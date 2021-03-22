У Месси два великих рекорда в суперматче «Барселоны», Гайч удачливее Роналду, Мбаппе приблизил «Монако» к Лиге чемпионов

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Испания: 500 голов Суареса и шоу «Барселоны»

«Атлетико» — «Алавес» — 1:0 (Суарес, 54)

После того, как Диего Симеоне заменил Луиса Суареса на 59-й минуте матча с «Челси», в Испании сразу принялись обсуждать тему испортившихся отношений тренера и лучшего снайпера «Атлетико». Но прошло несколько дней, уругваец, как ни в чем ни бывало, вышел в стартовом составе и принес своей команде важнейшую победу. Плюс, довел число голов на профессиональном уровне до 500.

500 — Luis Su?rez ?? has scored his 500th goal in his profesional career:



??Barcelona — 198

??Ajax — 111

??Liverpool — 82

??Uruguay — 63

??Atl?tico — 19

??Groningen — 15

??Nacional — 12



Killer@atletienglish #AtletiAlaves pic.twitter.com/mFFDQ9ZUS5 — OptaJose (@OptaJose) March 21, 2021

Правда, все едва не испортил глупый фол Савича, который на границе штрафной был первым на мяче, но зачем-то отмахнулся и попал локтем в лицо сопернику. Вмешательство ВАР привело к пенальти, победа ускользала, однако внеплановую осечку лидера отменил Облак, которому удалось парировать удар Хоселу. Кто знает, возможно, этот эпизод окажется решающим в борьбе за чемпионский титул. Хотя, игравшая позже «Барселона» находится на расстоянии четырех очков.

«Реал Сосьедад» — «Барселона» — 1:6 (Барранечеа, 77 — Гризманн, 37. Дест, 42, 53. Месси, 56, 89. Дембеле, 71)

Отныне Месси абсолютный рекордсмен по числу матчей за сине-гранатовых. Игра в Сан-Себастьяне стала для него 768-й в форме «Барселоны», он обошел Хави. А вот до рекорда ла лиги Лео еще далеко. В этом туре аргентинец вместе с ветераном «Атлетика» Раулем Гарсией обошли Икера Касильяса и провели 511-е встречи в чемпионате. Это — седьмой результат в истории, а равных нет знаменитому в прошлом голкиперу Субисаррете (622). Но зато по другому показателю Месси вышел на абсолютно первое место. 467 голов — рекорд не только Испании, но и всех европейских лиг.

? A L O N E A T T H E T O P ?

? An otherworldly player

?? A stratospheric number

? #Messi768 #Messi ? pic.twitter.com/wSc9CXJjsq — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 21, 2021

Сине-гранатовым обычно приходится тяжело на стадионе «Аноэта», и тут тоже могли начаться проблемы, однако тер Штеген отразил убойный удар Исака, на что последовал ответ Гризманна, который не стал праздновать взятие ворот своей бывшей команды. Но француз был доволен, так как отличился в свой день рождения, и вместе с ним утром поздравили еще двух именинников — Жорди Альбу и Роналда Кумана.

? Birthday boys ?

?? San Sebasti?n pic.twitter.com/enEDGw2u0u — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 21, 2021

Про главного тренера нужно сказать особо, потому что он принял «Барсу» в сложное время и выстраивает классную игру. Соперник зачастую не знает, от кого ждать неприятностей, что продемонстрировал гол Деста с блестящего паса Месси. Американец уже 18-й футболист, забивший за каталонцев в нынешнем сезоне, и по данному показателю в лигах «большой пятерки» «Барса» обошла «Манчестер Сити», дортмундскую «Боруссию» и «Аталанту». А еще, если брать игру только в национальных чемпионатах, сине-гранатовые единственные, кто не знает поражений в 2021 году.

