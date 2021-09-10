«Приезжаю со сборов, а машину расстреляли». Играл с Захаряном в сборной, забивал «Спартаку», а теперь поехал пробиваться в Европу

Интервью с Магомедхабибом Абдусаламовым из «Пафоса».

Этим летом 18-летний нападающий «Родины» Магомедхабиб Абдусаламов перешел в кипрский «Пафос». Оба клуба принадлежат бизнесмену Сергею Ломакину, поэтому трансфер не удивляет. Когда я ездил на матч сборной России с Кипром, немного пообщался с Хабибом о его целях, детстве в Дагестане и слухах, что он «переписанный».

Кипр, CS:GO, Захарян

— Тебе не скучно здесь?

— Тренируюсь два раза в день, поэтому не скучно. Остальное время отдыхаю дома либо езжу на море.

— Тут такая жара...

— Очень жарко. Просто не выхожу на улицу, так и справляюсь.

— Слышал, что ты себе заказал игровое кресло.

— Это правда. Так, поигрываю, когда скучно бывает, поэтому взял игровой стул.

— С кем играешь?

— С друзьями с разных стран. Играем в CS:GO, так расслабляемся.

— Многие футболисты играют в CS. Знаю, например, про Арсена Захаряна.

— Да, он тоже, но я с ним еще не играл. Слабенький для меня.

— Расскажи про Захаряна.

— Очень хороший человек, дружелюбный, кайфовый. Играл с ним в юношеской сборной. У него очень пронзительный необычный смех, очень красивый. Когда он смеется, тебе тоже хочется. Через его смех сразу понятно, что он хороший человек. Понятно сразу по тому, как он улыбается, всегда смеется. Он очень талантливый и перспективный. Надеюсь, у него все будет отлично продолжаться. Потому что от любви до ненависти один шаг. Свернет не туда, и все. Он за год все получил, так же быстро все может и уйти. Всегда ему говорю, чтоб не расслаблялся.

— Весной он получил новый контракт. Арсен изменился?

— Нет, просто мы стали общаться реже. У него сейчас такая популярность, ему сейчас все пишут, тяжело связаться. Я его знаю — сколько бы денег он ни получал, какой бы известностью ни обладал, он не изменится.

— Он уже в сборной России. Это злит, мотивирует?

— Мотивирует. Говорит о том, что все возможно. У меня уже есть какой-никакой: опыт — играл против «Спартака» в Кубке России. Думаю, там ничего невероятного нет. Это возможно — играть на таком уровне. Даже в таком юном возрасте.

Pafos FC announce the agreement between the Club and the young, promising Russian footballer Magomedkhabib Abdusalamov.

Magomedkhabib, 18, plays as a centre-forward but can also deploy in both wings of the attack. He is international with ??#pafosfc #wearepafos #pafosmou pic.twitter.com/LyBGK8SIBF — Pafos FC (@pafosfcofficial) August 16, 2021

«Родина», «Пафос», ЦСКА, Ткаченко

— Зачем ты перешел в «Пафос»?

— Поступило предложение. Здесь хороший чемпионат. Поговорил со своим агентом Германом Ткаченко, он сказал, что это уровень выше, чем ФНЛ. Тем более две команды из местного чемпионата выходят в Лигу чемпионов, еще одна в Лигу Европы, две в Лигу Конференций. Есть мотивация на этот сезон попасть в еврокубки. Шикарные условия для тренировок, можно себя развивать.

— Как ты начал работать с Ткаченко?

— В далеком 2019 году я познакомился с его помощником Никитой (Панасюк. — Прим. «СЭ»). Очень хороший человек, во всем мне помогал, всегда на связи. Уже два года с ним общаюсь и не могу сказать ничего плохого о нем. Подписал контракт с Германом Ткаченко в большей степени из-за Никиты, а не из-за того, что это большое имя в России и все знают, что это очень хороший агент.

— Мне говорили, что твои родители не хотели, чтобы ты переезжал из Москвы до определенного возраста. Это правда?

