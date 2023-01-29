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Сегодня, 01:40

«Барселону» заставили поволноваться в дерби, Каземиро и Фред устроили бразильское шоу, «Бавария» разучилась побеждать

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Каземиро (в центре).
Фото AFP
Сон Хын Мин.
Фото Reuters
Каземиро (слева).
Фото Reuters
1/3
Главные события субботы в европейском футболе.

Испания: Педри снова решает

Испания. Лига 1. 19-й тур
28 янв, 18:15. Montilivi (Жирона)
Жирона
0:1
Барселона

Осенью в столице Каталонии благодарили «Жирону» за ничью с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Однако субботнее дерби складывалось так, что выходцы из сегунды вполне могли отобрать очки и у второго испанского гранда. Тем более, крайне неприятным для «Барселоны» событием стала травма Дембеле. Мы уже начали забывать, как француза называли «хрустальным», а тут потребовалась замена уже в середине первого тайма.

Но в итоге как раз сменивший вингера Педри во втором туре подряд стал автором победного мяча, в голевом эпизоде фактически исполнив роль дисквалифицированного Левандовски. В чем-то проводившему 100-й матч за клуб герою дня повезло, так как голкипер «Жироны» Гассанига допустил ошибку при простреле Жорди Альбы, и Педри оказался перед пустыми воротами.

Давать шансы «Реалу» в чемпионской гонке сине-гранатовые явно не намерены. А еще они в очередной раз напомнили, кто — главная команда Каталонии. В прошлый раз «Барса» проиграла землякам из «Эспаньола» в феврале 2009 года, и с тех пор серия дерби без поражений достигла 30 матчей (+22=8).

Испания. Лига 1. 19-й тур
28 янв, 23:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
0:1
Бетис

Забуксовавший в последнее время «Бетис», который пережил две драмы в серии пенальти в Суперкубке и Кубке Испании, добился долгожданной победы. Додавить потерпевший четыре поражения подряд «Хетафе» андалусийцам удалось в концовке, когда мяч попал в руку Дуарте. Сория хоть и угадал направление удара Борхи Иглесиаса, но взять пенальти от лучшего снайпера бело-зеленых не смог. Теперь до воскресных матчей команда Мануэля Пеллегрини сравнялась по очкам с «Атлетико» и «Вильярреалом».

Англия: Сон проснулся

Англия. Кубок. 1/16 финала
28 янв, 21:00. Deepdale Stadium (Престон)
Престон Норт Энд
0:3
Тоттенхэм Хотспур

Сон Хын Мин проводит неоднозначный сезон. У корейца всего четыре гола в АПЛ, тогда как в шести предыдущих чемпионатах была двузначная результативность, а прошлой весной он разделил звание лучшего снайпера турнира с Салахом (23 мяча). Но, возможно, кубковый турнир вернет Сону прежнюю уверенность в собственных силах.

В субботу форвард забивал как в своих лучших матчах. Красиво и одновременно непринужденно. Причем очень сложно выбрать, что выглядело эффектнее — выстрел с дистанции под дальнюю штангу или удар после яркого разворота защитника в штрафной. А еще нужно отметить результативный дебют вернувшегося в АПЛ голландца Данжумы.

Сон Хын Мин. Фото Reuters
Сон Хын Мин.
Фото Reuters
Англия. Кубок. 1/16 финала
28 янв, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
3:1
Рединг

Вопреки прогнозам Эрик тен Хаг не стал устраивать выходной для своих лидеров. Так что на кубковую игру с шестнадцатой командой чемпионшипа вышли и Каземиро, и Бруну Фернандеш, и Рэшфорд, которого в последнее время не может остановить никто. В субботу это сделал ВАР, определивший офсайд в начальной стадии атаки. Будь иначе, голкиперу «Рединга» его ошибка снилась бы ночами, так как после не самого опасного удара Рэшфорда он остановил мяч, оказавшись за линией ворот.

&laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Победный гол Нкетии. «Арсенал» рвется к мечте: перестрелял «МЮ» и утвердился на первом месте АПЛ

С другой стороны, в концовке тайма Де Хеа спас «красных дьяволов», когда дикую ошибку в собственной штрафной допустил Маласия. Можно было даже робко размышлять о сенсации, но намеки на нее убил приведший в восторг «Олд Траффорд» бразильский гол, в котором можно в равной степени восхищаться как проникающим пасом Антони, так и завершением Каземиро, подсекшего мяч над вратарем.

Эффектным получилось и продолжение, причем под дальний удар Каземиро мяч также выкатил соотечественник — только появившийся на поле Фред. Последний в итоге забрал себе звание автора самого красивого гола, забив пяткой. Ну а Каземиро был неудержим, и как раз на нем вторую желтую карточку заработал известный в прошлом форвард Кэрролл.

Каземиро (слева). Фото Reuters
Каземиро (слева).
Фото Reuters

Италия: стабильность Лаутаро

Италия. Серия А. 20-й тур
28 янв, 20:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
1:2
Интер

Когда бельгиец Окереке по крутой траектории рикошетом от перекладины отправил мяч в дальний угол, у многих, наверное, мелькнула мысль о черной неделе «Интера». В понедельник миланцы проиграли дома «Эмполи», потеряв Шкриньяра, который получил красную карточку. А теперь оказались в роли отыгрывающейся стороны в противостоянии с последней командой серии А.

28&nbsp;января. &laquo;Эмполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торино&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Алексей Миранчук выходит на&nbsp;замену. Миранчук изменил все. Русский полузащитник спас «Торино» в почти безнадежной ситуации

Все это напоминало похмелье после завоеванного в дерби Суперкубка Италии, хотя «Кремонезе» не совсем безнадежен и, например, выбил из кубкового турнира «Наполи». Однако «нерадзурри» быстро пришли в себя, и Лаутаро Мартинес оказался первым на мяче, который голкипер отразил после атаки Джеко. Эти же форварды организовали и оказавшееся победным второе взятие ворот.