«Барса» дала очередной концерт, который не обошелся без гола Месси. Сомнений, что Лео останется в столице Каталонии и подпишет новый контракт, с каждым таким матчем все меньше и меньше. Лео, у которого фантастические 15 голов и 7 передач в двенадцати матчах года, снова счастлив, и гонка за титулом продолжается.

Италия: кризисный «Юве» и вечный Ибрагимович

«Ювентус» — «Беневенто» — 0:1 (Гайч, 69)

Перед началом игры Криштиану Роналду получил от президента «Старой синьоры» Андреа Аньелли памятную футболку с цифрами 770 на спине. Это количество голов португальца, который обошел Пеле и стал самым результативным футболистом в истории профессионального футбола.

Только данная церемония стала единственным приятным моментом для пятикратного обладателя «Золотого мяча». На поле «Беневенто» выглядел ничем не хуже грозного соперника. Да, был отмененный пенальти в ворота гостей, однако их успех не назовешь незаслуженным. Неслучаен и гол подловившего туринскую оборону на дикой ошибке Гайча, так как арендованный у ЦСКА аргентинец был заметной фигурой и снова показал, почему в его приглашении был заинтересован главный тренер новичка серии А Филиппо Индзаги.

Возможно, как раз переход Гайча поможет «Беневенто» сохранить место в элитном обществе. Форвард в воскресенье вдохнул жизнь в не побеждавшую на протяжении одиннадцати туров команду, и это лишь подчеркивает глубину кризиса команды Андреа Пирло. Ни о каком скудетто не может быть и речи, а единственным трофеем для «Юве» может стать Кубок Италии.

«Фиорентина» — «Милан» — 2:3 (Пульгар, 17. Рибери, 51 — Ибрагимович, 9. Браим Диас, 57. Хакан Чалханоглу, 72)

Пока Александр Кокорин проходит лечение в Риме, «фиалки» провели нескучную игру с «Миланом». На первый после травмы гол Ибрагимовича хозяева ответили эффектным штрафным в исполнении чилийца Пульгара. Затем попаданиями в перекладину обменялись Пеццела и Ибрагимович. Но и без того 39-летний Златан стал самым возрастным в истории серии А футболистом, которому удалось забить в одном чемпионате 15 мячей.

39, 169 — Zlatan #Ibrahimovic, with 39 years and 169 days, is the oldest player to reach 15 goals in Serie A's history. Eternal.#FiorentinaMilan #SerieA pic.twitter.com/8r8rJFwIEh — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 21, 2021

Флорентийцы, правда, из-за травмы лишились основного вратаря Дронговски. Однако команда Чезаре Пранделли логично решила, что лучшая оборона — нападение, и скидка Влаховича увенчалась неотразимым ударом Рибери. Получился какой-то вечер неувядающих ветеранов, а француз за месяц до своего 38-го дня рождения устроил ироничное празднование, изобразив что-то вроде старческой походки. Но все это не помогло «Фиорентине».

You've gotta believe us when we say we're like a family ???



Credeteci quando diciamo che questa ? una famiglia ???#FiorentinaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/JxMWq3tJMa — AC Milan (@acmilan) March 21, 2021

Классные голы Диаса и Хакана Чалханоглу все перевернули, и «Милан» отодвинулся на четырехочковую дистанцию от «Ювентуса» и «Аталанты». Кроме того, красно-черные уже сейчас повторили лучший в истории результат по числу гостевых побед в одном чемпионате (12). Чтобы установить новый рекорд у Стефано Пиоли есть пять матчей на чужих полях.

«Рома» — «Наполи» — 0:2 (Мертенс, 27, 34)

Спор преследователей «Аталанты» и «Ювентуса», которые перед туром имели поровну очков и в случае успеха снова сокращали отставание от зоны Лиги чемпионов до двух баллов, завершился в пользу Неаполя. Героем вечера стал Мертенс, который стал третьим в истории «Наполи» футболистом, забившим 100 мячей в итальянском чемпионате. Столько же у Хамшика, а до рекорда Антонио Вояка бельгийцу осталось всего два точных удара.

