«Арсенал» рвется к мечте: перестрелял «МЮ» и утвердился на первом месте АПЛ
Эхо былого величия
На рубеже веков противостояние «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» было одним из главных во всем мировом футболе. Анри и Руни, Виейра и Скоулз, Адамс и Гиггз, Венгер и Фергюсон — все эти имена давно вписаны в историю. Прошлым не любит жить ни один болельщик, однако именно этим вынуждены заниматься поклонники «МЮ» и «Арсенала» в последние годы.
Оба гранда очень давно не становились чемпионами Англии, а это особенно болезненно для клубов, привыкших побеждать. Однако в текущем сезоне у них появилась надежда: если у «Юнайтед» она скорее эфемерная, то у «Арсенала» — вполне осязаемая.
К очной встрече обе команды подошли в приличной форме. После возобновления сезона они лишь по разу сыграли вничью, победив в остальных встречах. По соцсетям уже поползли жутко натянутые сравнения Артеты с Венгером и тен Хага с Фергюсоном, а ведь не так давно главных тренеров «Арсенала» и «МЮ» отправляли в отставку. Тен Хага особо горячие головы вообще хотели уволить сразу же после кошмарного дебюта прошлым летом. Но голландец выравнял ситуацию и даже нанес «Арсеналу» единственное поражение за весь первый круг.
Пассивный «Юнайтед»
На «Эмирейтс» от «МЮ» тоже ждали качественной игры, но с оговорками: предполагалось, что без дисквалифицированного Каземиро гости отдадут центр поля «Арсеналу» и столкнутся с большими трудностями. В целом так и произошло. Да, «МЮ» достаточно много владел мячом, особенно в первом тайме, но конструктивных позиционных атак команде тен Хага явно не хватало. Это «Арсенал» почему-то постоянно спешил и отдавал мяч сопернику в простых ситуациях, так что создавалась иллюзия равной игры. На самом деле владение гостей в основном было стерильным.
«Юнайтед» забил первым — вновь отличился блестяще играющий зимой Рэшфорд. А на исходе получаса, уже при счете 1:1, Мактоминей выстрелил издали — Рэмсдейл отразил мяч. На этом все — больше по воротам в первом тайме «МЮ» не бил и обошелся даже без более-менее опасных подходов.
А вот «Арсенал» был старателен, но суетлив. Так лондонцы и пропустили: Парти поторопился с выходом из обороны в атаку. Впрочем, «Арсенал» довольно быстро сравнял счет: Нкетия замкнул подачу Джаки.
Настоящий триллер
В перерыве, вероятно, Артета попросил свою команду успокоиться и не форсировать темп. В начале второго тайма атаки «Арсенала» перестали быть сумбурными и привели к новому голу. Здесь Артета тоже наверняка надавил на болевую точку: при обороне «Юнайтед» садился очень узко, и крайние защитники вяло прессинговали соперников. В первом тайме гол в ворота Де Хеа пришел с левого фланга, во втором — с правого: Сака расчехлил фирменную левую.
Однако и у нынешнего «Арсенала» есть уязвимые места, которые прекрасно известны тен Хагу. В дерби с «Тоттенхэмом» «канониры» подчеркнуто сели в оборону при счете 2:0 и все-таки удержали три очка. Сейчас произошло то же самое, но уже при 2:1. «Юнайтед» получил свободу впереди, усилил натиск и сравнял счет с углового. Вопросы к действиям «Арсенала» на этом стандарте есть: Рэмсдейл неудачно сыграл на выходе, а защитники не накрыли в центре штрафной 175-сантиметрового Мартинеса, забившего головой.
В третий раз за матч «Арсеналу» пришлось начинать все сначала. К концу игры футболисты уже потеряли свежесть, поэтому снова выйти вперед было особенно сложно. Хотя попытки были — в частности, Сака чуть не сотворил гол-близнец и попал в штангу.
Передохнув, «Арсенал» снова пошел в наступление, помогать команде отправился и новичок Троссард. Однако успех лондонцам принес не купленный игрок, а выпускник своей академии, которого регулярно критикуют. Нкетия и сейчас сперва упустил фантастический момент на 84-й минуте, когда Де Хеа не дал ему забить в упор. Но на исходе основного времени форвард реабилитировался, оформил дубль, а с ним и невероятно важную победу.
«Арсенал» побеждает в тяжелейшей встрече и закрепляется на вершине таблицы. Чемпионство реально — лондонцы действительно близки к долгожданному триумфу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|19
|16
|2
|1
|45-16
|50
|
2
|Ман. Сити
|20
|14
|3
|3
|53-20
|45
|
3
|МЮ
|20
|12
|3
|5
|32-25
|39
|
4
|Ньюкасл
|20
|10
|9
|1
|33-11
|39
|
5
|Тоттенхэм
|20
|10
|3
|7
|39-31
|33
|
6
|Фулхэм
|20
|9
|4
|7
|32-29
|31
|
7
|Брайтон
|19
|9
|4
|6
|37-27
|31
|
8
|Брентфорд
|20
|7
|9
|4
|32-28
|30
|
9
|Челси
|20
|8
|5
|7
|22-21
|29
|
10
|Ливерпуль
|19
|8
|5
|6
|34-25
|29
|
11
|Астон Вилла
|20
|8
|4
|8
|23-27
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|20
|6
|6
|8
|18-27
|24
|
13
|Нот. Форест
|20
|5
|6
|9
|16-35
|21
|
14
|Лестер
|20
|5
|3
|12
|28-35
|18
|
15
|Вест Хэм
|20
|5
|3
|12
|17-25
|18
|
16
|Лидс
|19
|4
|6
|9
|26-33
|18
|
17
|Борнмут
|20
|4
|5
|11
|19-42
|17
|
18
|Вулверхэмптон
|20
|4
|5
|11
|12-30
|17
|
19
|Саутгемптон
|20
|4
|3
|13
|17-35
|15
|
20
|Эвертон
|20
|3
|6
|11
|15-28
|15
|21.01
|15:30
|
Ливерпуль – Челси
|0 : 0
|21.01
|18:00
|
Борнмут – Нот. Форест
|1 : 1
|21.01
|18:00
|
Лестер – Брайтон
|2 : 2
|21.01
|18:00
|
Саутгемптон – Астон Вилла
|0 : 1
|21.01
|18:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|2 : 0
|21.01
|20:30
|
Кр. Пэлас – Ньюкасл
|0 : 0
|22.01
|17:00
|
Лидс – Брентфорд
|0 : 0
|22.01
|17:00
|
Ман. Сити – Вулверхэмптон
|3 : 0
|22.01
|19:30
|
Арсенал – МЮ
|3 : 2
|23.01
|23:00
|
Фулхэм – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|18
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2