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Сегодня, 19:00

В Испании создали свою медиалигу. Президент — Пике, а в командах — настоящие легенды

Николай Егорычев
Корреспондент отдела футбола
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Жерар Пике и другие лица испанской медиалиги Kings League.
Фото Global Look Press
Жерар Пике и Ибай Льянос (в центре).
Фото Global Look Press
Серхио Агуэро (слева) и Ибай Льянос.
Фото Скриншот YouTube-канала Kings League.
Чичарито (Хавьер Эрнандес).
Фото Global Look Press
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У Агуэро и Касильяса уже есть команды.

Медиафутбол уже покорил Россию, а теперь будет развиваться и в Испании. «СЭ» рассказывает, что нужно знать об аналоге нашей МФЛ в этой стране.

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Лигу создал Пике вместе с топ-блогером

Впервые об испанской медиалиге заговорили в ноябре — практически сразу после того, как Пике завершил профессиональную карьеру. Жерар объявил о намерении создать турнир на стриме у известного испанского блогера Ибая Льяноса (12 миллионов подписчиков в Twitch).

Судя по соцсетям Ибая, они знакомы с Пике не первый год. Также у Льяноса можно найти фото с Лео Месси, Тибо Куртуа, Фернандо Алонсо и другими известными спортсменами. При этом Ибай — болельщик «Реала», что не мешает ему создавать совместные проекты с легендой «Барсы».

Жерар Пике и Ибай Льянос (в центре). Фото Global Look Press
Жерар Пике и Ибай Льянос (в центре). Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Что нужно знать о турнире

Проект получил название Kings League. В турнире участвуют 12 команд, а игроков распределяли по принципу драфта, который состоялся в конце декабря.

В отличие от нашей медиалиги, в Испании команды играют на небольшом поле в формате 7 на 7.

Еще одна особенность — каждый тайм начинается не как в футболе, а как в водном поло: команды стартуют от линии вратарской и пытаются завладеть мячом быстрее соперника.

Тайм длится 20 минут «грязного» времени, то есть таймер не останавливается при выходе мяча за пределы поля. Конечно, есть и дополнительное время.

Неизвестно, подсмотрели ли испанцы у нашей МФЛ, но в Kings League игрок, получивший желтую карточку, уходит с поля на две минуты, а при удалении — до конца матча. Но через пять минут его может заменить одноклубник. Очень похоже на оранжевые карточки, которые были в российской медиалиге.

Послематчевые пенальти исполняются в стиле хоккейных буллитов. А проверка ВАР осуществляется только по запросу. Каждой команде дается лишь одна попытка, и если она оказывается неудачной, то больше запросить проверку нельзя. Если же ВАР докажет ошибку арбитра, то команда получает еще одну попытку.

Судьи выходят на матч с нагрудными камерами — в напряженные моменты видео с них попадают в трансляцию.

Рядом со скамейками запасных стоят большие экраны, а боссы клубов и лиги могут общаться с футболистами и прямо во время матчей давать им советы.

Болельщиков тоже подключили к принятию решений: они могут отдать свой голос за или против того или иного нововведения.

Серхио Агуэро (слева) и Ибай Льянос. Фото Скриншот YouTube-канала Kings League.
Серхио Агуэро (слева) и Ибай Льянос.
Скриншот YouTube-канала Kings League.

Кто из известных футболистов играет в Kings League

Прежде чем рассказать о звездах, выступающих в испанской медиалиге, нужно отметить интересную деталь драфта: в нем могли принять участие все желающие. Для этого нужно было подтвердить свой футбольный уровень и пройти просмотр: если качество игрока устраивало руководство команды, то он мог войти в состав. В случае травмы кого-то из основных футболистов клубы получают право на добор игроков.

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На турнире можно увидеть настоящих легенд — Серхио Агуэро и Икера Касильяса. Но, к сожалению, пока только в качестве президентов клубов. Из тех, кто непосредственно выходит на поле, стоит отметить семь суперзвезд:

1. Чичарито — экс-нападающий «МЮ», «Реала» и сборной Мексики.

2. Жоан Капдевила — бывший игрок «Депортиво» и «Вильярреала», чемпион мира и Европы в составе сборной Испании.

3. Хонатан Сориано — форвард, поигравший в «РБ Зальцбург» и за «Эспаньол».

4. Серхио Гарсия — воспитанник «Барселоны», выступал за «Эспаньол», «Бетис» и «Сарагосу», провел два матча за сборную Испании.

Чичарито (Хавьер Эрнандес). Фото Global Look Press
Чичарито (Хавьер Эрнандес).
Фото Global Look Press

5. Рауль Тамудо — наиболее известен по игре за «Эспаньол». За сборную Испании провел 13 матчей и забил пять мячей.

6. Рубен де ла Ред — еще один экс-игрок сборной Испании, завершил карьеру в 25 лет из-за проблем с сердцем.

7. Карлес Планас — воспитанник «Барсы» и экс-игрок молодежной сборной Испании. Большую часть карьеры провел в «Сельте».

Судя по темпам развития и популярности медиалиги, в ближайшем времени аналогичные турниры появятся и в других странах.

Жерар Пике
Икер Касильяс
Серхио Агуэро
Футбол
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 35-14 38
2
 Барселона 15 12 2 1 34-6 38
3
 Р. Сосьедад 15 9 2 4 21-17 29
4
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
7
 Вильярреал 15 7 3 5 17-11 24
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
9
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
10
 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
11
 Валенсия 15 5 4 6 23-17 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 15 5 2 8 13-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Эспаньол 15 2 7 6 17-23 13
17
 Сельта 15 3 4 8 15-27 13
18
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
19
 Кадис 15 2 6 7 10-27 12
20
 Эльче 15 0 4 11 10-33 4
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38 тур
6.01 20:30
Эльче – Сельта
 - : -
6.01 23:00
Валенсия – Кадис
 - : -
7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 - : -
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 - : -
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 - : -
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 8 2 0
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