Англия: непробиваемый «Челси», безумное дерби Лондона. Кубок, 1/4 финала

«Челси» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:0 (Норвуд, 24, в свои ворота. Зиех, 90+2)

Непобедимые под началом Томаса Тухеля лондонцы спокойно переиграли главного аутсайдера АПЛ, хотя качество несколько просело из-за массированной ротации состава. Открыть счет и вовсе помогли гости, когда Норвуд срезал мяч в свои ворота после удара Чилуэлла. По количеству автоголов в этом сезоне (3) несчастный «Шеффилд» уступает только «Арсеналу», а у «Челси» в этот момент было ноль попаданий в створ.

В четырнадцати матчах после смены тренера лондонцы двенадцать раз сыграли на ноль, семь «сухарей» подряд — повторение серии 2005 года, а с момента последнего пропущенного гола на «Стэмфорд Бридж» прошло уже более одиннадцати часов! Конечно, это итог системной работы Тухеля, хотя и намек на магию присутствует. Ничем иным не объяснить, как нападающий сборной Ирландии Макголдрик не сравнял счет, атакуя из площади ворот. Ему явно стоит поучиться реализации у поставившего в игре точку Зиеха.

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1 (Ихеаначо, 24, 78. Тилеманс, 52 — Гринвуд, 38)

Последний четвертьфинал оказался самым зрелищным, причем в первом тайме постарались «красные дьяволы». Даже гол Ихеаначо, у которого семь мячей в последних четырех матчах, стал «заслугой» гостей, и персонально — отдавшего бездарный пас назад Фреда. Хотя объективно взятие ворот стало следствием блестящего прессинга мощно смотревшегося «Лестера».

В ответной же голевой атаке ключевую роль сыграл тот, кто не отметился в протоколе. Передачу отдавал Погба, завершающий удар нанес не отличавшийся с января Гринвуд, однако этого гола не было бы, если бы не ван де Бек, который оригинально пропустил мяч между ногами и поставил в тупик оборону «лис».

Donny van de Beek lets it run... Mason Greenwood applies the finish ?#EmiratesFACup @ManUtd pic.twitter.com/CDqzxpVKik — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 21, 2021

Проблемой «МЮ» было то, что этот эпизод оказался всплеском, а в целом хозяева выглядели лучше. И в отдельных моментах, как с голом завершившего сольный рейд дальним ударом Тилеманса, и глобально. Забавно, но первый с 1982 года выход «Лестера» в полуфинал совпал с 100-м матчем Брендана Роджерса на посту главного тренера.

Провалилась даже попытка Уле Гуннара Сульшера пойти ва-банк, когда норвежец одновременно сделал четыре замены и бросил в бой Кавани и Бруну Фернандеша. Это не спасло «МЮ» от первого с января прошлого года выездного поражения в Англии, а один из джокеров — Мактоминай — и вовсе проспал на дальней штанге Ихеаначо. Теперь в полуфиналах на «Уэмбли» 17-18 апреля «Челси» сыграет с «Манчестер Сити», а соперником «Лестера» станет «Саутгемптон».

Чемпионат Англии

«Вест Хэм» — «Арсенал» — 3:3 (Лингард, 15. Боуэн, 17. Соучек, 32 — Соучек, 38, в свои ворота. Доусон, 61, в свои ворота. Ляказетт, 82)

Две лондонские команды выдали безумное по сценарию дерби. Его дебют превратился в кошмар «канониров», а преобразившийся после прихода из «МЮ» Лингард не упустил возможность в пятый раз огорчить своего любимого соперника. Те же пять мячей хавбек забил за семь матчей в составе «молотобойцев», и это больше, чем суммарно за два предыдущих сезона.

