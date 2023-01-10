Бэйл объявил о завершении карьеры. Валлиец забивал выдающиеся голы, но реализовал ли он себя до конца?

Гарет решил поставить точку.

Когда большой игрок объявляет об уходе, первое, что хочется сделать, причем совершенно непроизвольно — это мысленную ретроспективу его карьеры. А потом оценить ее, желательно с помощью одного прилагательного. Иногда эта матрица дает сбой, и случай с Гаретом Бэйлом как раз такой. Не уйти от вопроса: а реализовал ли он себя полностью?

Тут очень показателен последний эпизод. Заключительные матчи в карьере Бэйл провел в футболке сборной Уэльса на ЧМ-2022 в Катаре. Не сказать, чтобы удачно — валлийцы наряду с Катаром были одной из самых серых команд на турнире. Но, во-первых, Бэйл на мундиале забил, заполнив тем самым еще одну строчку для профайла в Википедии. Во-вторых, именно он и затащил Уэльс на чемпионат мира впервые с 1958 года, забив в стыках два гола Австрии (2:1) и спровоцировав автогол Ярмоленко в игре с Украиной (1:0).

И, наконец, в-третьих, за пару недель до ЧМ Бэйл стал чемпионом МЛС вместе с «Лос-Анджелесом», и сделал это максимально стильно. В финале против «Филадельфии» дело дошло до овертайма, где на 120+4-й минуте команда из Калифорнии пропустила — 2:3. Но на 120+8-й Бэйл сравнял счет, и, что характерно, это был первый гол валлийца в плей-офф. А потом «Лос-Анджелес» победил в серии пенальти.

Бэйл назабивал в карьере уйму красивых голов, которых хватит на длиннющую нарезку в Youtube, но, что более важно, он был выдающимся клатчером — человеком, который решает в главные моменты главных матчей. Достаточно небольшого перечисления помимо финального аккорда с «Филадельфией»:

— тот самый победный гол в финале Кубка Испании-2014 с «Барселоной»;

— победный гол в финале ЛЧ-2014;

— победный дубль в финале ЛЧ-2018.

Более чем неплохой список, к которому нужно приплюсовать тот факт, что именно с Бэйлом и во многом благодаря ему «Тоттенхэм» в начале 2010-х стал регулярно забираться в топ-4 в АПЛ и был хорош в Лиге чемпионов. В конце концов, именно он — первый валлиец, сделавший хет-трик в ЛЧ (20 октября 2010-го в ворота «Интера»).

И, конечно, невероятная история в сборной Уэльса, которая при Бэйле сыграла на трех больших турнирах — ЧЕ-2016, ЧЕ-2020 и ЧМ-2022, на двух из них выходила в плей-офф, а в 2016-м и вовсе залетела в полуфинал.

Гарет Бэйл в сборной Уэльса. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

В общем, более чем достаточно оснований считать карьеру удачной. Без сомнений, Бэйл стоил 100 миллионов евро, которые за него заплатил «Реал» летом 2013-го. И совершенно точно он эти деньги отработал, став заметной фигурой в истории клуба.

Казалось, все просто — выдающийся игрок с выдающейся историей. Но откуда тогда эта двойственность и эти вопросы, о которых говорилось в начале текста? Очевидно, это, скажем так, эффект позднего Бэйла — замученного травмами, почти не играющего, но получающего большую зарплату и при этом отказывающегося уходить куда-то из «Реала». Он, безусловно, портит впечатления, затмевая всю ту красоту, что валлиец творил раньше. Есть соблазн даже обвинить его в рвачестве, но не выходит — одновременно с тем, когда в Мадриде он играл в гольф чаще, чем в футбол, Бэйл образцово выкладывался за сборную Уэльса.

Гарет Бэйл в «Реале». Фото Global Look Press

Так что тут скорее проблема в наших ожиданиях. Нам хотелось, чтобы Бэйл и дальше регулярно совершал такие же забеги, как в финале Кубка Испании-2014, а мы потом с открытыми ртами жали на кнопку Repeat на Youtube. Но, кажется, этого не очень хотелось самому Гарету, который не цеплялся за такие моменты в отличие от того же Криштиану Роналду. Он мог легко уехать в Китай, Катар или Саудовскую Аравию, набивать там статистику, периодически выдавая шедевры и говоря себе, что он еще ого-го, но предпочел спокойно сидеть в Мадриде, наслаждаясь игрой в гольф, временем с семьей и выступлениями за сборную.

И в этом выборе, безусловно, есть своя правда и своя философия, которые достойны уважения. В конце концов, далеко не у каждого из нас карьера и работа стоят на первом месте.

Бэйл и так сделал достаточно, чтобы считать его карьеру выдающейся, без всяких лишних вопросов.