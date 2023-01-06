В Испании создали свою медиалигу. Президент — Пике, а в командах — настоящие легенды
Медиафутбол уже покорил Россию, а теперь будет развиваться и в Испании. «СЭ» рассказывает, что нужно знать об аналоге нашей МФЛ в этой стране.
Лигу создал Пике вместе с топ-блогером
Впервые об испанской медиалиге заговорили в ноябре — практически сразу после того, как Пике завершил профессиональную карьеру. Жерар объявил о намерении создать турнир на стриме у известного испанского блогера Ибая Льяноса (12 миллионов подписчиков в Twitch).
Судя по соцсетям Ибая, они знакомы с Пике не первый год. Также у Льяноса можно найти фото с Лео Месси, Тибо Куртуа, Фернандо Алонсо и другими известными спортсменами. При этом Ибай — болельщик «Реала», что не мешает ему создавать совместные проекты с легендой «Барсы».
Что нужно знать о турнире
Проект получил название Kings League. В турнире участвуют 12 команд, а игроков распределяли по принципу драфта, который состоялся в конце декабря.
В отличие от нашей медиалиги, в Испании команды играют на небольшом поле в формате 7 на 7.
Еще одна особенность — каждый тайм начинается не как в футболе, а как в водном поло: команды стартуют от линии вратарской и пытаются завладеть мячом быстрее соперника.
Тайм длится 20 минут «грязного» времени, то есть таймер не останавливается при выходе мяча за пределы поля. Конечно, есть и дополнительное время.
Неизвестно, подсмотрели ли испанцы у нашей МФЛ, но в Kings League игрок, получивший желтую карточку, уходит с поля на две минуты, а при удалении — до конца матча. Но через пять минут его может заменить одноклубник. Очень похоже на оранжевые карточки, которые были в российской медиалиге.
Послематчевые пенальти исполняются в стиле хоккейных буллитов. А проверка ВАР осуществляется только по запросу. Каждой команде дается лишь одна попытка, и если она оказывается неудачной, то больше запросить проверку нельзя. Если же ВАР докажет ошибку арбитра, то команда получает еще одну попытку.
Судьи выходят на матч с нагрудными камерами — в напряженные моменты видео с них попадают в трансляцию.
Рядом со скамейками запасных стоят большие экраны, а боссы клубов и лиги могут общаться с футболистами и прямо во время матчей давать им советы.
Болельщиков тоже подключили к принятию решений: они могут отдать свой голос за или против того или иного нововведения.
Кто из известных футболистов играет в Kings League
Прежде чем рассказать о звездах, выступающих в испанской медиалиге, нужно отметить интересную деталь драфта: в нем могли принять участие все желающие. Для этого нужно было подтвердить свой футбольный уровень и пройти просмотр: если качество игрока устраивало руководство команды, то он мог войти в состав. В случае травмы кого-то из основных футболистов клубы получают право на добор игроков.
На турнире можно увидеть настоящих легенд — Серхио Агуэро и Икера Касильяса. Но, к сожалению, пока только в качестве президентов клубов. Из тех, кто непосредственно выходит на поле, стоит отметить семь суперзвезд:
1. Чичарито — экс-нападающий «МЮ», «Реала» и сборной Мексики.
2. Жоан Капдевила — бывший игрок «Депортиво» и «Вильярреала», чемпион мира и Европы в составе сборной Испании.
3. Хонатан Сориано — форвард, поигравший в «РБ Зальцбург» и за «Эспаньол».
4. Серхио Гарсия — воспитанник «Барселоны», выступал за «Эспаньол», «Бетис» и «Сарагосу», провел два матча за сборную Испании.
5. Рауль Тамудо — наиболее известен по игре за «Эспаньол». За сборную Испании провел 13 матчей и забил пять мячей.
6. Рубен де ла Ред — еще один экс-игрок сборной Испании, завершил карьеру в 25 лет из-за проблем с сердцем.
7. Карлес Планас — воспитанник «Барсы» и экс-игрок молодежной сборной Испании. Большую часть карьеры провел в «Сельте».
Судя по темпам развития и популярности медиалиги, в ближайшем времени аналогичные турниры появятся и в других странах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|15
|12
|2
|1
|35-14
|38
|
2
|Барселона
|15
|12
|2
|1
|34-6
|38
|
3
|Р. Сосьедад
|15
|9
|2
|4
|21-17
|29
|
4
|Атлетико
|15
|8
|3
|4
|23-14
|27
|
5
|Атлетик
|15
|7
|4
|4
|24-14
|25
|
6
|Бетис
|15
|7
|4
|4
|17-12
|25
|
7
|Вильярреал
|15
|7
|3
|5
|17-11
|24
|
8
|Осасуна
|15
|7
|2
|6
|16-16
|23
|
9
|Р. Вальекано
|15
|6
|5
|4
|22-18
|23
|
10
|Мальорка
|15
|5
|4
|6
|13-15
|19
|
11
|Валенсия
|15
|5
|4
|6
|23-17
|19
|
12
|Жирона
|15
|4
|5
|6
|22-24
|17
|
13
|Альмерия
|15
|5
|2
|8
|17-23
|17
|
14
|Вальядолид
|15
|5
|2
|8
|13-23
|17
|
15
|Хетафе
|15
|4
|5
|6
|14-20
|17
|
16
|Эспаньол
|15
|2
|7
|6
|17-23
|13
|
17
|Сельта
|15
|3
|4
|8
|15-27
|13
|
18
|Севилья
|15
|2
|6
|7
|14-23
|12
|
19
|Кадис
|15
|2
|6
|7
|10-27
|12
|
20
|Эльче
|15
|0
|4
|11
|10-33
|4
|6.01
|20:30
|
Эльче – Сельта
|- : -
|6.01
|23:00
|
Валенсия – Кадис
|- : -
|7.01
|18:15
|
Вильярреал – Реал
|- : -
|7.01
|20:30
|
Мальорка – Вальядолид
|- : -
|7.01
|23:00
|
Эспаньол – Жирона
|- : -
|8.01
|16:00
|
Альмерия – Р. Сосьедад
|- : -
|8.01
|18:15
|
Р. Вальекано – Бетис
|- : -
|8.01
|20:30
|
Севилья – Хетафе
|- : -
|8.01
|23:00
|
Атлетико – Барселона
|- : -
|9.01
|23:00
|
Атлетик – Осасуна
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|8
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|6
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|12
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|8
|2
|0