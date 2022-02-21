Самый безумный матч Рангника в «МЮ», у Обамеянга хет-трик за «Барселону», команда Тедеско уничтожила «Герту»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: Фернандеш — кошмар «Лидса»

«МЮ» и волна самых невероятных слухов — почти синонимы. Одна из самых громких последних историй — конфликт вокруг капитанской повязки, на которую якобы претендует Криштиану Роналду. Только Магуайр назвал это чушью, а Ральф Рангник поставил точку, заявив, что данную тему он ни с кем не обсуждал, и поводов для смены капитана нет.

И как же символично, что счет в воскресной игре открыл не забивавший в АПЛ более года Магуайр. Причем капитан забил после углового, чего «красным дьяволам» в этом чемпионате еще не удавалось, и успех принесла 139-я по счету подача корнера . Возможно, гостям помогла потеря в составе «Лидса», так как за несколько минут до взятия ворот поле покинул получивший ранее сотрясение мозга и безуспешно пытавшийся продолжить игру Кох.

Хотя «МЮ» в первом тайме просто играл лучше, и прежде всего это касается вернувшегося в стартовый состав Погба. В первом туре против «Лидса» француз отдал четыре результативных передачи, и сейчас устроил новый бенефис. Это он перед голом вывел на удар Бруну Фернандеша, и он же выкатил мяч с метра пробившему во вратаря Роналду. В итоге два взятия ворот обеспечили центральные защитники: Магуайр забил, а Линделеф разогнал атаку, в завершении которой Санчо навесил точно на голову Фернандешу.

Только на два тайма «МЮ» зачастую не хватает, и после перерыва все перевернулось с ног на голову. Настолько, что «Лидс» отыграл два мяча за 57 секунд! Во второй голевой комбинации ключевую роль исполнил бывший игрок манкунианцев Джеймс, а отправил мяч в сетку самый яркий игрок белых Рафинья, которого Марсело Бьельса поначалу оставил в запасе.

Однако в «МЮ» могут сколько угодно меняться тренеры, но неизменным остается влияние на игру Фернандеша. «Лидс», к своему несчастью, знаком с этой истиной, как никто другой, ведь в первом круге португалец сделал хет-трик. Сейчас в активе Фернандеша гол, передача установившему окончательный счет Эланге и отбор, с которого началась оказавшаяся решающей третья результативная атака. Самый веселый матч эпохи Рангника позволил оторваться от «Вест Хэма» уже на шесть очков, однако позициям «МЮ» в зоне Лиги чемпионов угрожают имеющие по три матча в запасе «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Испания: «Бетис» перед дерби приблизился к «Севилье»

«Эспаньол» в этом сезоне обыграл дома «Реал» и едва не прервал в прошлом туре беспроигрышную серию «Барселоны». Теперь «попугаи» остановили вторую команду чемпионата, которая отстала от первого места уже на шесть очков. Для «Севильи» результат получился разочаровывающим, а события на поле складывались неоднозначно. С одной стороны, андалусийцы упустили преимущество в счете. С другой — с 76-й минуте гости играли в меньшинстве из-за удаления Кунде. Но даже в такой ситуации Хулен Лопетеги имел основания рассчитывать на победу, так как в компенсированное время чистый выход один на один был у Эн-Несири, однако марокканского форварда остановил вылетевший почти к линии штрафной Диего Лопес.

Стадион «Месталья» первым в Испании увидел легендарное сальто Обамеянга, которым габонец отмечает забитые мячи. Речь, естественно, о матчах ла лиги и «Барселоны», потому что «Валенсию» форвард огорчал еще с «Арсеналом». В мае 2019-го это был настоящий нокаут в виде хет-трика в полуфинале Лиги Европы.

И в воскресенье Обамеянг повторил этот номер, но как оставить без внимания Жорди Альбу? Это защитник сине-гранатовых организовал выход форварда один на один, а потом классно набросил мяч на ногу Дембеле, которому оставалось в касание переправить мяч Френки де Йонгу. Только третья атака обошлась без Альбы, и дубль Обамеянга состоялся благодаря пасу Гави.

