Колумнист «СЭ» разбирается, как Лео снова признали лучшим игроком мира.

Вот Карпин, например, тоже голосовал за Месси:

— Как же так, Валерий Георгиевич? — могли бы спросить мы у него.

— Что «как же так»? — ответил бы он снисходительно.

— Ну почему Месси-то?

— А кто еще, ***? — снисхождение сменилось бы раздражением. — Назови мне, кто лучше. Я проголосую, кто лучше.

— Но ведь в 2023-м Холанн лучше Месси. Он взял требл и...

— Холанн лучше Месси? — раздражение достигло бы крайней степени. — То есть Холанн играет в футбол лучше Месси. Понял.

Лионель Месси с восьмым «Золотым мячом». Фото AFP

— Но мы же про 2023-й...

— Написано: лучший игрок. У вас Холанн — лучший игрок? — Карпин покажет, что нет смысла объяснять тому, кто все равно не поймет. — О чем мы разговариваем вообще?

И действительно, о чем мы разговариваем, когда обсуждаем очередную награду Месси? В основном о том, что в ФИФА сидят странные товарищи, которые по какому-то неведомому принципу заваливают наградами одного человека. Может, коррупционному, может, политическому, может, личному, но заваливают. Несправедливо заваливают. Более того, возводят личность в абсолют западного мира, где Месси будто бы одновременно темнокожий, гей, лесбиянка, трансгендер и небинарная личность. Господи прости.

Но наши разговоры ничуть не лучше самого голосования, потому что выбирает Месси никакое не западное общество, а весь мир. Потому что награду ему дают никакие не чиновники ФИФА, а сами игроки. Кого мы вообще критикуем, если за Месси, а не за Винисиуса голоса отдали футболисты «Реала» Лука Модрич и Феде Вальверде? Если Месси, а не Салаха выбрали ливерпульцы — сам Салах и Ван Дейк? Если за Месси были и Мбаппе, и Кейн, и Лукаку и два топ-вратаря: Доннарумма и Облак. Понятно, что капитан из России голосовал за грузина, но у Джикии и Хвичи свое «Картули диско».

Так что если мы действительно хотим получить ответы на вопрос, почему Месси опять забрал статуэтку, хотя вообще не напрягался в «ПСЖ» и кайфовал в США, то варианта ответа здесь два. Первый: просто каждый из списка признает, что даже в 2023-м Месси лучше всех играет в футбол. Хоть в Катаре на ЧМ. Хоть во Франции. Хоть в Испании. Хоть в США. Привези, поставь его сюда, выпусти против любого Ван Дейка, Кейна, Лукаку, Модрича или Вальверде — и он будет лучшим. Создаст больше всех моментов, наберет больше всех по «гол+пас» и в адекватной команде возьмет титулы.

Лионель Месси празднует победу на чемпионате мира. Фото AFP

А второе: футболисты — это люди. Причем представители не то чтобы самостоятельной категории граждан. И вот этим гражданам просто лень изучать, сколько Месси сыграл, сколько забил, сколько выиграл и чего в тот же период достигли конкуренты. Они увидели листик, увидели фото, фамилию или название партии, поставили крестик, галочку, лайк — и пошли спокойно заниматься своими делами и отдыхать, оставив нас, таких же ленивых и легкомысленных, обсуждать, как же там Лео Месси подкупил мафию под названием ФИФА.

Очевидно, что это голосование ставит под сомнение адекватность выборной системы не только в футболе. Но это уже совсем другая история.