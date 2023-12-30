Топ-футболисты, завершившие карьеру в 2023-м. Буффон, Азар, Дзагоев и другие легенды

Кто из известных футболистов завершил карьеру в 2023 году

Набирается целая команда звезд.

2023 год подходит к концу, и самое время вспомнить легендарных футболистов, которые в нем завершили карьеры игроков. Пойдем последовательно, от вратарской линии до нападающих. А в конце попробуем представить, как эта команда выглядела бы на поле.

Джанлуиджи Буффон

Легендарный итальянец принял решение уйти из большого спорта в 45 лет. Казалось, что Джиджи будет играть вечно. И нет сомнений, что он мог бы ворваться в очередной сезон с двух ног, но он ушел красиво. Так же красиво, как парил в воздухе, вытаскивая порой невероятные мячи из «девяток».

Буффон закончил в своей родной «Парме», с которой начался его путь почти 30 лет назад. Чемпион мира и обладатель невероятного количества личных наград. В 2006-м он занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». Итальянец запомнится как один из лучших вратарей в истории футбола, но закрыть один из главных гештальтов ему все же не удалось — кубок Лиги чемпионов над головой Буффон так и не поднял.

Самир Ханданович

В 2012 году словенский голкипер перебрался в главный клуб своей карьеры — итальянский «Интер», в котором ему настолько понравилось, что он провел там 11 лет. В первой половине 2010-х нерадзурри не могли похвастаться стабильностью, чего не скажешь про Хандановича. Невероятная игра Самира раз за разом спасала клуб от оглушительных провалов.

Лучший сезон вратаря — 2020/21. Тогда уже лидер миланцев завоевал первый трофей в своей карьере — титул чемпиона Италии.

Ну а многие российские болельщики помнят трагедию в Мариборе в 2009 году. Ворота Словении тогда защищал именно Ханданович и серьезно повлиял на то, что наша сборная пролетела мимо чемпионата мира.

Жерар Пике. Фото Global Look Press

Жерар Пике

В ноябре Жерар сыграл свой прощальный матч и объявил об уходе из большого футбола. У многих Пике ассоциируется со сборной Испании, которая в 2010-х сносила всех на своем пути. Ну и конечно, с «Барселоной» Гвардиолы.

Сейчас бывший возлюбленный певицы Шакиры активно занимается развитием «Кингс Лиги» — аналога нашей Медиалиги.

Диего Годин, Филипе Луис, Жуан Миранда

Эту тройку защитников не хочется отделять друг от друга, как не хотел ее отделять Диего Симеоне. Они стали олицетворением забетонированной защиты «Атлетико» и завоевали с клубом Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и чемпионат Испании. А в сезоне-2012/13 вместе дошли до финала Лиги чемпионов.

Джорджо Кьеллини

Итальянец был одним из последних защитников-дровосеков. И это ни в коем случае не оскорбление. Скорее наоборот — дань моде и бойцовскому характеру Джорджо.

Он умел как чисто и красиво отобрать мяч, так и просто схватить за майку без лишних прелюдий. Не сосчитать, сколько раз он бегал по полю с разбитым носом и перебинтованной головой. И сколько раз поднимал над головой трофеи. Последним клубом Джорджо стал «Лос-Анджелес», с которым он стал чемпионом МЛС.

Хоакин Санчес

Настоящая икона «Бетиса» Хоакин завершил карьеру в 41 год в слезах после своего 622-го матча в ла лиге. Он любил «Бенито Вильямарин» и признавался, что благодаря местным болельщикам достиг успехов в футболе.

«Никто никогда так не играл за нашу команду. Хоакин — это и есть «Бетис», — говорил президент испанского клуба.

Месут Озил

Немец объявил о завершении карьеры весной. Последним клубом в карьере полузащитника стал турецкий «Истанбул», за который он в последнее время практически не играл. Поэтому принял логичное решение остановиться.

Путь Месута в футболе получился богатым на события. Он завоевал десять клубных трофеев. А со сборной Германии в 2014 году стал чемпионом мира, хотя и бытует мнение, что весь свой талант он все же не реализовал.

Сеск Фабрегас

Еще один игрок, прошлое которого связано с «Арсеналом». Испанец поиграл в футбол на несколько месяцев дольше, чем Озил, но самое яркое впечатление своей игрой оставил именно на стартовом этапе своей карьеры — в Лондоне.