— У нас всегда была цель — уехать в Европу. Мне было лет двенадцать, мы с отцом полетели в Испанию. Жили там месяцев пять, потом появились проблемы, мы улетели. Потом жил в Польше годик, там играл в филиале «Барселоны». Поэтому разговоры, что родители не хотели, чтобы я уезжал, — это ложь. Возможно, чуть боялись, из-за того что я не знаю английского языка. Видите, сейчас я уже на Кипре — это Европа как-никак.

— Ты пытался играть в Испании?

— Да, там была команда «Олимпика» из Барселоны — третья по силе в городе. Пытался заиграть, даже был на просмотре в «Барселоне» один день.

— Что пошло не так?

— Даже не знаю. Как-то отец мне объяснял, я до сих пор не понял. Они ему звонили и просили, чтобы я снова пришел. Не знаю, насколько это правда, не могу точно говорить. Но в тот момент мы уже улетели. Через два дня после моего отъезда у моей команды был матч с «Барселоной», а через неделю с «Реалом». Но мы уже улетели из Испании — по своим причинам, о которых не могу говорить.

— А что за поездка в Польшу?

— Мой родной дядя — тренер сборной Польши по вольной борьбе. Он сам тоже борец — серебряный призер Олимпийских игр. Жил в Польше с семьей, поэтому решили попробовать там. Поиграл годик. Было тяжело там жить. Мы были в столице, но мне не понравилось. Вот на Кипре сейчас все в удовольствие: живу, тренируюсь, играю.

— Почему было тяжело?

— Может, из-за возраста. Было непривычно жить без родителей. Хотя я с ранних лет объездил почти всю Россию с командой. Но не хотелось мне там оставаться, тяжело морально было.

— Сколько тебе было лет?

— Точно не помню, вроде 16 лет. Нет, 15 — где-то так.

— Расскажи, как ты попал в систему «Родины». Почему ты не пошел в большой клуб?

— Я находился в Махачкале без клуба. Точнее, я играл в «Ахмате», был матч против ЦСКА — это отборочные игры на Кубок России. Сыграли. Мне сказали, что понравился ЦСКА и надо лететь в Москву. Прилетел 9 января, сказали идти тренироваться в «Родину», а скауты ЦСКА на меня посмотрят и заберут в академию. Сыграл матч за «Родину», забил гол. Был уже такой радостный, думал про ЦСКА. Тем более мне этот клуб из России больше всех нравится. У меня близкий друг за них очень сильно болеет — у него даже татуировка на груди. Он русский, но в детстве жил в Дагестане. Мы с ним в футбол играли, он был очень хорош — большая мотивация для меня. Из ЦСКА так никто и не позвонил. Мне рассказали, что у владельца «Родины» есть еще команды «Рига» и «Пафос». Для меня это была мотивация, чтобы остаться. Европа — моя цель. Остался, поиграл за академию, потом в ПФЛ.

— Никто не верит, что тебе 18 лет. Ты с этим часто сталкиваешься?

— Когда я заявил о себе в академии, забил около 30 голов, уже тогда это понеслось. Потом еще когда в сборную вызвали — вообще все кому не лень говорили про мой возраст. Вначале было тяжело, но сейчас мне уже без разницы. Пусть говорят что хотят. Я играю на профессиональном уровне, кайфую от футбола, получаю удовольствие и помогаю своим родителям. Это главное.

— Самое тяжелое или серьезное обвинение в том, что ты «переписанный»?

— Когда в сборную позвали. Есть некоторые паблики в ВК, которые выкладывали мою фотку. Там под постом 200 комментариев. Все спорят, обвиняют, кто-то вообще пишет, что я ужасно играю в футбол. Тяжеленькое время. Через неделю у меня была игра в ПФЛ против «Велеса». Вышел на замену, забил два гола, второй — победный — на 90-й минуте. Мне как-то легче стало. Подумал, зачем на это обращать внимание, если у меня все получается, результат есть.

— Когда появились слухи про Шапи, паблик ВГИК провел целое расследование. Про тебя такое не делали?

— Знаю, что РФС проверял все документы. Я играю в сборной уже два года. До сих пор продолжают что-то говорить. Но мне уже абсолютно без разницы.

— Ты сказал, что важно помогать родителям. Ты их полностью обеспечиваешь?

— Могу и полностью обеспечить, но они в этом не сильно нуждаются.

