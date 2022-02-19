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19 февраля, 23:00

«Тоттенхэм» в эпическом матче обыграл «Манчестер Сити». Чемпионская интрига в АПЛ снова жива

«Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» в 26-м туре АПЛ благодаря дублю Кейна
Леонид Александров
Корреспондент
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 2:3. Гарри Кейн.
Фото Reuters
А Кейн опять супергерой.
Англия. Премьер-лига. 26-й тур
19 февр, 20:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:3
Тоттенхэм Хотспур
Голы
Кулушевски, 4 (0:1), Гюндоган, 33 (1:1), Кейн, 59 (1:2), Махрез, 90+2 (2:2), Кейн, 90+5 (2:3)
Манчестер Сити
Эдерсон Уокер Рубен Диаш Ляпорт Жоау Канселу Гюндоган Эрнандес Де Брейне Бернарду Силва Стерлинг (Махрез, 68) Фоден
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Ромеро Эмерсон Роял (Доэрти, 83) Дайер Сессеньон (Санчес, 90+4) Дэвис Хейбьерг Бентанкур Сон Хын Мин (Лукас Моура, 80) Кейн Кулушевски
Предупреждения
Хейбьерг 64’, Ромеро 76’, Льорис 80’
Судьи
Тэйлор (Англия)

К игре команды подошли с разными эмоциями. «Сити» после уничтожения «Спортинга» (5:0) в Лиге чемпионов собирались продлить беспроигрышную серию в АПЛ (последнее поражение — 0:2 от «Кристал Пэлас» 30 октября). В то же время «Тоттенхэм» трижды подряд проиграл. С Антонио Конте это случилось впервые с осени 2009 года, когда он потерпел три поражения кряду с тогда еще слабой «Аталантой».

«Манчестер Сити» не обращает внимания на отсутствие центрального нападающего (привет Харри Кейну) и стомиллионного Джека Грилиша. Все игроки «горожан» находятся в отличной форме, о чем очень красноречиво говорят результаты. Однако без упоминания Кейна на предматчевой пресс-конференции не обошлось. «Мы пытались подписать нападающего, но были очень далеки от успеха, ведь «Тоттенхэм» всем видом показал, что этого не случится», — сказал Хосеп Гвардиола о 28-летнем форварде.

«Тоттенхэм» провел в январе интересную трансферную компанию, отдав Танги Ндомбеле («Лион») и Деле Алли («Эвертон») в аренду и забрав двух игроков «Ювентуса» — полузащитника Родриго Бентанкура и нападающего Деяна Кулушевски. Оба новичка вышли в старте на матч с «Сити».

Кулушевски не потребовалось много времени, чтобы оправдать свой выход. Уже на 4-й минуте швед открыл счет своим голам за «Тоттенхэм». «Шпоры» провели молниеносную атаку. Кейн подловил хозяев поля на выходе из обороны, вырезав пас на ход Сон Хын Мину. Кореец выбежал один на один с Эдерсоном, но в последний момент отдал передачу на набегавшего Кулушевски. Вингер в одно касание покатил мяч между ног Жоау Канселу и в сетку ворот «Сити».

«Горожан» пропущенный мяч не смутил. «Сити» уверенно забрал инициативу и начал создавать опасные моменты. Самым бьющим в команде Гвардиолы был крайний защитник Канселу, но счет сравнял не он. Капитан «Сити» Илкай Гюндоган подкараулил ошибку Уго Льориса в борьбе с Кевином Де Брейне. Бельгиец помешал вратарю «Тоттенхэма» поймать мяч после навеса Рахима Стерлинга, а первым на добивании оказался Гюндоган. К слову, это уже 5-й мяч в карьере немца в ворота «шпор». Столько же полузащитник забивал только «Вест Бромвичу».

После перерыва «горожане» продолжили наседать. Казалось, что гол «Сити» — лишь вопрос времени, как вдруг в дело вмешался Кейн. Нападающий летом мог оказаться на «Этихад», но президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви запросил баснословные даже для шейхов 150 миллионов фунтов за свою главную звезду. Сезон-2021/22 ожидаемо выглядит для Кейна худшим за последние восемь лет, но на матч с «Сити» англичанин серьезно настроился. К красивой предголевой передаче Кейн добавил два забитых мяча. Сначала в очередной раз сработала их связка с Соном. Кореец заметил рывок партнера в штрафную и перекинул защитников «Сити», а форвард в одно касание отправил мяч в правую «девятку».

Был и второй мяч Кейна, но его арбитр Энтони Тэйлор отменил из-за офсайда у Кулушевски на ранней стадии атаки.

Сдаваться «горожане» не собирались, но моментов с игры им создать не удавалось. На помощь пришел защитник гостей Кристиан Ромеро. Аргентинец прервал прострел Бернарду Силвы в штрафной площади рукой, за что Тэйлор не без помощи ВАР поставил мяч на точку. Вышедший на замену Рияд Махрез хладнокровно реализовал пенальти, пробив прямо под перекладину на 90+1-й минуте игры.

Тэйлор добавил целых семь минут к основному времени, и «Сити» собирался забрать победу, но сделал это «Тоттенхэм». Кулушевски и Кейн отложили свое последнее слово на концовку матча. Шведский вингер навесил в штрафную, а Кейн выиграл верховую борьбу и оформил дубль. SMM-менеджеры «шпор» отлично отреагировали на гол в Twitter: «Кейн в правильном положении, и этот гол засчитывают».

«Тоттенхэм» возродил чемпионскую гонку в АПЛ. Теперь «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на шесть очков, но имеет на один сыгранный матч больше.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 2
Тоттенхэм 3
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
Гарри Кейн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 26 20 3 3 63-17 63
2
 Ливерпуль 25 17 6 2 64-20 57
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 25 12 7 6 40-32 43
5
 Арсенал 23 13 3 7 36-26 42
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Тоттенхэм 23 12 3 8 31-31 39
8
 Вулверхэмптон 23 11 4 8 21-17 37
9
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
10
 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
11
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
12
 Лестер 22 7 6 9 36-41 27
13
 Кр. Пэлас 25 5 11 9 32-36 26
14
 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
15
 Лидс 23 5 8 10 27-46 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Уотфорд 24 5 3 16 24-43 18
19
 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
20
 Бернли 22 2 11 9 20-29 17
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.02 15:30
Вест Хэм – Ньюкасл
 1 : 1
19.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 2 : 1
19.02 18:00
Астон Вилла – Уотфорд
 0 : 1
19.02 18:00
Брайтон – Бернли
 0 : 3
19.02 18:00
Кр. Пэлас – Челси
 0 : 1
19.02 18:00
Ливерпуль – Норвич
 3 : 1
19.02 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 2 : 0
19.02 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 2 : 3
20.02 17:00
Лидс – МЮ
 - : -
20.02 19:30
Вулверхэмптон – Лестер
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 12 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 12 1 5
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