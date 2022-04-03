Эриксен принял участие в унижении «Челси», в пользу «Реала» дали три пенальти, Тедеско испортил праздник Дортмунду

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: Клопп обогнал Гвардиолу на два с половиной часа

В АПЛ бывшие тренеры «Ливерпуля» победили на «Энфилде» всего один раз в 19 матчах: десять лет назад это удалось возглавлявшему в тот момент «Вест Бромвич» Рою Ходжсону. Возможно, старейшина лиги мог бы преподнести красным неприятный сюрприз и с «Уотфордом», но для этого «шершням» нужно было дорожить собственными моментами. Вместо этого гости не сумели пробить Алиссона, и буквально в ответной атаке Диогу Жота опередил вратаря, классно выбросившись на подачу Гомеса.

Португалец снова показал, почему именно он — лучший игрок чемпионата по голам, забитым головой. История же едва не повторилась во втором тайме, но в этот раз на промах игрока «Уотфорда» из убойной позиции Жота ответил ударом выше цели. Дал интриге прожить до концовки, в которой ВАР помог «Ливерпулю» заработать пенальти и, продлив победную серию до девяти туров, на пару часов стать лидером.

Впрочем, все довольно быстро вернулось на круги своя, и к, возможно, решающему сражению за чемпионский титул в следующее воскресенье на первой строчке подойдет «Манчестер Сити». «Горожане», как и «Ливерпуль», встречались с командой из зоны вылета, и, по сути, сняли все вопросы к середине первого тайма. 25 минут хватило, чтобы Стерлинг отдал две голевых передачи, а Гюндоган с 34 голами обошел Месута Езила и стал самым результативным немцем в истории премьер-лиги.

Все сложилось как-то буднично, а Юрген Клопп, появившись перед журналистами после первого гола конкурента, пошутил: «Сити» уже убил один из ваших вопросов?" В чувстве юмора и остроумии немцу не откажешь, но в любом случае ответы на главные вопросы можно будет получить только 10 апреля, когда «Ливерпуль» сыграет на «Этихаде».

В прошлом году болельщики «Челси» протестовали против проекта Суперлиги. Сейчас — устроили акцию против попыток купить клуб со стороны семьи Рикеттс. Американским инвесторам ставят в вину сомнительные истории в бизнесе, антимусульманские высказывания, а также подход к финансированию, подразумевающий обязательный возврат вложенных средств. Даже Томас Тухель согласился с позицией болельщиков, которые собрали более 20 тысяч голосов под онлайн-петицией против Рикеттсов.

Chelsea fans protested the Ricketts family's attempt to buy the club before their game vs. Brentford. pic.twitter.com/oy2Smol07R — ESPN FC (@ESPNFC) April 2, 2022

В общем, полное единение, а с игрой как-то не сложилось, причем больше двух мячей под началом Тухеля «Челси» пропустил на «Стэфморд Бридж» лишь второй раз. И снова в тот момент, когда этого ждали меньше всего. В прошлом сезоне локальная катастрофа случилась в противостоянии с вылетевшим «Вест Бромвичем» (2:5). Сейчас не проигрывавшие с 15 января синие споткнулись на не обезопасившем себя от возвращения в чемпионшип «Брентфорде», который не побеждал «Челси» с 1939 года.

А ведь как здорово — с дальнего выстрела Рюдигера — начался для фаворита второй тайм! Разве кто-то мог в этот момент спрогнозировать катастрофу «Челси»? Сейчас же всем понятно, что говорить после этой игры будут не об авторе дубля Янельте, и не об отдавшем два голевых паса Мбеумо, а о Кристиане Эриксене. Возвращение датчанина в футбол само по себе было красивой сказкой, а сейчас он проводит фантастический отрезок. Гол в первом же матче за сборную, еще один — на стадионе «Паркен» в Копенгагене, где Эриксен едва не погиб во время встречи с финнами на Евро-2020, и теперь первый мяч за «Брентфорд»! Датчанин пишет потрясающую историю, тогда как у «Челси» есть поводы для волнения перед встречей с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«МЮ», чьи шансы на попадание в Лигу чемпионов тают с каждым туром, не досчитался заболевшего Криштиану Роналду. Не факт, что нестабильный в последнее время португалец помог бы «красным дьяволам», но без своей звезды они не сумели выиграть. Только избежали поражения благодаря Фреду, который забил в своем сотом матче за «Юнайтед». Отставание от четвертого места, которое занимает «Арсенал», составляет три очка, но у «канониров» есть два матча в запасе, что делает задачу Ральфа Рангника практически невыполнимой.

Испания: нервные победы для Мадрида

Пауза на матчи сборных дала возможность «Реалу» прийти в себя после унизительного разгрома в класико, однако в Виго мадридцам пришлось непросто. Да, Бензема наказал «Сельту» за снос Эдера Милитау в штрафной, но минимальный перевес по итогам первого тайма гости сохранили с большим трудом. Для начала Куртуа вытащил из верхнего угла штрафной Аспаса, а потом арбитр отменил гол Тиагу Гальярду. Хозяева негодовали, так как находившийся в момент удара в офсайде Аспас не коснулся мяча, однако судья принял верное решение. Дело в том, что капитан «Сельты» активно участвовал в эпизоде и лишил Алабу возможности предотвратить взятие ворот.

