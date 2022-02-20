Неймар рассмешил всех нелепым пенальти, Мане забил чудо-гол «ножницами», у Чалова первый ассист в Швейцарии
Англия: «Арсенал» почти догнал «МЮ»
«Ливерпуль», у которого в свете сохранения чемпионской интриги нет права на ошибку, в первом тайме скорее рисковал пропустить, чем материализовать в голы свое очевидное преимущество. Красных простил Пукки, который в одиночестве выскочил на ворота слева, но не попал в дальний угол. А вот второй тайм начался для команды Юргена Клоппа с шока. Скорее всего, удар Рашицы легко поймал бы Алиссон, однако на пути мяча некстати оказалась нога Матипа.
Только этим успехом «канарейки» здорово разозлили «Ливерпуль». Гостей заперли в их штрафной, и так как не получалось забить просто, Мане выбрал сложный путь, исполнив потрясающе красивый удар через себя. И практически сразу второй гол хозяев организовали Алиссон и Салах. Голкипер сильно выбил мяч на египтянина, и тот издевательски красиво разобрался с выскочившим к линии штрафным Ганном. Как же подобных номеров не хватало «Энфилду», пока две звезды сражались за Кубок Африки!
Так Салах стал десятым в истории клуба футболистом, забившим за «Ливерпуль» 150 мячей. А уже ближе к концу игры состоялось еще одно памятное событие — первый английский гол Диаса. Колумбиец хладнокровно подсек мяч над вратарем, открывшись под блестящий пас Хендерсона. Погоня за «Манчестер Сити» продолжается. После проигрыша «горожан» «Тоттенхэму» чемпион имеет фору в шесть очков, но у «Ливерпуля» матч в запасе.
Еще сложнее пришлось «Челси», который проводил первый матч после победы на клубном чемпионате мира. Да, у синих возникали хорошие моменты, и Канте должен был забивать, но этого оказалось недостаточно. А Лукаку на какое-то время и вовсе растворился на поле, за первый тайм коснувшись мяча всего два раза. Первый контакт был зафиксирован, когда гости начали игру с центра поля, и к финальному свистку их набралось семь. Бельгиец рисковал превратиться в главного неудачника матча, так как его небольшой офсайд в начальной стадии атаки привел к отмене гола Зиеша. Но как раз марокканец стал героем девятой подряд победы над «Кристал Пэлас». Минимум времени до финального свистка, острейший угол — ничто не смутило полузащитника, который с лета отправил мяч в угол и дал команде Томаса Тухеля закрепиться на третьем месте.
«Арсенал» получил отличный подарок в виде открывшей субботнюю программу ничьей «Вест Хэма» и догнал земляков по набранным очка. При этом у «канониров» есть целых три матча в запасе, что при благоприятном раскладе позволит оторваться от «Вест Хэма» и обойти «Манчестер Юнайтед».
Правда, в первом тайме «Арсеналу» не везло с судейским решениями. Сначала из-за офсайда отменили гол Ляказетта, а потом ВАР не рекомендовал арбитру наказывать «Брентфорд» 11-метровым после попадания мяча в руку защитника гостей. Требовалось очевидное — забить так, чтобы ни у кого не возникло сомнений, и это вскоре после перерыва удалось Смиту-Роу. Полузащитник слева ворвался в штрафную и запустил мяч в дальний угол.
Это был первый же удар во втором тайме, тогда как за стартовые 45 минут результат не принесли 16 (!) попыток «Арсенала». Однако хозяева повысили эффективность, потом избежали проблем в непростой ситуации, и, наконец, добили гостей в концовке, когда быструю атаку завершил Сака. Пережить же пару минут после того, как «Брентфорд» сократил отставание, было делом техники.
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 2:3. Обзор — здесь.
Италия: спасение Моуриньо и осечка «Милана»
Дела у Жозе Моуринью идут непросто, и после вылета из Кубка Италии португалец обвинил футболистов «Ромы» в том, что они трусливо играют против сильных соперников. Потом Особенный опровергал слухи о недовольстве команды его методами, и шутил, что в случае конфликта он бы предстал перед журналистами с синяком под глазом и помятым от ударов лицом.
По факту же жесткий разговор заставил «джалоросси» проявить характер. В прошлом туре они в компенсированное время спаслись в гостях у «Сассуоло» (2:2), а теперь отыграли два мяча у выдавшей отличный первый тайм «Вероны». Хотя неизвестно, как бы все сложилось, не отмени судьи гол Симеоне из-за офсайда. Но положение «вне игры» было очевидным, и во втором тайме гости оказались не готовы к остервенению, с которым сыграла «Рома».
