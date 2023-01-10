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Бэйл объявил о завершении карьеры. Валлиец забивал выдающиеся голы, но реализовал ли он себя до конца?

Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Гарет Бэйл в сборной Уэльса.
Фото Global Look Press
Гарет Бэйл в «Реале».
Фото Global Look Press
Гарет Бэйл в сборной Уэльса.
Фото Global Look Press
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Гарет решил поставить точку.

Когда большой игрок объявляет об уходе, первое, что хочется сделать, причем совершенно непроизвольно — это мысленную ретроспективу его карьеры. А потом оценить ее, желательно с помощью одного прилагательного. Иногда эта матрица дает сбой, и случай с Гаретом Бэйлом как раз такой. Не уйти от вопроса: а реализовал ли он себя полностью?

Тут очень показателен последний эпизод. Заключительные матчи в карьере Бэйл провел в футболке сборной Уэльса на ЧМ-2022 в Катаре. Не сказать, чтобы удачно — валлийцы наряду с Катаром были одной из самых серых команд на турнире. Но, во-первых, Бэйл на мундиале забил, заполнив тем самым еще одну строчку для профайла в Википедии. Во-вторых, именно он и затащил Уэльс на чемпионат мира впервые с 1958 года, забив в стыках два гола Австрии (2:1) и спровоцировав автогол Ярмоленко в игре с Украиной (1:0).

И, наконец, в-третьих, за пару недель до ЧМ Бэйл стал чемпионом МЛС вместе с «Лос-Анджелесом», и сделал это максимально стильно. В финале против «Филадельфии» дело дошло до овертайма, где на 120+4-й минуте команда из Калифорнии пропустила — 2:3. Но на 120+8-й Бэйл сравнял счет, и, что характерно, это был первый гол валлийца в плей-офф. А потом «Лос-Анджелес» победил в серии пенальти.

Бэйл назабивал в карьере уйму красивых голов, которых хватит на длиннющую нарезку в Youtube, но, что более важно, он был выдающимся клатчером — человеком, который решает в главные моменты главных матчей. Достаточно небольшого перечисления помимо финального аккорда с «Филадельфией»:

— тот самый победный гол в финале Кубка Испании-2014 с «Барселоной»;

— победный гол в финале ЛЧ-2014;

— победный дубль в финале ЛЧ-2018.

Более чем неплохой список, к которому нужно приплюсовать тот факт, что именно с Бэйлом и во многом благодаря ему «Тоттенхэм» в начале 2010-х стал регулярно забираться в топ-4 в АПЛ и был хорош в Лиге чемпионов. В конце концов, именно он — первый валлиец, сделавший хет-трик в ЛЧ (20 октября 2010-го в ворота «Интера»).

И, конечно, невероятная история в сборной Уэльса, которая при Бэйле сыграла на трех больших турнирах — ЧЕ-2016, ЧЕ-2020 и ЧМ-2022, на двух из них выходила в плей-офф, а в 2016-м и вовсе залетела в полуфинал.

Гарет Бэйл. Фото Global Look Press
Гарет Бэйл в сборной Уэльса. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

В общем, более чем достаточно оснований считать карьеру удачной. Без сомнений, Бэйл стоил 100 миллионов евро, которые за него заплатил «Реал» летом 2013-го. И совершенно точно он эти деньги отработал, став заметной фигурой в истории клуба.

Гарет Бэйл. «Реал» обратился к Бэйлу, который завершил карьеру: «Настоящая легенда клуба и мирового футбола»

Казалось, все просто — выдающийся игрок с выдающейся историей. Но откуда тогда эта двойственность и эти вопросы, о которых говорилось в начале текста? Очевидно, это, скажем так, эффект позднего Бэйла — замученного травмами, почти не играющего, но получающего большую зарплату и при этом отказывающегося уходить куда-то из «Реала». Он, безусловно, портит впечатления, затмевая всю ту красоту, что валлиец творил раньше. Есть соблазн даже обвинить его в рвачестве, но не выходит — одновременно с тем, когда в Мадриде он играл в гольф чаще, чем в футбол, Бэйл образцово выкладывался за сборную Уэльса.

Гарет Бэйл в «Реале». Фото Global Look Press
Гарет Бэйл в «Реале».
Фото Global Look Press

Так что тут скорее проблема в наших ожиданиях. Нам хотелось, чтобы Бэйл и дальше регулярно совершал такие же забеги, как в финале Кубка Испании-2014, а мы потом с открытыми ртами жали на кнопку Repeat на Youtube. Но, кажется, этого не очень хотелось самому Гарету, который не цеплялся за такие моменты в отличие от того же Криштиану Роналду. Он мог легко уехать в Китай, Катар или Саудовскую Аравию, набивать там статистику, периодически выдавая шедевры и говоря себе, что он еще ого-го, но предпочел спокойно сидеть в Мадриде, наслаждаясь игрой в гольф, временем с семьей и выступлениями за сборную.

И в этом выборе, безусловно, есть своя правда и своя философия, которые достойны уважения. В конце концов, далеко не у каждого из нас карьера и работа стоят на первом месте.

Бэйл и так сделал достаточно, чтобы считать его карьеру выдающейся, без всяких лишних вопросов.

Гарет Бэйл пять раз выигрывал Лигу чемпионов.
Гарет Бэйл
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Уэльса по футболу
ФК Реал
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