И ведь не скажешь, что «Валенсия» выглядела беспомощно. Солер забил два эффектных гола, первый из которых отменили из-за того, что Гайя упустил мяч за линию поля. Хозяева заставили «Барсу» играть с полной выкладкой все 90 минут, и только выстрел Педри под перекладину, после которого Мамардашвили оставалось лишь развести руками, дал понять, что команда Хави не упустит три очка.

Самым же забавным оказалось решение арбитра, который увидев рикошет от спины Обамеянга, сделал африканца автором хет-трика. При этом в соцсетях «Барсы» и ла лиги остались публикации, где автором четвертого гола значится Педри. Его же фамилия в лайве на сайте лиги, но все вопросы снимают официальный протокол и видео с Обамеянгом, где он держит в руках памятный мяч с автографами одноклубников именно по случаю «трюка со шляпой».

После победы над «Зенитом» команда Мануэля Пеллегрини не без труда переиграла «Мальорку» и сократила отставание от второго места до пяти очков. Это все еще много, но в следующем туре «Бетис» ждет севильское дерби, и конкуренция с земляками может обостриться. В данном же случае нужно отметить авторов забитых мячей. Так, Морено стал первым со времен знаменитого хорвата Ярни (1997/98) защитником зелено-белых, который в одном чемпионате забил четыре мяча. Что до автора решающего пенальти, то для Виллиана Жозе это 69-й гол в ла лиге. Среди самых результативных бразильцев XXI века он сравнялся с Неймаром и находится в одном точном ударе от Роналдинью. А лидирует в данном рейтинге с 83 мячами Феномен Роналдо.

Италия: шок для «Интера»

Десять дней назад «Фиорентина» в невероятно драматичном матчи переиграла «Аталанту» в четвертьфинале Кубка Италии, но с тех пор черная полоса бергамасков стала меняться на белую. Во-первых, в Лиге чемпионов команда Джан Пьеро Гасперини одержала первую с 12 января победу. Во-вторых, у клуба появился новый инвестор. Совладелец клуба НБА «Бостон Селтикс» Стивен Пальюка приобрел 55 процентов акций управляющей «Аталантой» компании. При этом семейство Перкасси, с которым связан взлет клуба из Бергамо, сохранит свои позиции. Антонио Перкасси остается президентом, а Лука Перкасси — генеральным директором.

51 — Fiorentina's goalkeeper Bartlomiej Dragowski is the player to have made the most touches in the first half of Fiorentina v Atalanta (51). Oddity.#SerieA #FiorentinaAtalanta pic.twitter.com/N1RmwoIFHD — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) February 20, 2022

Все это, впрочем, не отменяет кадровых проблем «Аталанты». Ее лучший нападающий Сапата выбыл из строя на несколько месяцев, Иличич пытается справиться с депрессией, а Муриэль травмировался в игре против «Олимпиакоса». По-прежнему лечится и Алексей Миранчук. Соответственно, без чистых нападающих игра получалась своеобразной, и в переднюю линию периодически включался опорник Копмайнерс, игравший в стиле своего друга времен АЗ Тила. Забавно выглядела и статистика, согласно которой в первом тайме больше всего контактов с мячом было у вратаря «Фиорентины» Дронговски (51).

Поляк еще и спас, остановив один из выпадов Копмайнерса, а гола пришлось ждать до второго тайма, когда от защитников гостей ускользнул отличившийся в третьем матче подряд Пентек. Этот момент раскрыл игру, и как же обидно было «Аталанте», когда арбитр отменил гол Малиновского! ВАР посчитал, что в атаке был задействован находившийся в офсайде и боровшийся с защитником Хатебур, после чего утихомирить Гасперини удалось только красной карточкой. Негодование тренера понятно, ведь шанс догнать потерявший очки в дерби «Ювентус» упущен, тогда как «фиалки» повысили свои шансы в борьбе за попадание в еврокубки.