Дальше — больше. Вскоре после начала второго тайма «Реал» провалился в обороне, позволив Нолито спокойно расстрелял ворота. Однако рефери Пабло Гонсалес был беспощаден к «Сельте», назначив в ее ворота еще два 11-метровых. Первый из них Бензема не реализовал, проиграв дуэль грозе пенальтистов Дитуро, только французского снайпера это из колеи не выбило. Третий подход он исполнил идеально, не позволив галисийскому вратарю отразить уже пятый в сезоне 11-метровый. Есть еще шаг к титулу, и есть новый рекорд, ведь прежде Бензема никогда не забивал за «Реал» 34 гола за один сезон.

«Атлетико», в отличие от «Реала», начал игру с последней командой чемпионата по-настоящему мощно. А незасчитанный гол только завел «матрасников», и Врсалько выдал идеальный навес на голову оставленному в одиночестве напротив ворот Жоау Феликсу. Такой старт предполагал легкую прогулку, но почему-то мадридцы с каждой минутой стали снижать обороты. Настолько, что Облаку пришлось включать режим спасателя, а во втором тайме все становилось только хуже.

На ответный гол, который классным ударом головой забил Эскаланте, «Алавес» наиграл с запасом. Однако Диего Симеоне взял свое за счет глубины состава. Едва появившийся на поле Матеус Кунья — пусть и преувеличив собственные страдания в несколько раз — заработал пенальти, а реализовал его другой джокер — Суарес. Этот эпизод одновременно деморализовал гостей и вдохновил «Атлетико» на мощную концовку. Красно-белые не оставляют шансов «Бетису» на возвращение в лигочемпионский квартет.

Германия: «Бавария» устроила разгром без Левандовски

Сенсационный «Фрайбург», значащийся в числе претендентов на попадание в Лигу чемпионов, в прошлом туре неожиданной споткнулся на обреченном на вылет «Гройтер Фюрт» (0:0). Как итог — к игре с «Баварией» Кристиан Штрайх вернулся к привычной схеме с тремя центральными защитниками и серьезно осложнил жизнь лидеру чемпионата.

Даже точный удар головой в исполнении Горецки, который проводил первый матч с начала декабря, не стал переломным. Едва появившись на поле, Петерсен после красивой комбинации забил свой 100-й гол за «Фрайбург», но все же «Бавария» взяла свое в концовке. Причем сломавшие соперника мюнхенцы сделали это без Левандовски, которого поменяли перед голом хозяев. Польский снайпер нужнее в Лиге чемпионов, а тут роль лидера на себя взял красиво разобравшийся с защитником и забивший победный мяч Гнабри.

В прошлом туре Сердар Азмун впервые попал в стартовый состав «Байера», а потом гол экс-форварда «Зенита» оказался победным в игре с Ливаном и помог сборной Ирана ярко завершить отбор на ЧМ-2022. Но, вернувшись в клуб, Азмун снова отправился в запас, выйдя на замену на 65-й минуте. Впрочем, это решение себя оправдало, ведь игравший на острие Аларио в субботу открыл счет. Первой же звездой матча стал автор двух голевых передач Диаби, благодаря которому леверкузенцы снова не подпустили преследователей к третьему месту.

Центральный матч тура стал для капитана «Боруссии» Ройса 350-м в желто-черной форме, и он вполне мог претендовать на звание одного из героев игры. Однако неудачный пас испортил голевой момент при счете 0:0, тогда как «Лейпциг» оказался в атаке не в пример эффективнее, и Лаймер за десять неполных минут оформил дубль, открыв счет благодаря лучшему игроку «быков» Нкунку.

Явно не такого ждали болельщики «Боруссии», впервые за два года получившие возможность заполнить до отказа трибуны «Сигнал Идуна Парк». В итоге фанаты Дортмунда оказались гостями на бенефисе команды Доменико Тедеско и персонально Нкунку. Принявший участие в трех голевых атаках воспитанник «ПСЖ» — единственный в этом чемпионате футболист с двузначным числом мячей и результативных передач (16+11). А «Лейпциг» никому не собирается отдавать четвертое место, оторвавшись от «Фрайбурга» и «Хоффенхайма», который уступил дома «Бохуму» (1:2).

Статистика дня

1-й пенальти в текущем сезоне реализовал «Торино», который был последней командой серии А, которая не забивала с 11-метровой отметки.

2 команды — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — имеют в активе по пять серий из десяти и более побед в АПЛ.

7 красных карточек в этом сезоне получила самая грубая команда ла лиги «Мальорка».

37-й пенальти реализовал в голландском чемпионате полузащитник «Аякса» Тадич. Серб вышел на второе место по этому показателю и уступает только забившему 44 гола Роналду Куману.

82 победы в первых ста играх в английском чемпионате одержал новый рекордсмен турнира — защитник «Манчестер Сити» Ляпорт.

250 матчей провел в АПЛ главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, одержавший 160 побед.

389 матчей провел в премьер-лиге защитник «Астон Виллы» Янг, который впервые забил в свои ворота и в 36 лет и 267 дней стал автором самого возрастного автогола в истории турнира.