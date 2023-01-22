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«Арсенал» рвется к мечте: перестрелял «МЮ» и утвердился на первом месте АПЛ

Гоша Чернов
Корреспондент
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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 3:2. Победный гол Нкетии.
Фото Reuters
«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 3:2.
Фото Reuters
1/2
Эдди Нкетия — герой встречи на «Эмирейтс».
Англия. Премьер-лига. 21-й тур
22 янв, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
3:2
Манчестер Юнайтед

Эхо былого величия

На рубеже веков противостояние «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» было одним из главных во всем мировом футболе. Анри и Руни, Виейра и Скоулз, Адамс и Гиггз, Венгер и Фергюсон — все эти имена давно вписаны в историю. Прошлым не любит жить ни один болельщик, однако именно этим вынуждены заниматься поклонники «МЮ» и «Арсенала» в последние годы.

Оба гранда очень давно не становились чемпионами Англии, а это особенно болезненно для клубов, привыкших побеждать. Однако в текущем сезоне у них появилась надежда: если у «Юнайтед» она скорее эфемерная, то у «Арсенала» — вполне осязаемая.

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К очной встрече обе команды подошли в приличной форме. После возобновления сезона они лишь по разу сыграли вничью, победив в остальных встречах. По соцсетям уже поползли жутко натянутые сравнения Артеты с Венгером и тен Хага с Фергюсоном, а ведь не так давно главных тренеров «Арсенала» и «МЮ» отправляли в отставку. Тен Хага особо горячие головы вообще хотели уволить сразу же после кошмарного дебюта прошлым летом. Но голландец выравнял ситуацию и даже нанес «Арсеналу» единственное поражение за весь первый круг.

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 3:2. Фото Reuters
«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 3:2.
Фото Reuters

Пассивный «Юнайтед»

На «Эмирейтс» от «МЮ» тоже ждали качественной игры, но с оговорками: предполагалось, что без дисквалифицированного Каземиро гости отдадут центр поля «Арсеналу» и столкнутся с большими трудностями. В целом так и произошло. Да, «МЮ» достаточно много владел мячом, особенно в первом тайме, но конструктивных позиционных атак команде тен Хага явно не хватало. Это «Арсенал» почему-то постоянно спешил и отдавал мяч сопернику в простых ситуациях, так что создавалась иллюзия равной игры. На самом деле владение гостей в основном было стерильным.

14&nbsp;января. &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Что тен Хаг сделал с «МЮ»? «Юнайтед» обыграл «Сити» в дерби и претендует на титул

«Юнайтед» забил первым — вновь отличился блестяще играющий зимой Рэшфорд. А на исходе получаса, уже при счете 1:1, Мактоминей выстрелил издали — Рэмсдейл отразил мяч. На этом все — больше по воротам в первом тайме «МЮ» не бил и обошелся даже без более-менее опасных подходов.

А вот «Арсенал» был старателен, но суетлив. Так лондонцы и пропустили: Парти поторопился с выходом из обороны в атаку. Впрочем, «Арсенал» довольно быстро сравнял счет: Нкетия замкнул подачу Джаки.

Настоящий триллер

В перерыве, вероятно, Артета попросил свою команду успокоиться и не форсировать темп. В начале второго тайма атаки «Арсенала» перестали быть сумбурными и привели к новому голу. Здесь Артета тоже наверняка надавил на болевую точку: при обороне «Юнайтед» садился очень узко, и крайние защитники вяло прессинговали соперников. В первом тайме гол в ворота Де Хеа пришел с левого фланга, во втором — с правого: Сака расчехлил фирменную левую.

Однако и у нынешнего «Арсенала» есть уязвимые места, которые прекрасно известны тен Хагу. В дерби с «Тоттенхэмом» «канониры» подчеркнуто сели в оборону при счете 2:0 и все-таки удержали три очка. Сейчас произошло то же самое, но уже при 2:1. «Юнайтед» получил свободу впереди, усилил натиск и сравнял счет с углового. Вопросы к действиям «Арсенала» на этом стандарте есть: Рэмсдейл неудачно сыграл на выходе, а защитники не накрыли в центре штрафной 175-сантиметрового Мартинеса, забившего головой.

В третий раз за матч «Арсеналу» пришлось начинать все сначала. К концу игры футболисты уже потеряли свежесть, поэтому снова выйти вперед было особенно сложно. Хотя попытки были — в частности, Сака чуть не сотворил гол-близнец и попал в штангу.

Передохнув, «Арсенал» снова пошел в наступление, помогать команде отправился и новичок Троссард. Однако успех лондонцам принес не купленный игрок, а выпускник своей академии, которого регулярно критикуют. Нкетия и сейчас сперва упустил фантастический момент на 84-й минуте, когда Де Хеа не дал ему забить в упор. Но на исходе основного времени форвард реабилитировался, оформил дубль, а с ним и невероятно важную победу.

«Арсенал» побеждает в тяжелейшей встрече и закрепляется на вершине таблицы. Чемпионство реально — лондонцы действительно близки к долгожданному триумфу.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 0
Аталанта 1
1-й тайм

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 3
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
1
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
4
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
5
 Тоттенхэм 20 10 3 7 39-31 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
10
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
16
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
17
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
18
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
19
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
20
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
Результаты / календарь
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31 тур
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38 тур
21.01 15:30
Ливерпуль – Челси
 0 : 0
21.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 1 : 1
21.01 18:00
Лестер – Брайтон
 2 : 2
21.01 18:00
Саутгемптон – Астон Вилла
 0 : 1
21.01 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 2 : 0
21.01 20:30
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 0 : 0
22.01 17:00
Лидс – Брентфорд
 0 : 0
22.01 17:00
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 3 : 0
22.01 19:30
Арсенал – МЮ
 3 : 2
23.01 23:00
Фулхэм – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 18 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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