовать будут не болельщики, а тренеры и капитаны сборных, а также спортивные журналисты. Но победа Лео на континенте запустила глобальный тренд, в котором все по инерции забудут о вылете «Барсы» от «ПСЖ» в 1/8 ЛЧ и отдадут «Золотой мяч» именно ему.

Исправит ли Левандовски главную несправедливость прошлого года?

В 2020 году решение не вручать самую престижную индивидуальную награду в футболе восприняли скандально. Очевидным фаворитом выглядел Роберт Левандовски. Поляк настрелял более 50 мячей за сезон, а за календарный год забил 47 раз, выиграл бундеслигу и Лигу чемпионов и котировался букмекерами выше и Месси, и Криштиану Роналду. Пришлось довольствоваться наградой от ФИФА — The Best .

Однако в этом сезоне Левандовски не только не опустил планку — он даже повысил ее. 41 гол в 29 матчах бундеслиги — поляк побил великий рекорд Герда Мюллера и заставил футбольный мир вновь вспомнить о себе. На прошедшем Евро-2020 бомбардир «Баварии» не провалился — его гол помог Польше сыграть вничью с Испанией, а дубль в ворота Швеции оставлял сборной шансы на выход из группы.

Да, «Бавария» вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов от «ПСЖ», но Левандовски тогда восстанавливался от травмы. Немецкая команда создала столько моментов, что будь на острие атаки не Эрик-Максим Шупо-Мотинг, а поляк, и шансы на проход резко бы увеличились. Но это все — «бы». На деле мы имеем, что лучший футболист года в топ-5 европейских лиг по голам на 90 минут (1,5), системе «гол + пас», голам без учета забитых с пенальти (33) может второй год подряд остаться без «Золотого мяча» и встать в один ряд с Франком Рибери и Уэсли Снайдером.

Модрич по-итальянски — новый фаворит?

«Если мы говорим о таланте, то признаю, что я не лучший в мире. Однако если речь о титулах, то в этом сезоне никто не выиграл больше меня» — сказал Жоржиньо телеканалу SporTV .

Итальянский полузащитник стал всего десятым игроком, кто выиграл Лигу чемпионов и Евро в один год. Весь мир наблюдал, как он ведет игру своей сборной, подчиняя себе все процессы в центре поля.

Жоржиньо стал первым на чемпионате Европы по количеству собранных фолов (19), пятым по проникающим пасам в финальную треть поля (56). Выдал самый результативный сезон, забив семь раз за «Челси» — все с пенальти. И именно его удар в серии 11-метровых вывел итальянцев в финал. Да, против Англии уроженец Бразилии пенальти не забил, но подвиги Джиджи Доннаруммы скрасили эту неудачу.

Да, в отличие от Луки Модрича образца 2018 года, Жоржиньо не признали лучшим игроком турнира. Однако и в системе оборонительного контроля Томаса Тухеля, и в позиционно атакующей структуре Роберто Манчини он — ключевой футболист. Ранее игроков подобного плана «Золотым мячом» почти не награждали. Спросите у Хави и Андреса Иньесты.

Теперь же мы имеем пример Модрича. Его триумф воспринимался как дань уважения всем «обездоленным» за предыдущие годы. Сейчас ситуация не выглядит очевидной. Но в топ-3 Жоржиньо вполне может забраться.

Они могли побороться за «Золотой мяч», но...

После победы «Челси» в Лиге чемпионов многие всерьез заговорили о возможном «Золотом мяче» для Нголо Канте. В плей-офф француз показал совершенно выдающийся футбол и стал заметен даже широкой общественности. Его увеличившийся вклад в атаку не пошел в ущерб монструозным показателям в обороне. Кроме этого, имидж искренне скромного парня, отсутствие скандалов или конфликтов — все это выглядело солидным PR -фундаментом для победы. Жаль, что этому больше не бывать.

«Если бы я ставил 100 евро на обладателя «Золотого мяча», я бы поставил 50 на Ромелу Лукаку и 50 — на Кевина Де Брейне!» — заявил главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в интервью Goal .

Сейчас это высказывание звучит немного комично, но оно прозвучало до четвертьфинала Бельгия — Италия. И тогда смотрелось логично. Лукаку — лучший игрок сезона в серии А, Де Брейне — финалист Лиги чемпионов и лидер «Манчестер Сити». Неудача на Евро резко снизила шансы «Красных дьяволов», однако осенью еще будет финал Лиги наций. И если кто-то единолично выиграет долгожданный трофей для Бельгии (до этого сборная лишь один раз становилась олимпийским чемпионом в 1920 (!) году) и мощно проведет первую часть сезона-2021/22, то...

И, конечно, нельзя обойтись без упоминания Криштиану Роналду. Однако его достижения — лучший бомбардир серии А и Евро-2020 — не затмевают позорного вылета «Ювентуса» от «Порту» в 1/8 финала ЛЧ и неудачного выступления со сборной. Португалец в этом году вполне может остаться вне тройки призеров — впервые с 2010 года.

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