Счет 3:0 намекал на возможный разгром, так как «молотобойцы» могли этим не ограничиться. Однако Соучек забил не только в чужие, но и в свои ворота. Уже в этот момент Дэвиду Мойесу стоило напрячься, так как его подопечные в последних турах превратились в героев футбольной версии комедии «Невезучие». В главной роли здесь Доусон. Неделю назад его автогол стоил поражения от «МЮ» (0:1), а сейчас ляп защитника заставил «Арсенал» поверить в чудо.

18 October 2020:



Spurs 1-0 West Ham

Spurs 2-0 West Ham

Spurs 3-0 West Ham

Spurs 3-1 West Ham

Spurs 3-2 West Ham

Spurs 3-3 West Ham



21 March 2021:



West Ham 1-0 Arsenal

West Ham 2-0 Arsenal

West Ham 3-0 Arsenal

West Ham 3-1 Arsenal

West Ham 3-2 Arsenal

West Ham 3-3 Arsenal



? pic.twitter.com/HpXbZnsPY5 — Squawka News (@SquawkaNews) March 21, 2021

Спас гостей Ляказетт, который с момента переезда в АПЛ чаще всего (пять раз) огорчал как раз «Вест Хэм», упустивший возможность догнать замыкающий лигочемпионскую четверку «Челси». Винить за это «молотобойцы» могут только себя, ведь у них была масса возможностей убить интригу, включая удар Антонио, который с полуметра попал в штангу. Это уже третий случай в текущем сезоне, когда одна из команд упускает победу со счета 3:0. Но если в октябре «Вест Хэм» спас игру с «Тоттенхэмом», то сейчас он сам сел в лужу.

Франция: Париж вернул лидерство, Мбаппе выбил сотню

«Лион» — «ПСЖ» — 2:4 (Слимани, 62. Корне, 81 — Мбаппе, 15, 52. Данилу Перейра, 32. Ди Мария, 47)

После того как лидер чемпионата «Лилль» на своем поле сенсационно проиграл сражающемуся за выживание «Ниму» (1:2), значимость встречи в Лионе выросла до космического уровня. Победитель догонял «догов» по набранным очкам, а в случае с «ПСЖ» это означало долгожданное возвращение на первое место. Команда Маурисио Покеттино такую возможность не упустила, а переломным моментом проходившей на встречных курсах игры стал гол Мбаппе.

100 goals in Ligue 1 for Kylian Mbappe. 22 years old ? pic.twitter.com/1eAqvB2DFq — B/R Football (@brfootball) March 21, 2021

После этого парижане в буквальном смысле уничтожили конкурента на его поле. Что до Мбаппе, то 22-летний форвард оформил дубль и довел число голов лиге 1 до 100. Для этого Кильяну хватило 154 матчей, и символично, что бомбардир невольно оказал помощь родному для себя «Монако». Теперь команда Александра Головина отстает от лигочемпионского третьего места всего на одно очко, а от первого — на четыре.

Статистика дня:

16 домашних игр «Дижона» без побед — повторение худшей серии в истории лиги 1.

27 секунд потребовалось «Майнцу», чтобы открыть счет в игре с «Хоффенхаймом».

30 очков за два года в матчах с «Аяксом», ПСВ и «Фейеноордом» набрал АЗ. Команда из Алкмара в виртуальном турнире лучших клубов Голландии выступает вдвое лучше «Аякса» (17 очков).

30 результативных баллов (17 голов, 13 передач) у нападающего «Тоттенхэма» Кейна. Это лучший показатель в АПЛ и третий в Европе после набравшего 41 (35+6) балл баварца Левандовски и Месси (23+8).

59-м бразильцем, забившем в АПЛ, стал нападающий «Тоттенхэма» Карлос Винисиус.

100 матчей в чемпионате Шотландии провел «Рейнджерс» под началом Стивена Джеррарда. Юбилей пришелся на дерби с «Селтиком» (1:1).

145 передач защитника «Аякса» Блинда — лучший показатель в чемпионате Голландии с 2014 года.