Магомедхабиб Абдусаламов в «Пафосе». Фото ФК «Пафос»

Детство в Дагестане, взрывы, драки

— Ты очень спокойный. У тебя бывают срывы?

— Думаю, нет.

— Есть стереотип, что все дагестанцы вспыльчивые. Почему ты другой?

— Возможно, из-за опыта в Польше. Там я был вспыльчивый. Но мне там и морально было тяжело — это отражалось на футболе. Поменял много команд, много тренеров, и каждый объяснял, что на поле только футбол, футбол, футбол. Если в играх бьют — я стерплю. Понимаю, что если отвечу, принесу вред своей команде. И в жизни более спокойный стал.

— А в детстве отвечал?

— Детство — это Дагестан, Махачкала. Там все дерутся — по классике вообще.

— Самая жесткая драка?

— Были драки толпа на толпу и один на один. Они знаете как случались? Мы с пацанами дружим, приходит наш старший товарищ, которому лет двадцать, говорит: «Боишься его?» Ты в ответ: «Нет». Другу задает такой же вопрос, он тоже нет отвечает. Нам говорят: «Давайте деритесь тогда». И все, уже без вариантов...

— Детство в Дагестане — это тяжело?

— Нет, это было нереально. Сейчас вижу своего брата и его друзей 2006 года рождения, которые особо не гуляют на улице, сидят дома. А мы каждый день играли в футбол, бегали по стройкам. Конечно, было много взрывов в Махачкале, даже в 2010-х годах. Сидишь в кафе, вдруг все шатается из-за того, что машину где-то взорвали. Но тяжелые времена делают людей сильнее. У меня было замечательное детство.

— Тебе было страшно?

— Нет.

— Ты видел смерть?

— Нет, не видел. Помню, в моем дворе один раз перестрелка была, другой раз весь дом вывозили из-за того, что террорист в каком-то подъезде был. Во все такие моменты я находился на турнирах в других городах, меня это стороной обходило. Приезжаю, а там машина обстреляна, но сам лично не видел ничего такого.

— Кажется, что тебя это вообще не пугало.

— Все настолько привыкли к этому... Ну случилось и случилось. Тем более мы — мусульмане — не боимся смерти. Значит, так суждено было, ты ничего с этим не поделаешь, как бы ты ни прятался.

Магомедхабиб Абдусаламов и Никита Лактионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Анжи», мечта

— Что для тебя «Анжи»?

— Помню, как команда еще на старом стадионе играла, вроде еще в ФНЛ, и только вышли в РПЛ. Помню игрока Цораева. Ходил на каждый матч. Сейчас уже против некоторых из тех, на кого смотрел, уже сам играл, а с кем-то за одну команду выступал. Когда в команде появились Это'О и Роберто Карлос — замечательное время. Болельщиков очень много было. Хотя их и до этого много приходило на матчи. Дагестан любит футбол. Конечно, единоборства на первом месте. Но когда играл «Анжи», на стадионе «Динамо» был биток, пробки на улицах, сумасшествие в городе.

— Тебя злит то, что сейчас происходит с «Анжи»?

— Меня это расстраивает. Но сейчас они на первом мечте в ПФЛ. Всегда болел за них и сейчас тоже наблюдаю за ними. У меня есть маленькая мечта. Если у меня сложится хорошая карьера, последний матч провести в «Анжи». Неважно, где будет играть команда — в ФНЛ или РПЛ. Все детство болел за них. Клуб переживает тяжелые времена. Надеюсь, выйдут в ФНЛ, появятся спонсоры и будут играть в РПЛ стабильно. Тем более сейчас футболистов из Дагестана все больше и больше. В молодежной сборной из трех нападающих двое — дагестанцы: Гамид Агаларов и Тимур Сулейманов. Тот же Шапи играет. Надеюсь, со временем все больше будет футболистов-дагестанцев, которые будут показывать себя на высоком уровне. Даже не в РПЛ, а в Европе.

— Где видишь себя через пять лет?

— Надеюсь, это будет Европа. Условно — Италия. Большая семья. Родители переедут в Италию. Надеюсь, победа в Лиге чемпионов — это самая большая мечта. Подарить, скажем так, этот кубок своему отцу. И уже можно заканчивать с футболом (улыбается).