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы провел последний сезон в «Комо» из итальянской серии В, а затем остался в клубе на тренерской должности.

Давид Сильва. Фото Global Look Press

Давид Сильва

Человек, который в 2008-м выиграл Евро с испанцами и убил интригу в полуфинале против сборной России, сделав счет 3:0. Лидер полузащиты, который провел десять лет в «Манчестер Сити» и выиграл 13 трофеев.

Летом Давид порвал «кресты» и спустя несколько дней объявил о завершении карьеры. В соцсетях он показал видео с яркими моментами своей игры и написал:

«Сегодня грустный день для меня. Пора попрощаться с делом, которому я посвятил всю жизнь. Буду очень по вам скучать».

Гарет Бэйл

Наблюдая за праймовой версией Бэйла, вряд ли кто-то мог предсказать, что он завяжет с футболом уже в 33. Но в последние годы валлийцу просто надоел этот вид спорта. Другое дело — гольф. В какой-то момент Гарет полюбил его гораздо сильнее, и это вкупе с травмами прямым образом сказалось на его выступлениях за «Реал».

Весной появились слухи, что Бэйл вернется, но они быстро были опровергнуты его агентом. Так что ждем от пятикратного победителя Лиги чемпионов успехов с клюшкой в руках.

Эден Азар

А помните Азара времен «Челси»? Тогда бельгиец своим слаломным дриблингом накручивал одного за другим, дважды выигрывал АПЛ и Лигу Европы, а по эффективности дриблинга рядом с ним и Месси вообще никто не стоял. А потом случился переход в «Реал».

Вместе с испанским клубом Эден завоевал титул Лиги чемпионов, но это была скорее формальность. Бесконечные травмы, несоблюдение режима, проблемы с лишним весом... Как и Бэйл, Азар просто устал от футбола и ушел на отдых в 32 года.

«Нужно уметь остановиться в нужный момент. После 16 лет карьеры и более 700 сыгранных матчей я решил завершить свою профессиональную карьеру футболиста. Я смог реализовать свое желание, играть и развлекаться на спортивных площадках Европы и мира».

Тео Уолкотт

Англичанин громко ворвался во взрослый футбол, дебютировав в майке «Саутгемптона» в возрасте 16 лет и 143 дня и став самым молодым игроком «святых», когда-либо выходившим в первой команде.

Дальше было больше десяти сезонов в «Арсенале», переход в «Эвертон», а затем финальный аккорд на родном «Сент-Мэрис». Кроме кубков и суперкубков Англии Тео так ничего и не выиграл. Но его по-прежнему помнят как одного из самых скоростных футболистов Европы.

Златан Ибрагимович. Фото Global Look Press

Златан Ибрагимович

Это произошло — невероятно харизматичный швед закончил с выступлениями на профессиональном уровне. Златан играл за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». В копилке Ибры 32 трофея и около 600 забитых мячей.

Ушел Златан красиво, как и подобает великому спортсмену. Вышел на газон «Сан-Сиро» и при полных трибунах произнес речь, искупавшись в овациях.

Теперь Ибра — важное связующее звено между руководством «Милана» и командой. Он играет активную роль в спортивных и коммерческих операциях, занимается развитием и обучением игроков, а также спецпроектами.

Гонсало Игуаин

Аргентинец доигрывал в «Интер Майами», когда это еще не было мейнстримом, дожидаясь приезда Лео Месси, чтобы передать ему десятый номер. Но запомнился Игуаин в первую очередь по выступлениям за «Реал», «Наполи» и «Ювентус». Плюс были «Милан» и «Челси». Неплохой набор топ-клубов, не правда ли?

Да и коллекция трофеев у Гонсало довольно внушительная. Не хватает только победы в Лиге чемпионов.

Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Алан Дзагоев

Безусловно, знаковый футболист для российского чемпионата. Алан так и не выбрался в топ-клуб, хотя по ходу всей карьеры об этом велись бесконечные разговоры.

Однако упоминания в этом списке Дзагоев достоин. Он был лидером ЦСКА и сборной России, дважды забивал Чехии на Евро-2012 и сделал историческую голевую подачу на Марио Фернандеса в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией.

Алан ушел из футбола в 33 столь же внезапно, как когда-то ворвался в эту игру.