Ассоциация европейских спортивных изданий определила символические сборные национальных чемпионатов континента по итогам мая и всего сезона-2020/21

В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия) принимал участие «Спорт-Экспресс», представляющий в ассоциации Россию.

Больше всего в сборной мая представителей «Челси» — пять. Чаще других журналисты голосовали за Нголо Канте, Роберта Левандовски и Луиса Суареса. А вот в сборной сезона пять позиций заняли игроки «Манчестер Сити».

В сборную мая вошли (4-3-3): Облак («Атлетико», 5 голосов); Хакими («Интер», 4), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 7), Аспиликуэта («Челси», 6), Чилуэлл («Челси», 4); Канте («Челси», 11), Модрич («Реал», 4), Маунт («Челси», 3); Левандовски («Бавария», 10), Луис Суарес («Атлетико», 10), Хаверц («Челси», 5).

Сборная мая по версии Ассоциации европейских спортивных изданий. Фото «СЭ»

Вариант «СЭ» выглядит так (4-3-3): Буффон («Ювентус»); Александр-Арнольд («Ливерпуль»), Рюдигер («Челси»), Рубен Диаш, Данилу («Ювентус»); Санчо («Боруссия» Д), Канте, Модрич; Холанн («Боруссия» Д), Левандовски, Морено («Вильярреал»).

Сборная мая по версии «СЭ». Фото «СЭ»

Кроме названных игроков голоса представителей ассоциации также получили:

вратари Алиссон («Ливерпуль»), Рульи («Вильярреал»), Менди («Челси»), Меньян («Лилль»);

защитники Алонсо, Тиагу Силва, Джеймс (все — «Челси»), Алаба, Люка Эрнандез (оба — «Бавария»), Альбиоль, Пау Торрес (оба — «Вильярреал»), де Фрай («Интер»), Марипан («Монако»), Педру Гонсалвеш, Коатес (оба — «Спортинг» Л), Ботман, Мандава (оба — «Лилль»), Хектор («Кельн»), Мехеле («Брюгге»), Савич («Атлетико»), Тео Эрнандез («Милан»);

полузащитники Феррейра-Карраско, Льоренте, Коке (все — «Атлетико»), Каземиру («Реал»), Барелла («Интер»), Ройс («Боруссия» Д), Парехо («Вильярреал»), Гозенс («Аталанта»), Жоржинью («Челси»), Кессье («Милан»), Де Брейне, Гюндоган, Фоуден (все — «Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

нападающие Салах («Ливерпуль»), Мбаппе («ПСЖ»), Бурак Йылмаз («Лилль»), Дэвид («Лилль»), Месси («Барселона»), Лукаку («Интер»).

Сборную сезона составили (4-3-3): Облак («Атлетико», 5 попаданий в сборные месяца); Хакими («Интер», 3), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 5), Стоунс («Манчестер Сити», 2), Жоау Канселу («Манчестер Сити», 4); Де Брейне («Манчестер Сити», 4), Гюндоган («Манчестер Сити», 3), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 4); Месси («Барселона», 3), Левандовски («Бавария», 6), Бензема («Реал», 3).