«Сассуоло» в этом сезоне нестабилен, но при этом регулярно портит жизнь топ-клубам. Чего стоят гостевые победы над «Ювентусом» и «Миланом», однако «Интер» не изучил чужие ошибки и стал новой жертвой черно-зеленых, которые никогда прежде в рамках одного сезона не выигрывали оба матча на «Сан-Сиро». То есть, команда Симоне Индзаги оступилась в ситуации, когда сенсационно потерявшие очки земляки дали «нерадзурри» верный шанс вернуть себе лидерство. Лучано Спаллетти сейчас довольно потирает руки, ведь в понедельник в случае победы над «Кальяри» на первое место выйдет уже «Наполи». И южанам нужно персонально поблагодарить автора двух голевых передач Берарди — единственного в чемпионатах топ-5 футболиста, у которого двузначное число голов и ассистентских баллов.

Германия: невероятный Ройс

Чемпионы Германии немного сбавили обороты. После фиаско в Бохуме «Бавария» лишь на последних минутах ушла от поражения в Лиге чемпионов в Зальцбурге, а теперь визит в Мюнхен не испугал самую пропускающую команду турнира. Аутсайдер даже выиграл первый тайм благодаря рикошету от «стенки» после штрафного в исполнении Хрготы.

Но, судя по всему, это был момент, который заставил баварцев проснуться. Или их в перерыве разбудил Юлиан Нагельсманн. Как бы то ни было, едва начался второй тайм, а Левандовски уже сравнял счет. Ну а дальше все складывалось ровно так, как в большинстве матчей «Баварии», когда она спокойно берет свое на классе. О том, насколько он высок, лучше всего говорит тот факт, что отличившийся уже 28 раз Левандовски более результативен, чем шесть команд бундеслиги.

Behind at the break, but @FCBayernEN showed the form of #Bundesliga champions with four second-half goals in #FCBSGF! ? pic.twitter.com/McnBdml5s1 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 20, 2022

Два последних домашних матча Дортмунда — настоящий кошмар. Пять мячей от «Байера» в бундеслиге, еще четыре в Лиге Европы от «Рейнджерс»... Болельщики просто не знали, чего ждать от своих любимцев в дерби двух «Боруссий». Однако «шмели» наконец-то сыграли как могут и должны, заслужив прощение от фанатов. Ну а Ройс, как настоящий капитан, провел феноменальный матч. Два гола и ассистентский хет-трик — это космос! Однако на этом празднике жизни оказался один несчастный победитель. Американец Рейна еще в августе получил травму, долго лечился, и когда он возобновил тренировки, партнеры устроили ему трогательную встречу. В воскресенье Марко Розе наконец-то включил полузащитника в стартовый состав, но уже на 27-й минуте случилось новое повреждение. Судя по слезам, которые не мог сдержать покидавший поле в сопровождении врачей Рейна, возможен рецидив старой травмы.

Команда Доменико Тедеско переходит в жесткий график с двумя матчами в неделю, но словно не замечает нагрузок. А игра «Лейпцига» в Берлине — прекрасная история о том, как пара моментов может перевернуть всю игру. В начале второго тайма «Герта» сравняла счет и тут же могла выйти вперед, однако спустя несколько минут после оказавшегося роковым промаха лучшего снайпера гостей Нкунку сбили в штрафной. Берлинцы не только получили гол с пенальти, но и лишились удаленного защитника Кемфа, после чего развалились. Ну а Тедеско ковал железо, пока горячо, выпустив на разреженное пространство Дани Ольмо, и испанец в концовке не только забил сам, а еще и организовал два взятия ворот. И такая результативность точно не лишняя, ведь в споре за четвертое лигочемпионское место при равном количестве очков «Лейпциг» опережает «Хоффенхайм» и «Фрайбург» по дополнительным показателям.

Статистика дня

1-м тренером, набравшим 50 очков в своих дебютных двадцати играх чемпионата Австрии, стал наставник «Зальцбурга» Маттиас Яйсле.

4-м футболистом, который в этом веке забивал в АПЛ, бундеслиге, лиге 1 и ла лиге, стал новичок «Барселоны» Обамеянг.

9 желтых карточек получил во Франции главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли. За год работы аргентинца это больше, чем у любого тренера в лиге 1.

10 мячей забили выходившие на замену игроки «Манчестер Юнайтед», которому в АПЛ нет равных по данному показателю. Ральф Рангник и Уле Гуннар Сульшер сделали по пять результативных замен.

65 процентов голов в АПЛ — 15 из 23 — полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш забил из-за пределов штрафной.