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В сборной мая — игроки «Челси», команда года — «Манчестер Сити». Ведущие СМИ Европы подвели итоги сезона

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 14:30
29 мая. Порту. «Манчестер Сити» — «Челси» — 0:1. Кевин Де Брейне (слева) и Нголо Канте (справа) — одни из главных героев прошедшего сезона. Фото AFP Сборная мая по версии Ассоциации европейских спортивных изданий. Фото «СЭ» Сборная мая по версии «СЭ». Фото «СЭ» Сборная сезона. Фото «СЭ»
29 мая. Порту. «Манчестер Сити» — «Челси» — 0:1. Кевин Де Брейне (слева) и Нголо Канте (справа) — одни из главных героев прошедшего сезона. Фото AFP
Теги:
Ассоциация европейских спортивных изданий определила символические сборные национальных чемпионатов континента по итогам мая и всего сезона-2020/21

В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия) принимал участие «Спорт-Экспресс», представляющий в ассоциации Россию.

Больше всего в сборной мая представителей «Челси» — пять. Чаще других журналисты голосовали за Нголо Канте, Роберта Левандовски и Луиса Суареса. А вот в сборной сезона пять позиций заняли игроки «Манчестер Сити».

В сборную мая вошли (4-3-3): Облак («Атлетико», 5 голосов); Хакими («Интер», 4), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 7), Аспиликуэта («Челси», 6), Чилуэлл («Челси», 4); Канте («Челси», 11), Модрич («Реал», 4), Маунт («Челси», 3); Левандовски («Бавария», 10), Луис Суарес («Атлетико», 10), Хаверц («Челси», 5).

Сборная мая по версии Ассоциации европейских спортивных изданий. Фото "СЭ"
Сборная мая по версии Ассоциации европейских спортивных изданий. Фото «СЭ»

Вариант «СЭ» выглядит так (4-3-3): Буффон («Ювентус»); Александр-Арнольд («Ливерпуль»), Рюдигер («Челси»), Рубен Диаш, Данилу («Ювентус»); Санчо («Боруссия» Д), Канте, Модрич; Холанн («Боруссия» Д), Левандовски, Морено («Вильярреал»).

Сборная мая по версии «СЭ». Фото "СЭ"
Сборная мая по версии «СЭ». Фото «СЭ»

Кроме названных игроков голоса представителей ассоциации также получили:

вратари Алиссон («Ливерпуль»), Рульи («Вильярреал»), Менди («Челси»), Меньян («Лилль»);

защитники Алонсо, Тиагу Силва, Джеймс (все — «Челси»), Алаба, Люка Эрнандез (оба — «Бавария»), Альбиоль, Пау Торрес (оба — «Вильярреал»), де Фрай («Интер»), Марипан («Монако»), Педру Гонсалвеш, Коатес (оба — «Спортинг» Л), Ботман, Мандава (оба — «Лилль»), Хектор («Кельн»), Мехеле («Брюгге»), Савич («Атлетико»), Тео Эрнандез («Милан»);

полузащитники Феррейра-Карраско, Льоренте, Коке (все — «Атлетико»), Каземиру («Реал»), Барелла («Интер»), Ройс («Боруссия» Д), Парехо («Вильярреал»), Гозенс («Аталанта»), Жоржинью («Челси»), Кессье («Милан»), Де Брейне, Гюндоган, Фоуден (все — «Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

нападающие Салах («Ливерпуль»), Мбаппе («ПСЖ»), Бурак Йылмаз («Лилль»), Дэвид («Лилль»), Месси («Барселона»), Лукаку («Интер»).

Сборную сезона составили (4-3-3): Облак («Атлетико», 5 попаданий в сборные месяца); Хакими («Интер», 3), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 5), Стоунс («Манчестер Сити», 2), Жоау Канселу («Манчестер Сити», 4); Де Брейне («Манчестер Сити», 4), Гюндоган («Манчестер Сити», 3), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 4); Месси («Барселона», 3), Левандовски («Бавария», 6), Бензема («Реал», 3).

Сборная сезона. Фото "СЭ"
Сборная сезона. Фото «СЭ»

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