Поцелуй Рубиалеса, ставки в Италии и жест Соболева. Главные скандалы 2023 года

Вспоминаем неприятное.

Уходящий год был полон скандалов в футболе — экономических, политических и просто глупых. Вспомним 10 историй, которые взбудоражили инфополе особенно сильно. К тому же некоторые из них будут иметь последствия в 2024-м. Важно — это не топ скандалов (их вообще сложно ранжировать), а просто ознакомительный список.

Арест Дани Алвеса

Прошло буквально три недели 2023 года, и Дани Алвес влип в худший скандал в жизни. 20 января экс-футболиста «Барселоны» обвинили в изнасиловании, и, хотя футболистов часто сомнительно обвиняют в чем-то подобном, на этот раз, похоже, игрок действительно оказался виновен. У жертвы было множество свидетелей и доказательств, поэтому Алвес до сих пор находится в заключении. В феврале 2024-го у него будет суд, прокуратура просит для него девять лет лишения свободы. Футболист рассчитывает просидеть меньше двух за счет выплаченной компенсации, но, кажется, в его вине не сомневается почти никто. От Дани даже ушла жена — хотя изначально говорила, что не верит в то, что муж на такое способен.

Дело Негрейры

Здесь влипла уже «Барселона» — каталонцы попались на выплате взяток бывшему вице-президенту технического судейского комитета Королевской федерации футбола Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Всего тот получил более семи миллионов евро якобы за «консультационные услуги». Продолжалась эта история около 17 лет.

В сентябре суд признал «Барселону» виновной во взяточничестве. Больше новостей на эту тему с тех пор не было, но перспективы туманные — блаугране грозило отчисление в сегунду и исключение из еврокубков, но до сих пор непонятно, какие санкции к клубу могут быть применены. Президент каталонцев Жоан Лапорта заявлял о том, что у него есть план. Правда, в чем он заключается, до сих пор неизвестно. Так ли хорош этот самый план и есть ли он вообще, узнаем в следующем году.

Винисиус и расизм

Несчастного бразильца из «Реала» допекают все годы, что он играет в Мадриде, но прошлой весной травля перешла все границы. На матче с «Валенсией» болельщики «летучих мышей» настолько достали Винисиуса Жуниора оскорблениями, что он сорвался и вступил с ними в перепалку, а позднее грубо сфолил на сопернике и получил первую красную карточку в карьере. По словам местных медиа, после матча Вини сидел в раздевалке в слезах.

Затем бразилец и вовсе запустил антирасистскую кампанию планетарного масштаба — заявил, что ла лига принадлежит расистам, и заодно обвинил в этом же всю Испанию. Ла лига отвергла обвинения, и тогда за игрока вступились уже по всему миру, в том числе президент Бразилии Лула да Силва, президент ФИФА Джанни Инфантино и десятки игроков. В Рио-де-Жанейро даже погасили огни на статуе Христа Искупителя, а сборная Бразилии в июне вышла на матч против Гвинеи в черной форме, чтобы поддержать своего соотечественника.

Дженнифер Эрмосо и Луис Рубиалес. Фото Reuters

Поцелуй Рубиалеса

Пожалуй, одна из самых шумных историй начала сезона. В конце августа президент Королевской футбольной федерации Испании Луис Рубиалес на радостях поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо. Повод для хорошего настроения был — испанки победили на женском ЧМ, а поцелуй случился как раз на награждении. И тут началось.

Бойкот от футболисток, призывы к отставке и массовое порицание — публичное «избиение» Рубиалеса продолжалось около месяца, пока он в итоге не подал в отставку. Позднее ФИФА на три года отстранила его от футбола — в общем, за поцелуй экс-президент поплатился очень дорого, и эту цену поняли не все. В том числе президент УЕФА Чеферин: «То, что сделал Рубиалес, было неуместным и неразумным. Но когда я читаю о том, что это уголовное преступление... Мне как адвокату по уголовным делам это кажется совершенно нелогичным».

Ставки в Италии

В октябре Италию сотряс скандал — местный журналист с репутацией мошенника Фабрицио Корона сообщил, что ряд итальянских футболистов попались на ставках. И они действительно попались — на беттинге поймали игрока «Ньюкасла» Сандро Тонали и полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли. До кучи там было еще несколько человек, но серьезное наказание получили только первые двое — Тонали отстранили на 10 месяцев, Фаджоли — на семь. Пикантности истории добавило то, что «Ньюкасл» только летом заплатил «Милану» около 60 миллионов евро за Сандро, но почти сразу остался без игрока на долгий срок.

Допинг Погба

Непутевый французский полузащитник Поль Погба завалил конец и так спорной карьеры — в августе попался на допинге, а в октябре завалил вторую пробу. Теперь ему грозит четыре года дисквалификации. А ведь Погба уже 30 лет, и не за горами тот день, когда пора будет «вешать бутсы на гвоздь». Француз только летом перешел в «Ювентус» из «МЮ», где дела шли не очень — и они пошли еще хуже. СМИ пишут, что Поль может признать вину и получить два года отстранения, но в любом случае приятного мало.

Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Жест Соболева

Из европейских скандалов перемещаемся в Россию — к «Спартаку». В мае красно-белые играли в дерби против ЦСКА, и там Александр Соболев догадался показать защитнику армейцев Виллиану Роше неприличный жест — тот самый, с причинным местом. Роша, в свою очередь, догадался показать этот же жест судье во время жалобы на Соболева. А главный арбитр встречи, Сергей Карасев, догадался показать футболистам по красной карточке. Короче, все показали, что хотели.

Полет Бериши

В начале декабря «Спартак» вновь попал в скандал, на этот раз во время игры в Грозном. На 34-й минуте матча футболист «Ахмата» Бериша отдал голевую передачу на Агаларова, на радостях от гола побежал праздновать к скамейке «Спартака», прыгнув в сторону главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Испанец толкнул провокатора, за что получил удаление — а позднее еще и двухматчевую дисквалификацию. Почему не был удален Бериша, влетевший в техническую зону соперника с двух ног, — большой вопрос.

Федор Чалов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Снежные матчи

Матчи в снежную погоду в РПЛ бывают достаточно часто — ведь (какое удивление!) в России зимой идет снег. Однако в этом году было как минимум две встречи, когда снег натурально сделал невозможной игру в футбол. Сначала «Балтика» и «Спартак» играли в пургу, причем она застала команды врасплох — команда Абаскаля приехала на матч в белой форме, а организаторы не подготовили красный мяч.

Позднее на еще более суровом снежном поле рубились ЦСКА и «Ростов». И там получилось вообще комично — играть никто не хотел, но и отменять не стали. Командам пришлось бегать по снегу в жестокую метель, пока одновременно с ними на поле персонал чистил снег. Зато в истории российского футбола появилась забавная фотография заснеженного Даниила Уткина на флеш-интервью и оскорбительный спич от Карпина, за который он схватил дисквалификацию.

Артем Дзюба

Нападающий «Локомотива» — человек-скандал, и в 2023 году без них у него не обошлось. Дзюба вернулся в РПЛ зимой, подписавшись с «Локомотивом», и начал ударно — железнодорожники даже продлили с ним контракт летом. Но параллельно Артем стал ведущим спорного уровня шоу, на вопрос про своего бывшего тренера Семака спросил: «А кто это?» Ну и под конец года спел песню в честь «Зенита», хотя играет за «Локомотив». Короче, форвард продолжает эпатировать и вряд ли перестанет в следующем году.