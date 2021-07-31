Культовый клуб из Мадрида, команда из туристической Мекки и «канарейки» с Пукки. Новички топ-5 чемпионатов

Рассказываем, кто пополнил высшие дивизионы в сильнейших европейских лигах.

Англия

«Норвич»

Всего лишь спустя год после вылета из АПЛ «канарейки» вернулись. «Норвич» занял первое место в чемпионшипе с отрывом в шесть очков от ближайшего преследователя. О двух главных звездах этой команды уже давно говорят. Лучший ассистент чемпионшипа (17 передач) Эмилиано Буэндиа перешел в «Астон Виллу» за 38,4 миллиона евро, а за 22-летним правым защитником Максом Ааронсом устроили охоту английские топы, «Бавария» и «Атлетико».

Кроме Буэндиа, в атаке отжигал финн Теему Пукки. Форвард забил 26 мячей и стал третьим снайпером лиги. В тренерском штабе «Норвича» все стабильно — уже 5-й сезон в качестве главного начнет немец Даниэль Фарке. Его прошлый заход в АПЛ сложился печально: желто-зеленые отстали от предпоследнего места на 13 очков.

Из летних усилений стоит отметить экс-футболиста «Вердера» Милота Рашицу и арендованного у «Челси» Билли Гилмора.

«Уотфорд»

«Уотфорд» последовал примеру «Норвича» и не стал задерживаться во второй по значимости английской лиге. Отсутствия «шмелей» вы могли и не заметить, тем более что до вылета команда пять сезонов подряд держалась в АПЛ.

«Уотфорд» пропустил меньше всех — всего 30 голов в 46 матчах. Бывший голкипер сборной Англии Бен Фостер начинал сезон в основе, а сыгравший на Евро-2020 за сборную Австрии Даниэль Бахманн провел в воротах «Уотфорда» вторую половину сезона, сделав 13 «сухарей».

В атаке тоже есть интересные персонажи. На вингера Исмаилу Сарра претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». «Уотфорд» хочет за 23-летнего сенегальца 30 миллионов фунтов.

«Брентфорд»

А вот и первая сенсация: «Брентфорд» впервые в своей истории вышел в премьер-лигу. В сезоне-2019/20 клуб из Западного Лондона уже занимал 3-е место в чемпионшипе, но тогда в финале плей-офф уступил «Фулхэму» (1:2 в дополнительное время.). На сей раз удача была стороне «Брентфорда».

Проиграв первый полуфинал «Борнмуту» (0:1), «Брентфорд» начал домашнюю игру с быстрого пропущенного гола. Для итоговой победы лондонцам нужны были три мяча, и они справились с задачей, забив последний из голов на 81-й минуте. Финал с «Суонси» выдался менее драматичным. К 20-й минуте матча «Брентфорд» повел в два мяча, и счет 2:0 продержался до финального свистка.

Лучший бомбардир чемпионшипа Иван Тони к 31 голу в регулярном чемпионате добавил два мяча в плей-офф. Всего за один сезон 25-летний нападающий подорожал с 4,5 миллиона евро до 28.

Испания

«Эспаньол»

Как и в Англии, в Испании два первых места во втором дивизионе заняли только что вылетевшие из примеры клубы. «Эспаньол» и «Мальорка» набрали одинаковое количество очков (по 82) при идентичном количестве побед, ничьих и поражений. Каталонцы оказались сильнее в личных встречах (2:1 и 0:0) и показали лучшую разницу мячей (71-28 против 54-28).

В составе «Эспаньола» одновременно оказались лучший бомбардир и лучший ассистент сегунды. Воспитанник «Реала» Рауль де Томас забил 23 мяча, а вингер Адриан Эмбарба раздал 14 передач.

«Мальорка»

«Мальорка» забила на 17 мячей меньше своих конкурентов из Барселоны, но пропустила те же 28 мячей. В этом немалая заслуга 36-летнего вратаря Маноло Рейны. 24 из 39 матчей голкипер отыграл на ноль. В атаке таких героев нет, да и активностью на трансферном рынке «Мальорка», как и «Эспаньол», не радует.

«Райо Вальекано»

В отличие от двух других новичков примеры, «Райо Вальекано» пробыл в сегунде аж два сезона. Клуб из пригорода Мадрида занял 6-е место в регулярном первенстве, чуть не пропустив вперед хихонский «Спортинг» в последнем туре.

В плей-офф мадридцы на удивление легко разобрались с «Леганесом» (3:0 и 2:1), а вот с «Жироной» им пришлось попотеть. «Райо Вальекано» уступил дома 1:2, но в первом тайме выездной встречи забил два мяча. С 56-й минуты встречи «Райо» играл в меньшинстве, но свою задачу решил.

