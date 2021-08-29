«Манчестер Сити» уничтожил «Арсенал», «Ювентус» проиграл первый матч без Роналду, Левандовски забил 300-й гол за «Баварию»

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: новое унижение «Арсенала»

«Манчестер Сити» — «Арсенал» — 5:0 (Гюндоган, 7. Ферран Торрес, 12, 84. Габриэл Жезус, 44. Родри, 53).

Несчастные «канониры» лишь ненадолго подняли себе настроение, порезвившись в Кубке лиги в гостях у «Вест Бромвича» (6:0). Всего несколько дней спустя лондонцы сами превратились в грушу для битья, а Хосеп Гвардиола не пощадил своего бывшего помощника Микеля Артету. Хотя накануне игры на «Этихаде», где торжественно открылась статуя бывшего защитника «Сити» Венсана Компани, Пеп призывал верить в наставника «Арсенала».

«Две игры. Мы провели два матча, а не 20 или 50. Руководство верит в Микеля, потому что клуб вложился в усиление состава. Дайте больше времени, чтобы построить то, к чему они стремятся. Люди хотят успеха немедленно, но нужно время», — заявил Гвардиола и удивил всех тем, что впервые за четыре года в двух кряду матчах выставил один и тот же состав. Учитывая, что обе игры завершились со счетом 5:0, то был ли смысл обсуждать переход Криштиану Роналду?

Туром ранее у «горожан» зажигал Габриэл Жезус, и тут тоже все было стабильно. Навес бразильца стал голевым благодаря грубому просчету Чемберса, который позволил Гюндогану забить головой. После этого из бодро начавшего «Арсенала» словно выпустили воздух. Оборона напоминала проходной двор, что не отменяет скандальности второго гола. Да, Ляпорт с несчастным Чемберсом находились не в гуще событий, но ВАР посчитал, что попадание растопыренной ладони защитника «Сити» в лицо лондонца не является нарушением. Когда же Джака до перерыва получил красную карточку за грубый подкат, некоторые болельщики «канониров» стали покидать трибуны и не увидели, как Грилиш вложил мяч в ногу сделавшему счет 3:0 Жезусу.

Второй тайм после этого вызывал вопросы только с точки зрения итогового результата в тот же день, что и 10 лет назад, когда лондонцев унизили на «Олд Траффорд» (2:8). Тут все было менее жестко, однако кошмар «Арсенала» продолжается. И если с «горожанами» в АПЛ у них стабильно все плохо, а победы отсутствуют с 2015 года (=2-10), то три поражения на старте чемпионата — событие экстраординарное. Ничего подобного в 135-летней истории клуба прежде не случалось.

На данный момент из 92 профессиональных команд Англии не менее трех игр без забитых мячей провели только две — «Арсенал» и «Шрусбери». А о субботнем матче лучше всего говорит один факт: за второй тайм гости коснулись мяча на половине поля соперника всего 32 раза. На шесть меньше, чем вышедший на замену на 61-й минуте хавбек «Сити» Махрез! Как тут удивляться отсутсвию ударов в створ ворот хозяев?

Италия: сенсация от «Эмполи» и мощь «Лацио»

«Ювентус» — «Эмполи» — 0:1 (Манкузо, 21).

Опростоволосившись в первом туре в Удине и упустив перевес в два мяча из-за диких ошибок Щенсны, «Старая синьора» в субботу начинала новую жизнь, в которой не будет Криштиану Роналду. Стадион кипел, «Юве» почти без пауз давил, однако на перерыв команды ушли при удивительном счете 0:1. Зевком обороны хозяев воспользовался классно разобравшийся с мячом перед воротами капитан «Эмполи» Манкузо, и его вернувшаяся в серию А команда забила в Турине первый гол за 15 лет.

Массимилиано Аллегри не хватает у чужих ворот киллера, которым на протяжении трех сезонов был Роналду. Не случайно клуб в экстренном порядке оформляет трансфер из «Эвертона» своего бывшего форварда Мойзе Кина. В субботу же игроки «Юве» либо упирались в оборонительную стену соперника, либо не могли поставить точки, как Локателли, который из площади ворот не замкнул прострел Кулушевски. Наконец, Де Лигт с Бонуччи в концовке при подаче углового просто помешали друг другу.

