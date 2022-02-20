Неймар рассмешил всех нелепым пенальти, Мане забил чудо-гол «ножницами», у Чалова первый ассист в Швейцарии

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: «Арсенал» почти догнал «МЮ»

«Ливерпуль», у которого в свете сохранения чемпионской интриги нет права на ошибку, в первом тайме скорее рисковал пропустить, чем материализовать в голы свое очевидное преимущество. Красных простил Пукки, который в одиночестве выскочил на ворота слева, но не попал в дальний угол. А вот второй тайм начался для команды Юргена Клоппа с шока. Скорее всего, удар Рашицы легко поймал бы Алиссон, однако на пути мяча некстати оказалась нога Матипа.

Только этим успехом «канарейки» здорово разозлили «Ливерпуль». Гостей заперли в их штрафной, и так как не получалось забить просто, Мане выбрал сложный путь, исполнив потрясающе красивый удар через себя. И практически сразу второй гол хозяев организовали Алиссон и Салах. Голкипер сильно выбил мяч на египтянина, и тот издевательски красиво разобрался с выскочившим к линии штрафным Ганном. Как же подобных номеров не хватало «Энфилду», пока две звезды сражались за Кубок Африки!

? Ian Rush

? Roger Hunt

? Gordon Hodgson

? Billy Liddell

? Steven Gerrard

? Robbie Fowler

? Kenny Dalglish

? Michael Owen

? Harry Chambers

? Mohamed Salah ?



Mohamed Salah joins the Liverpool 150 goals club in just 233 appearances. ?? pic.twitter.com/kIM3vFUJR1 — Squawka Football (@Squawka) February 19, 2022

Так Салах стал десятым в истории клуба футболистом, забившим за «Ливерпуль» 150 мячей. А уже ближе к концу игры состоялось еще одно памятное событие — первый английский гол Диаса. Колумбиец хладнокровно подсек мяч над вратарем, открывшись под блестящий пас Хендерсона. Погоня за «Манчестер Сити» продолжается. После проигрыша «горожан» «Тоттенхэму» чемпион имеет фору в шесть очков, но у «Ливерпуля» матч в запасе.

Еще сложнее пришлось «Челси», который проводил первый матч после победы на клубном чемпионате мира. Да, у синих возникали хорошие моменты, и Канте должен был забивать, но этого оказалось недостаточно. А Лукаку на какое-то время и вовсе растворился на поле, за первый тайм коснувшись мяча всего два раза. Первый контакт был зафиксирован, когда гости начали игру с центра поля, и к финальному свистку их набралось семь. Бельгиец рисковал превратиться в главного неудачника матча, так как его небольшой офсайд в начальной стадии атаки привел к отмене гола Зиеша. Но как раз марокканец стал героем девятой подряд победы над «Кристал Пэлас». Минимум времени до финального свистка, острейший угол — ничто не смутило полузащитника, который с лета отправил мяч в угол и дал команде Томаса Тухеля закрепиться на третьем месте.

«Арсенал» получил отличный подарок в виде открывшей субботнюю программу ничьей «Вест Хэма» и догнал земляков по набранным очка. При этом у «канониров» есть целых три матча в запасе, что при благоприятном раскладе позволит оторваться от «Вест Хэма» и обойти «Манчестер Юнайтед».

Правда, в первом тайме «Арсеналу» не везло с судейским решениями. Сначала из-за офсайда отменили гол Ляказетта, а потом ВАР не рекомендовал арбитру наказывать «Брентфорд» 11-метровым после попадания мяча в руку защитника гостей. Требовалось очевидное — забить так, чтобы ни у кого не возникло сомнений, и это вскоре после перерыва удалось Смиту-Роу. Полузащитник слева ворвался в штрафную и запустил мяч в дальний угол.