Тем не менее у «Райо Вальекано» самый дешевый состав в примере, сохранить место в элите самому контркультурному клубу лиги будет очень сложно.

Германия

«Бохум»

Борьба во второй бундеслиге шла до последнего тура. «Бохум» спустя 11 сезонов вернулся в лучшую немецкую лигу. Одна сине-белая команда заменит другую сине-белую команду — «Шальке» — в рурском дерби: Бохум находится между Дортмундом и Гельзенкирхеном.

Сразу два игрока «Бохума» забили по 15 мячей — Роберт Цуль и Симон Цоллер. Цуль еще и стал лучшим ассистентом лиги, отдав 13 голевых передач. При этом австрийца не впечатлила перспектива выступления в первой бундеслиге, и он отправился на заработки в «Аль-Иттихад Кальба» из ОАЭ.

«Гройтер Фюрт»

Если «Бохум» гарантировал себе прямую путевку в элитный дивизион своими силами, то «Гройтер Фюрт» еще должен был надеяться на осечку «Хольштайн Киль». Так и получилось. После первых таймов ситуация для «Гройтер Фюрт» была хуже некуда: они пропустили гол от дюссельдорфской «Фортуны» и остались в меньшинстве, в то время как «Хольштайн Киль» вел у «Дармштадта» 1:0.

Дальше все перевернулось с ног на голову. «Киль» пропустил трижды, на что сумел ответить лишь одним голом в концовке, а «Гройтер Фюрт» в меньшинстве добыл волевую победу 3:2. Некогда трехкратный чемпион Германии (последний раз — в 1929 году) выходит в бундеслигу впервые за восемь лет.

Италия

«Эмполи»

«Эмполи» вылетел из серии А на два сезона, но благополучно вернулся в высший дивизион итальянского футбола. Тосканцы проиграли всего три матча в серии В, но умудрились свести 16 матчей вничью.

В этой сбалансированной команде выделяется молодой полузащитник Самуэле Риччи. За 19-летнего игрока спорят клубы серии А, включая «Милан» и «Сассуоло», а также английский «Лестер». Лучший бомбардир клуба, 29-летний воспитанник «Милана» и бывший игрок «Ювентуса» Леонардо Манкузо, впервые сыграет в главной лиге страны — в серии В форвард наколотил 20 мячей.

«Салернитана»

Для «Салернитаны» выход в серию А — настоящий праздник, ведь они попали в элиту только в третий раз в истории. У владельца южан — Клаудио Лотито — в собственности еще и «Лацио». По правилам итальянской федерации футбола одно и то же лицо не может быть владельцем двух и более клубов серии А. В итоге Лотито отправил документы о передаче владении «Салернитаной» слепому трасту. Теперь у траста есть полгода для окончательной продажи «Салернитаны».

Главный тренер команды Фабрицио Кастори — рекордсмен серии В по количеству матчей: 501 игра в роли тренера. При этом в серии А у Кастори даже не набралось целого сезона — всего 33 матча. Из игроков выделить особо некого, у команды было очень много арендованных футболистов, которые вернулись в свои клубы.

«Венеция»

Спустя 19 лет в серию А вернулась «Венеция». В регулярном чемпионате клуб занял 5-е место, из-за чего ему пришлось проходить три раунда плей-офф. Выбив поочередно «Кьево» (3:2) и «Лечче» (1:0 и 1:1), «Венеция» обыграла 1:0 «Читтаделлу» в выездной игре финала. Домашний матч складывался не столь удачно. Пропустив и оставшись в меньшинстве еще в первом тайме, «Венеция» додержала счет 0:1 до концовки, а на 90+2-й минуте встречи запасной форвард Риккардо Бокалон забил в контратаке.

Состав оранжево-черно-зеленых наполнен арендованными игроками, но время на комплектацию команды еще есть. Возможно, американские владельцы вложатся в трансферы, чтобы помочь «Венеции» сохранить прописку в элите.

Франция

«Труа»

У «Труа» во Франции репутация команды-«лифта». За последние 10 лет они в четвертый раз поднимаются в лигу 1. Сезон-2009/10 команда вообще провела в третьем дивизионе. Прошлый турнир в лиге 2 «Труа» завершил на первом месте.

Для русскоязычных любителей футбола команда может быть интересной из-за перехода украинского нападающего Николая Кухаревича. «Рух» получил за своего футболиста 300 тысяч евро. В лиге 2 голы «Труа» приносил тунисский форвард Йоанн Тузгар. 34-летний африканец настрелял 16 мячей. Состав новичков лиги 1 в два раза дешевле состава «Лорьяна» (29 миллионов евро против 60 миллионов евро), который идет на одно место выше по этому показателю.

«Клермон»