И к заменам Моуринью, который опровергает тезис, согласно которому он работает только с готовыми звездами. Никогда прежде в карьере Особенного не было такого количества голов, забитых ребятами юниорского возраста. Все ведь помнят, как тренер после первого мяча в серии А подарил дорогие бутсы Афене-Гьяну. Теперь нужно чем-то удивить 19-летних Вольпато и Бове. Так что, несмотря на неоднозначные результаты, болельщики все еще любят Моуриньо и его эмоции. И когда тренера в очередной раз удалили, после чего он обнял коллегу Игора Тудора, трибуны провожали португальца аплодисментами.
«Милан» не собирался терять лидерство, и занимающая последнее место «Салернитана» не казалась для него серьезным препятствием. Быстрый гол, который после сольного рейда организовал Эрнандес, укладывался в ожидаемый сценарий игры. Но там точно не могли просчитать ошибку Меньяна на выходе, благодаря чему Бонаццоли получил возможность исполнить эффектный акробатический номер.
Хозяева, серьезно усилив состав в январе, словно не воспринимали «Милан» как безусловного фаворита. Они старались играть на равных, были нацелены на победу, и в итоге при фланговой подаче Томори откровенно проспал включение Джурича. И пусть гости ушли от поражения, когда Ребич попал в нижний угол, ничья для них сродни поражению. Уже в воскресенье на первое место может ввернуться «Интер».
Испания: Суарес забил с 40 метров
«Атлетико» подал признаки жизни, как минимум до воскресного матча «Барселоны» поднявшись на четвертое место. «Осасуна» для выхода из кризиса — практически идеальный соперник Диего Симеоне, так как «матрасники» обыграли ее восьмой раз подряд и в четвертый раз на этом отрезке забили в Памплоне не менее трех мячей.
Это почти магия, но не обошлось и без удачи. Например, проводивший за мадридцев сотый матч Жоау Феликс получил подарок от вратаря, который при подаче углового выбил мяч на ногу португальцу. Гостей же после корнера спасла штанга, а Суарес в итоге забил далеко выскочившему из ворот Эррере с сорока метров. На этом фоне очередной успех вышедшего на замену Корреа смотрелся как-то буднично, хотя отличившийся с начала года уже семь раз аргентинец является лучшим бомбардиром в чемпионатах топ-5 наряду с Левандовски.
Если смотреть только на счет, может показаться, что «Алавес» попал команде Карло Анчелотти под горячую руку. Однако результат обманчив, «Реал» сейчас явно не в форме, и за первый тайм лидер чемпионата ничем не удивил 19-ю команду ла лиги. Хозяева, конечно, давили, но даже на гол не наиграли. И только в перерыве сливочные чуть встряхнулись. Атаки стали разнообразнее, пошли моменты.
В конце концов давление вылилось в очередной шедевр Асенсио. Как он умеет бить с левой, знают все, только рецептов против этого практически нет. А уже на просторе звезды «Реала» взяли свое. И если Бензема после паса Винисиуса Жуниора попал в штангу, то когда форварды поменялись ролями, бразилец уже не промахнулся. Французу же потребовался пенальти. Гордиться этой крупной победой не стоит, зато лидерству Мадрида ничего не угрожает.
Франция: великолепный «Нант»
Маурисио Почеттино наконец-то получил возможность выставить с первых минут свою звездную атакующую тройку Мбаппе — Неймар — Месси. Но когда над полем стадиона «Божуар» развеялся дым, герой матча с «Реалом» потерял мяч на входе в чужую штрафную, и «канарейки» провели образцовую контратаку, в концовке которой Маркиньюс упустил лучшего снайпера хозяев Коло Муани.
Казалось, это недоразумение, ведь «ПСЖ» атаковал много и разнообразно, а Лафон выдал серию невероятных сэйвов. Однако забивал «Нант», и звездный состав соперника совсем не смущал 19-летнего Мерлена, который на всю жизнь запомнит свой первый гол в лиге 1. Против выстрела под перекладину у Кейлора Наваса не было ни шанса, и едва ли не каждый выпад хозяев становился потенциально голевым.