16 — Arsenal mustered 16 shots in the first-half against Brentford, the most by a team in a Premier League first 45 without scoring since Chelsea's tally of 17 against Brighton in September 2019. Frustration. pic.twitter.com/8TxquQCe0N — OptaJoe (@OptaJoe) February 19, 2022

Это был первый же удар во втором тайме, тогда как за стартовые 45 минут результат не принесли 16 (!) попыток «Арсенала». Однако хозяева повысили эффективность, потом избежали проблем в непростой ситуации, и, наконец, добили гостей в концовке, когда быструю атаку завершил Сака. Пережить же пару минут после того, как «Брентфорд» сократил отставание, было делом техники.

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 2:3. Обзор — здесь.

Италия: спасение Моуриньо и осечка «Милана»

Дела у Жозе Моуринью идут непросто, и после вылета из Кубка Италии португалец обвинил футболистов «Ромы» в том, что они трусливо играют против сильных соперников. Потом Особенный опровергал слухи о недовольстве команды его методами, и шутил, что в случае конфликта он бы предстал перед журналистами с синяком под глазом и помятым от ударов лицом.

По факту же жесткий разговор заставил «джалоросси» проявить характер. В прошлом туре они в компенсированное время спаслись в гостях у «Сассуоло» (2:2), а теперь отыграли два мяча у выдавшей отличный первый тайм «Вероны». Хотя неизвестно, как бы все сложилось, не отмени судьи гол Симеоне из-за офсайда. Но положение «вне игры» было очевидным, и во втором тайме гости оказались не готовы к остервенению, с которым сыграла «Рома».

Jose Mourinho has been sent off for Roma again this season! ?



He's lost his cool in stoppage time! pic.twitter.com/WAH20txnQd — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 19, 2022

И к заменам Моуринью, который опровергает тезис, согласно которому он работает только с готовыми звездами. Никогда прежде в карьере Особенного не было такого количества голов, забитых ребятами юниорского возраста. Все ведь помнят, как тренер после первого мяча в серии А подарил дорогие бутсы Афене-Гьяну. Теперь нужно чем-то удивить 19-летних Вольпато и Бове. Так что, несмотря на неоднозначные результаты, болельщики все еще любят Моуриньо и его эмоции. И когда тренера в очередной раз удалили, после чего он обнял коллегу Игора Тудора, трибуны провожали португальца аплодисментами.

«Милан» не собирался терять лидерство, и занимающая последнее место «Салернитана» не казалась для него серьезным препятствием. Быстрый гол, который после сольного рейда организовал Эрнандес, укладывался в ожидаемый сценарий игры. Но там точно не могли просчитать ошибку Меньяна на выходе, благодаря чему Бонаццоли получил возможность исполнить эффектный акробатический номер.

Хозяева, серьезно усилив состав в январе, словно не воспринимали «Милан» как безусловного фаворита. Они старались играть на равных, были нацелены на победу, и в итоге при фланговой подаче Томори откровенно проспал включение Джурича. И пусть гости ушли от поражения, когда Ребич попал в нижний угол, ничья для них сродни поражению. Уже в воскресенье на первое место может ввернуться «Интер».

Испания: Суарес забил с 40 метров

«Атлетико» подал признаки жизни, как минимум до воскресного матча «Барселоны» поднявшись на четвертое место. «Осасуна» для выхода из кризиса — практически идеальный соперник Диего Симеоне, так как «матрасники» обыграли ее восьмой раз подряд и в четвертый раз на этом отрезке забили в Памплоне не менее трех мячей.

7 — Atl?tico de Madrid's ?ngel Correa is the top scorer in the Top 5 European Leagues in the 2022 year alongside Robert Lewandowski (7). Brilliant. pic.twitter.com/yPbbSyGDFR — OptaJose (@OptaJose) February 19, 2022

Это почти магия, но не обошлось и без удачи. Например, проводивший за мадридцев сотый матч Жоау Феликс получил подарок от вратаря, который при подаче углового выбил мяч на ногу португальцу. Гостей же после корнера спасла штанга, а Суарес в итоге забил далеко выскочившему из ворот Эррере с сорока метров. На этом фоне очередной успех вышедшего на замену Корреа смотрелся как-то буднично, хотя отличившийся с начала года уже семь раз аргентинец является лучшим бомбардиром в чемпионатах топ-5 наряду с Левандовски.