Как результат — первая в этом веке победа «Эмполи» в гостях у бьянконери, у которых вместо шести плановых — всего одно очко по итогам двух туров. Как ни странно, прошлый раз «Юве» не смог дважды выиграть на старте как раз под началом Аллегри в сезоне-2015/16. Тогда все закончилось завоеванием скудетто, но это было время тотального доминирования, тогда как сейчас все начинается почти с чистого листа.

«Лацио» — «Специя» — 6:1 (Иммобиле, 5, 15, 45+2. Фелипе Андерсон, 47. Хюсай, 70. Луис Альберто, 85 — Верде, 4).

Маурицио Сарри поменял схему «орлов» на любимые 4-3-3, и команда отреагировала на перемены позитивно. Два первых официальных матча под началом нового тренера римляне выиграли с суммарным счетом 9:2. Четыре гола забил Иммобиле, который, как ни странно, прежде ни разу не начинал сезон с двух результативных матчей. И если неделю назад он ограничился 11-метровым, то сейчас оформил хет-трик. У Иммобиле теперь великолепная поддержка с флангов в лице вернувшегося после нескольких лет в Англии Фелипе Андерсона и ветерана Педро, который совершил невероятный переход из «Ромы» в «Лацио». В полном порядке и трижды ассистировавший партнерам Луис Альберто. Да что испанец — балл за результативный пас заработал даже голкипер Пепе Рейна. Хотя тут удивляться нечему. Начиная с сезона-2007/08 в лигах топ-5 ветеран сделал шесть голевых передач, и это вдвое больше, чем у любого игрока его амплуа. «Локомотив» в Лиге Европы ждет очень сильный соперник.

Испания: Бензема тащит на себе «Реал»

«Бетис» — «Реал» — 0:1 (Карвахаль, 61).

Мадридцы и третий матч чемпионата провели на выезде, хотя начали его по-хозяйски. Десять стартовых минут прошли в бесконечных атаках сливочных, после чего уже Куртуа пришлось вытягивать опасный штрафной Фекира. Но в целом, несмотря на довольно живой футбол, на гол команды не наиграли. Зато по ходу второго тайма стало веселее. Досталось даже арбитру, который оказался на пути выполнявшего подкат Каземиру. Все посмеялись, а потом пошли опасные моменты.

Casemiro takes out the ref ? pic.twitter.com/hAZ1W0iIhl — ESPN FC (@ESPNFC) August 28, 2021

У «Бетиса» был шанс при выходе два в одного, однако пас Хуанми перехватил защитник. И практически сразу Бензема записал на свой счет очередную голевую передачу, увенчавшуюся классным ударом с лета в исполнении Карвахаля. Защитник не забивал в ла лиге с 2019 года, и такая красота стоила ожидания. Тащит же команду по-прежнему французский нападающий, никогда не зарабатывавший за три стартовых тура пять результативных баллов (2 гола и 3 передачи). Да и Куртуа, вытащивший на шестой добавленной минуте удар Монтойи, прекрасен. После паузы на матчи сборных «Реал» наконец-то вернется на «Сантьяго Бернабеу» в отличном настроении.

Германия: Мусиала и Вирц — будущее бундеслиги

«Бавария» — «Герта» — 5:0 (Мюллер, 6. Левандовски, 34, 70, 84. Мусиала, 49).

Перед игрой Левандовски вручили приз лучшему футболисту Германии 2021 года, и, конечно, в такой день он не мог не продлить свою результативную серию в бундеслиге до 13 матчей. Арбитр, правда, едва не отсрочил личный рекорд поляка, но ошибку исправил ВАР, который подтвердил: офсайд Горецки был пассивным.

? @lewy_official is presented with the 'Kicker' award for Germany's Footballer of the Year 2021. ?



Congrats, Lewy ? pic.twitter.com/KdhipjgZac — FC Bayern English (@FCBayernEN) August 28, 2021

Но, если честно, до перерыва запомнился не результативный удар Левандовски, а его действия в первой голевой атаке. Остроумно пропустив мяч на Мюллера, бомбардир сыграл не менее эффектно, чем отдавший передачу «шведой» Мусиала. Баварский вундеркинд — один из самых ярких игроков с тех пор, как команду принял Юлиан Нагельсманн. Но Левандовски, конечно, вне конкуренции. С «Гертой» он оформил хет-трик, и второй его гол стал 300-м в составе «Баварии» с учетом всех турниров.