Так в четвертый раз подряд аргентинец записал на свой счет двузначное число голов в итальянском чемпионате. В истории «Интера» больше таких турниров (по пять) только у двух легионеров — Икарди и звезды послевоенных чемпионатов Стефано Ньерса. Благодаря дублю Мартинеса его команда поднялась на второе место и ждет, чем ответят в воскресенье «Милан», «Лацио» и «Рома».

Италия. Серия А. 20-й тур
28 янв, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:0
Сампдория

В режиме ожидания в воскресенье будет находиться и «Аталанта», пока временно ворвавшаяся в первую четверку. Чтобы взломать оборону одного из аутсайдеров в концовке первого тайма, бергамаскам потребовалось активное включение в атаку латералей — преуспевшего на подборе Хатебура и замкнувшего его мягкую подачу Меле. Это сломало «Сампдорию», и когда второй тайм начался с попадания в дальний угол Лукмана, вопросы вызывал лишь итоговый счет. Между тем, на данный момент англичанин с пятью мячами является самым результативным игроком 2023 года в чемпионатах топ-5.

Германия: интрига закручивается

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
28 янв, 20:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:1
Айнтрахт Ф

У «Баварии» есть кошмарная для соперников привычка забывать обо всех проблемах перед встречами с прямыми конкурентами. Уровень мотивации мюнхенцев поднимается до еврокубкового уровня, и это приводит к беспощадным разгромам, о которых при желании могут рассказать в Дортмунде, Леверкузене и Лейпциге.

«Айнтрахт», впрочем, на роль мальчиков для битья соглашаться не собирался. Да, играл вторым номером, только в любой момент был готов ответить чемпиону своим выпадом. Однако в первом тайме Гетце шанс убежать один на один упустил, неудачно укротив мяч, а Коло Муани за пределами штрафной ценой желтой карточки остановил Зоммер.

Баварцы же своими шансами распорядились бережнее. И если Мюллер на добивании момент упустил, то его передача в центр штрафной под удар Сане стала голевой. А вот удивлявший осенью своей результативностью Шупо-Мотинг забить никак не может, и его попытка поразить цель пяткой была заблокирована защитником.

Возможно, данный эпизод имел ключевое значение, потому что несколько минут спустя так и не превратившийся в 2:0 счет трансформировался в 1:1. Абсолютно логично, так как «Айнтрахт» заслужил свой успех и системной игрой на протяжении всего матча, и слаженными действиями растащивших оборону хозяев несколькими передачами Камады и Коло Муани. «Орлам» должно быть обидно, что после бесспорного успеха в Мюнхене они выпали из лигочемпионской четверки.

Что касается в третий раз подряд сыгравшей вничью «Баварии», то мюнхенцам приходится волноваться. Не только по поводу Лиге чемпионов, где в нынешнем состоянии противостоять «ПСЖ» будет сложно, но и в связи с ситуацией в национальном первенстве. Сейчас команда Юлиана Нагельсманна опережает «Унион» всего на одно очко, а «Лейпциг» — на два.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
28 янв, 17:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
0:2
Унион Б
Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
28 янв, 17:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
3:1
Аугсбург

К очередному берлинскому дерби «Герта» Сандро Шварца подошла с кошмарными 1:8 по итогам двух первых январских матчей и на предпоследнем месте в таблице. В этот раз хозяева были старательны и временами смотрелись интересно, однако этого не хватило, чтобы остановить находящихся в отличной форме земляков и персонально открывшего счет Дуки. Четыре своих мяча в этом сезоне он забил головой, во всех лигах топ-5 уступая только Кейну (7 голов) и Холанну (4). Но еще непонятно, кто на «втором этаже» сейчас круге, ведь голландец — защитник. Да еще и не стопроцентно основной футболист, в активе которого всего восемь матчей в бундеслиге.

«Униону» третья победа подряд после рестарта турнира позволила вернуться на второе место, сдвинув оттуда победивший в пятницу «Лейпциг». Не выпал из борьбы за одну из путевок в Лигу чемпионов и «Фрайбург», в этом году прежде не побеждавший. Если вспомнить, что туром ранее команда Кристиана Штрайха добилась ничьей во Франкфурте, можно утверждать, что 0:6 от «Вольфсбурга» удалось пережить, и это был несчастный случай.

Статистика дня
1-й раз за 14 лет в голландском чемпионате две команды до перерыва забили по три гола. В этот раз перестрелку устроили АЗ и «Утрехт» (5:5).
3 победы в четырех последних турах одержала «Севилья». Перед этим был один выигрыш в десяти матчах.
3-й португальской командой, выигравшей все внутренние титулы, стал завоевавший Кубок лиги «Порту». До этого «драконы» четыре раза проигрывали в финале этих соревнований.
8 матчей без поражений с начала года провела «Барселона» (+7=1). Это лучший показательно для команд из чемпионатов топ-5.
10-й мяч с учетом всех турниров в этом сезоне забил нападающий «Марселя» Алексис Санчес. Чилиец не добирался до этой отметки с 2018 года, когда он по ходу сезона сменил «Арсенал» на «МЮ».
13 мячей забил в текущем сезоне нападающий «Вердера» Фюллькруг. Прошлый раз более высокую результативность к началу второго круга игрок бременцев демонстрировал в сезоне-2005/06, когда 18 раз отличился Мирослав Клозе.
39 лет и 10 дней — возраст самого «пожилого» игрока «Айнтрахта» в матче бундеслиги. Им стал японец Хасебе.
150-й матч за «Монако» провел нападающий Бен Йеддер.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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