Если смотреть только на счет, может показаться, что «Алавес» попал команде Карло Анчелотти под горячую руку. Однако результат обманчив, «Реал» сейчас явно не в форме, и за первый тайм лидер чемпионата ничем не удивил 19-ю команду ла лиги. Хозяева, конечно, давили, но даже на гол не наиграли. И только в перерыве сливочные чуть встряхнулись. Атаки стали разнообразнее, пошли моменты.

В конце концов давление вылилось в очередной шедевр Асенсио. Как он умеет бить с левой, знают все, только рецептов против этого практически нет. А уже на просторе звезды «Реала» взяли свое. И если Бензема после паса Винисиуса Жуниора попал в штангу, то когда форварды поменялись ролями, бразилец уже не промахнулся. Французу же потребовался пенальти. Гордиться этой крупной победой не стоит, зато лидерству Мадрида ничего не угрожает.

Франция: великолепный «Нант»

Маурисио Почеттино наконец-то получил возможность выставить с первых минут свою звездную атакующую тройку Мбаппе — Неймар — Месси. Но когда над полем стадиона «Божуар» развеялся дым, герой матча с «Реалом» потерял мяч на входе в чужую штрафную, и «канарейки» провели образцовую контратаку, в концовке которой Маркиньюс упустил лучшего снайпера хозяев Коло Муани.

Казалось, это недоразумение, ведь «ПСЖ» атаковал много и разнообразно, а Лафон выдал серию невероятных сэйвов. Однако забивал «Нант», и звездный состав соперника совсем не смущал 19-летнего Мерлена, который на всю жизнь запомнит свой первый гол в лиге 1. Против выстрела под перекладину у Кейлора Наваса не было ни шанса, и едва ли не каждый выпад хозяев становился потенциально голевым.

«ПСЖ» пропустил уже на четвертой минуте, а к 25-й горит 0:2 ?



«Нант» пока хорош. Празднованию гола с маскотом — особенное внимание ?



Включай Матч ТВ, парижским звездам пора просыпаться:https://t.co/CrM5sbeAZF pic.twitter.com/AIS7XnOPy9 — Матч ТВ (@MatchTV) February 19, 2022

Парижане то ли растратили все силы на «Реал», то ли столкнулись с откровенно слабыми на данный момент мадридцами. И в Нанте после шокирующего дебюта парижан ждали новые разочарования в концовке первого тайма. Для начала арбитр после подсказки ВАР отменил удаление Аппиа, который сфолил на Мбаппе, а в добавленное время гости получили пенальти в свои ворота.

Это был шок, но вторая половина началась с шикарного гола фаворита. Пас Месси, который проводил 800-й матч на клубном уровне, завершение Неймара — все было исполнено идеально. Неудивительно, что именно бразилец отправился бить пенальти, когда в штрафной зацепили Мбаппе. Но лучше бы он этого не делал. Момент, когда Неймар долго семенил, и в итоге позволил невероятному Лафону намертво забрать мяч, станет мемом на годы. А два удара Мбаппе с нескольких метров выше ворот окончательно убедили — это не день «ПСЖ». Но день великолепного «Нанта» и персонально Лафона.

Разбег, разбег, разбег, разбег, разбег и... ???



Возможно, это худший удар с точки в карьере Неймара. Лафон его просто переиграл ?



«ПСЖ» отыграл один гол, но все еще горит во встрече с «Нантом» 1:3. Смотри концовку игры на Матч ТВ ? pic.twitter.com/Z6k7xh0F4C — Матч ТВ (@MatchTV) February 19, 2022

Швейцария: третий матч Чалова

«Базель» — «Лозанна» — 3:0

Голы: Ланг, 55. Солои, 65. Каттербах, 89

Третий матч Федора Чалова принес ему первый ассист. Причем голевой пас российского форварда оказался самым важным — после него был открыт счет, и это положило начало разгрому аутсайдера. После его передачи отличился защитник сборной Швейцарии Ланг, а самого Чалова заменили на 81-й минуте. Благодаря этой победе «Базель» опередил «Янг Бойз» и как минимум до воскресенья будет занимать второе место.

