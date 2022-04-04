Мбаппе организовал пять голов, «Барселона» взлетела на второе место, Мхитарян выручил Моуринью

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Италия: дерби Италии за «Интером»

Жозе Моуринью устроил новое шоу на предматчевой пресс-конференции, ответив одному из собеседников следующее: «Я ожидал намного более жесткого вопроса. Я слышал тебя вчера на радио, и ты был намного агрессивнее. Сильнее критиковал, был намного более жестким. Я не ожидал такого простого вопроса», — заявил Особенный и сделал вывод, что спросивший про схему с тремя центральными защитниками журналист «обосрался».

После такого в случае неудачного результата в Генуе на португальца могли спустить всех собак, однако Моуринью выручил Мхитарян, чьи отношения с тренером можно охарактеризовать как неоднозначные. Подстроившись под отскок перед чужими воротами, армянский полузащитник обеспечил «Роме» победу. Теперь, как утверждает один из главных инсайдеров итальянского футбола Фабрицио Романо, этот гол укрепил веру руководства римлян в Мхитаряна, которому предложат новый контракт.

Главный матч выходных в европейском футболе в первом тайме запомнился горячей концовкой, а самый эмоциональный момент — срывающий в негодовании пальто Массимилиано Аллегри. Главного тренера «Ювентуса» взбесили действия судей после того, как Щенсны парировал пенальти в исполнении Хакана Чалханоглу. А точнее то, что случилось потом. В ситуацию вмешался ВАР, и турок получил второй шанс, так как до его удара в штрафную вбежал футболист туринцев.

После такой драмы вторая половина получилась огненной с точки зрения эмоций и самоотдачи игроков обеих команд. Между тем с «Юве» случилась другая неприятность — на 34-й минуте пришлось менять Локателли, который в дебюте получил ногой в глаз от Лаутаро Мартинеса и, отыграв почти полчаса, все же покинул поле. Возможно, потеря полузащитника сборной Италии стала бы тем несчастьем, без которого не было бы счастья, только удар экстренно вступившего в игру Закарии пришелся в штангу. Это был второй эпизод, когда «Интер» спас каркас ворот — в первой половине перекладина отменила гол Кьеллини.

Удача от «Старой синьоры» явно отвернулась. О третьем место придется забыть, так как «Интер» оторвался на три очка, да еще и имеет игру в запасе. Важнее не подпустить идущую пятой «Рому», хотя отрыв по-прежнему комфортный, и судьба путевки в Лигу чемпионов в руках «бьянконери».

Испания: гений Педри

После блестящего класико «Барселона» столкнулась с одной из самых прагматичных команд турнира. Хотя «Севилью» при всем желании не назовешь скучной. Скорее наоборот, но против топ-оппонентов Хулен Лопетеги часто играет от соперника, выбивая из его рук большинство козырей. На «Камп Ноу» это было особенно актуально, так как андалусийцы не выигрывали с состоявшегося еще в конце февраля севильского дерби.

При этом у «Севильи», несмотря на обилие ничьих, не было поражений с 28 ноября. Тогда их додавили звезды «Реала» Бензема и Винисиус Жуниор. Сейчас же все решил гений Педри. Не получилось у Феррана Торреса, чей удар потащил Буну, и у попавшего в перекладину Пике, а каталонский талант выдал шедевр в совсем не очевидной ситуации. Перед штрафной поймал на паузе защитника, выбрал идеальный момент для удара и запустил мяч в нижний угол. У команды Хави шесть побед подряд и второе место, с которого сине-гранатовые сместили как раз «Севилью».

Англия: концерт «Тоттенхэма»

Шансы «Тоттенхэма» попасть в Лигу чемпионов невысоки, однако команда Антонио Конте пытается уцепиться за соломинку. Для этого порой требуются неожиданные вещи вроде гола защитника Дэвиса. Дело в том, что валлиец не забивал в АПЛ на протяжении 109 матчей. С 2017 года, когда футболист один из двух своих мячей отправил как раз в ворота «Ньюкасла». Сейчас удар Дэвиса позволил отыграться и стал переломным, а фланговые защитники стали движущей сил «шпор».

В их активе три гола из пяти, а удар Доэрти с передачи Кейна оказался победным. Но, конечно, и привычные герои хороши. Прежде всего, Сон Хын Мин, в активе которого гол и ассист. А Кулушевски, которого на днях расхваливал Конте, на отрезке с момента своего дебюта в лондонском клубе является лучшим распасовщиком АПЛ с пятью результативными баллами.

Франция: лучший матч звездной тройки?

«ПСЖ» после оплеухи в игре с «Монако» сделал все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. И не важно, что соперником была команда, которая балансирует рядом с зоной вылета. Вся звездная атакующая тройка сыграла так, как от нее ждут, впервые одновременно отметившись голами, а заводилой стал выдавший фантастическую игру Мбаппе. Первая из голевых передач форварда, увенчавшаяся голом Неймара, стала для него сотой в профессиональной карьере.

Второй ассист форварда позволил вернувшемуся из сборной в отличном настроении Месси забить впервые с 6 февраля. Голкипер после удара под перекладину даже не шелохнулся. Но все-таки этот номер аргентинца по красоте проиграл Мбаппе, который резкими финтами раскачал защитника и выстрелил из-за штрафной точно в угол. Да и пятый гол — тоже заслуга Мбаппе, который вывел Неймара один на один и оформил первый в карьере ассистентский хет-трик.

Если у кого-то еще были сомнения, в воскресенье даже скептики поняли, кто главная звезда Парижа. Мбаппе снова сравнялся с Бен Йеддером с бомбардирской гонке (18) и с 12 баллами возглавил рейтинг лучших ассистентов лиги 1.

Статистика дня

3-м после Руя Кошты и Криштиану Роналду португальцем, забившим в одном чемпионате двузначное число мячей в трехочковую эпоху в серии А, стал нападающий «Удинезе» Бету.

5 мячей забил в текущем сезоне защитник «Бетиса» Морено. Это лучшая результативность латералей в ла лиге с сезона-2012/13.

7 из 11 матчей на посту главного тренера «Эвертона» проиграл Фрэнк Лэмпард.

7 xG — коэффициент ожидаемых голов «Бетиса» в игре с «Осасуной». Это второй показатель сезона в ла лиге после «Барселоны», наигравшей против «Эльче» на 7,1 xG.

39 лет и 346 дней форварду «Гранады» Молине, который забил второй по возрасту гол в истории ла лиги и уступает только экс-защитнику «Депортиво» Донато, который отличился в 40 лет и 138 дней.