Парижане то ли растратили все силы на «Реал», то ли столкнулись с откровенно слабыми на данный момент мадридцами. И в Нанте после шокирующего дебюта парижан ждали новые разочарования в концовке первого тайма. Для начала арбитр после подсказки ВАР отменил удаление Аппиа, который сфолил на Мбаппе, а в добавленное время гости получили пенальти в свои ворота.
Это был шок, но вторая половина началась с шикарного гола фаворита. Пас Месси, который проводил 800-й матч на клубном уровне, завершение Неймара — все было исполнено идеально. Неудивительно, что именно бразилец отправился бить пенальти, когда в штрафной зацепили Мбаппе. Но лучше бы он этого не делал. Момент, когда Неймар долго семенил, и в итоге позволил невероятному Лафону намертво забрать мяч, станет мемом на годы. А два удара Мбаппе с нескольких метров выше ворот окончательно убедили — это не день «ПСЖ». Но день великолепного «Нанта» и персонально Лафона.
Швейцария: третий матч Чалова
«Базель» — «Лозанна» — 3:0
Голы: Ланг, 55. Солои, 65. Каттербах, 89
Третий матч Федора Чалова принес ему первый ассист. Причем голевой пас российского форварда оказался самым важным — после него был открыт счет, и это положило начало разгрому аутсайдера. После его передачи отличился защитник сборной Швейцарии Ланг, а самого Чалова заменили на 81-й минуте. Благодаря этой победе «Базель» опередил «Янг Бойз» и как минимум до воскресенья будет занимать второе место.
Турция: бывшие спартаковцы спасают «Антальяпор», Шапи в зоне вылета
Выигравшие чемпионат России в составе «Спартака» бразильцы все дальше отодвигают «Антальяспор» от зоны вылета. В прошлом туре победу принесли гол и передача Фернандо на защитника сборной России Кудряшова, который и сегодня отыграл все 90 минут. Ну а в субботу роль первой скрипки исполнил Луиз Адриану, который в дебюте забил свой первый гол в Турции, подкараулив грубую ошибку защитника «Малатьяспора». На исходе часа игры форвард зацепился за мяч в штрафной и уже оттуда выдал пас назад на эффектно попавшего в верхний угол рикошетом от перекладины Фернандо.
«Кайсериспор» — «Гиресунспор» — 2:1
Голы: Гавранович, 29. Мерт Четин, 45+1 — Сулейманов, 86
С учетом кубкового турнира «Антальяспор» выиграл третий матч подряд и уже на 5 очков опережает рискующий вылететь из суперлиги «Гиресунспор».Эта команда начала год с сенсационной гостевой победы над «Галатасараем» (1:0) и решающего гола российского нападающего Сулейманова, после чего в шести турах набрала всего одно очко, также на чужом поле не уступив лидеру чемпионата «Трабзонспору» (1:1). Сегодня же «Гиресунспор» проиграл четвертый раз подряд, а Шапи забил третий мяч в нынешнем сезоне. Возможно, его стоило выпустить на поле раньше, чем на 63-й минуте.
Статистика дня
2-м после Робертом Манчини футболистом, забившим за «Сампдорию» 100 голов в серии А, стал нападающий Квальярелла. Кроме того, ветеран генуэзцев стал восьмым игроком, который забивает в чемпионате Италии на протяжении 18 календарных лет.
6 последних гостевых побед в АПЛ «Уотфорд» одержал с шестью разными главными тренерами — Хави Грасией, Кике Санчесом Флоресом, Найджелом Пирсоном, Хиско Муньосом, Клаудио Раньери и Роем Ходжсоном.
7 раз открывал счет в текущем чемпионате Германии нападающий «Кельна» Модест, сравнявшийся по этому показателю с Левандовски.
26 матчей не проигрывает на выезде «Аякс» (+22=4), установивший рекорд голландского чемпионата.
36 голов помогли забить друг другу Кейн и Сон Хын Мин. Форварды «Тоттенхэма» повторили рекорд АПЛ за авторством бывших звезд «Челси» Френка Лэмпарда и Дидье Дрогба.
100 мячей во всех турниров этого сезона забил «Ливерпуль». В чемпионатах топ-5 ранее это удалось только «Баварии» (108).
297 матчей потребовалось «Арсеналу», чтобы забить 600 мячей в АПЛ на «Эмирейтс». Быстрее на домашних аренах до этой отметки добирались только «Манчестер Юнайтед» (283 игры) и «Манчестер Сити» (290).