Турция: бывшие спартаковцы спасают «Антальяпор», Шапи в зоне вылета

Выигравшие чемпионат России в составе «Спартака» бразильцы все дальше отодвигают «Антальяспор» от зоны вылета. В прошлом туре победу принесли гол и передача Фернандо на защитника сборной России Кудряшова, который и сегодня отыграл все 90 минут. Ну а в субботу роль первой скрипки исполнил Луиз Адриану, который в дебюте забил свой первый гол в Турции, подкараулив грубую ошибку защитника «Малатьяспора». На исходе часа игры форвард зацепился за мяч в штрафной и уже оттуда выдал пас назад на эффектно попавшего в верхний угол рикошетом от перекладины Фернандо.

?? 59' Fernando

Yeni Malatyaspor 0-2 Antalyaspor



Bu hesap telif nedeniyle kapanacak, @goalforza_ sayfas?n? takip ediniz. pic.twitter.com/Hx52fLBkiP — @goalforza_'y? takip ediniz. (@canligoltv 18 ) February 19, 2022

«Кайсериспор» — «Гиресунспор» — 2:1

Голы: Гавранович, 29. Мерт Четин, 45+1 — Сулейманов, 86

С учетом кубкового турнира «Антальяспор» выиграл третий матч подряд и уже на 5 очков опережает рискующий вылететь из суперлиги «Гиресунспор».Эта команда начала год с сенсационной гостевой победы над «Галатасараем» (1:0) и решающего гола российского нападающего Сулейманова, после чего в шести турах набрала всего одно очко, также на чужом поле не уступив лидеру чемпионата «Трабзонспору» (1:1). Сегодня же «Гиресунспор» проиграл четвертый раз подряд, а Шапи забил третий мяч в нынешнем сезоне. Возможно, его стоило выпустить на поле раньше, чем на 63-й минуте.

?? 86' Suleymanov

Kayserispor 2-1 Giresunspor



Bu hesap telif nedeniyle kapanacak, @goalforza_ sayfas?n? takip ediniz. pic.twitter.com/YtGZsYdZSb — @goalforza_'y? takip ediniz. (@canligoltv 18 ) February 19, 2022

Статистика дня

2-м после Робертом Манчини футболистом, забившим за «Сампдорию» 100 голов в серии А, стал нападающий Квальярелла. Кроме того, ветеран генуэзцев стал восьмым игроком, который забивает в чемпионате Италии на протяжении 18 календарных лет.

И в 39 лет Квальярелла все еще в отличной форме ?



Посмотри, какую красоту он положил сегодня в ворота «Эмполи» ??? pic.twitter.com/GIvnzur4Di — Матч ТВ (@MatchTV) February 19, 2022

6 последних гостевых побед в АПЛ «Уотфорд» одержал с шестью разными главными тренерами — Хави Грасией, Кике Санчесом Флоресом, Найджелом Пирсоном, Хиско Муньосом, Клаудио Раньери и Роем Ходжсоном.

7 раз открывал счет в текущем чемпионате Германии нападающий «Кельна» Модест, сравнявшийся по этому показателю с Левандовски.

26 матчей не проигрывает на выезде «Аякс» (+22=4), установивший рекорд голландского чемпионата.

36 голов помогли забить друг другу Кейн и Сон Хын Мин. Форварды «Тоттенхэма» повторили рекорд АПЛ за авторством бывших звезд «Челси» Френка Лэмпарда и Дидье Дрогба.

100 мячей во всех турниров этого сезона забил «Ливерпуль». В чемпионатах топ-5 ранее это удалось только «Баварии» (108).

297 матчей потребовалось «Арсеналу», чтобы забить 600 мячей в АПЛ на «Эмирейтс». Быстрее на домашних аренах до этой отметки добирались только «Манчестер Юнайтед» (283 игры) и «Манчестер Сити» (290).