Мусиала — как минимум в силу амплуа — этой отметки вряд ли достигнет. Пока на его счету 7 мячей в бундеслиге. Столько же у отличившегося несколькими часами ранее другого 18-летнего игрока — леверкузенца Вирца. Никто в истории бундеслиги не играл столь результативно в этом возрасте. Вирц и Мусиала — символы нового поколения, а «Бавария», «Байер» и «Фрайбург» составляют трио лидеров как минимум до воскресной игры еще не терявшего очков «Вольфсбурга».

«Аугсбург» — «Байер» — 1:4 (Нидерлехлер, 30 — Яго, 3, в свои ворота. Нидерлехлер, 11, в свои ворота. Шик, 75. Вирц, 81)

Первый тайм игры в Аугсбурге — форменное безумие. К 11-й минуте хозяева дважды поразили собственные ворота, а их собственную результативную атаку вполне можно отнести к категории автоголов. В безобидной ситуации защитник «Байера» Баккер неловко коснулся мяча, тот проскочил между ногами Градецки, после чего Нидерлехлер оказался перед пустыми воротами. А единственную за 45 минут полноценную голевую атаку отменил ВАР, разглядевший касание руки у хавбека «аспириновых» Арангиса. В целом же команда оставшегося в запасе Андрея Лунева смотрелась солиднее и добила хозяев во второй половине игры.

? All the goals from an action packed afternoon in #FCAB04 ?? pic.twitter.com/7xH4t0vVcQ — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 28, 2021

Франция: победы после скандала

«Ницца» — «Бордо» — 4:0 (Клайверт, 7. Гуири, 33, 42, с пенальти. К.Тюрам, 85).



«Марсель» — «Сент-Этьен» — 3:1 (Гендузи, 23. Жерсон, 51. Дженгиз Юндер, 68 — Колодзейчак, 32).

После грандиозного скандала в прошлом туре, когда фанаты «Ниццы» высыпали на поле и немного помяли несколько футболистов отказавшегося в итоге продолжать матч «Марселя», «орлятам» пришлось играть без зрителей. Дальше санкции могут усилиться по итогам намеченного на 8 сентября дополнительного заседания дисциплинарного комитета профессиональной лиги. Как бы там ни было, в субботу команда Кристофа Галтье при пустых трибунах уничтожила оборону «Бордо», а начало разгрому положил Джастин Клайверт. Голландец отличился в лиге 1 спустя 13 лет 6 месяцев и 12 дней после того, как его знаменитый отец — Патрик Клайверт — в феврале 2008 года забил свой последний мяч за «Лилль». Ну а тему поколений продолжил поставивший точку в игре Кефрен Тюрам — один из сыновей Лилиана Тюрама.

Что касается «Марсель», с которым в Лиге Европы сыграет «Локомотив», то он выиграл благодаря голам новичков. Причем Дженгиз Юндер с начала карьеры на «Велодроме» за четыре тура отличился уже три раза. Столь бодрого старта не случалось со времен Пайета, который и ассистировал в субботу турку. Что касается Гендузи и Жерсона, то это их первые мячи под началом Хорхе Сампаоли. Страсть аргентинского тренера, кажется, передается его игрокам, и в этом плане показательна первая результативная атака, когда экс-барселонец Де ла Фуэнте от линии поля отдал голевую передачу в практически безнадежной ситуации.

Статистика дня

11 матчей — с 20 декабря прошлого года — не забивал в выездных матчах АПЛ нападающий «Лестера» Варди, прервавший свою серию в Норвиче.

15 мячей с начала года забил в ла лиге нападающий «Севильи» Эн Несири. Столько же у Жерара Морено из «Вильярреала», а выше только Месси (23) и Бензема (17).

300 игр в премьер-лиге стало у защитника «Челси» Аспиликуэты.

400 матчей провел за «Сельту» Уго Мальо. Это второй результат в истории галисийцев, а на счету рекордсмена Родригеса 533 игры.