Марокканский Неймар из серии С, сын Зидана из сегунды и лучший центральный защитник мира. Что стало с лучшими юниорами мира-2015

Хотя бы одного из них ты точно покупал себе в Football Manager.

Мы уже рассказывали, что стало с лучшими юниорами мира 2014 года по версии издания The Guardian. Британцы продолжили свой проект и в 2015-м выкатили новую серию, расширив список с 40 до 50 фамилий и отобрав в него самых талантливых, по их мнению, ребят 1998 года рождения. А мы расскажем, что с ними стало.

Не оправдали ожиданий

Хашим Мастур. Фото Instagram

1. Хашим Мастур

Вы наверняка слышали эту фамилию. Марокканский Неймар пока что оправдал свое прозвище только в том плане, что и правда встретился со своим кумиром в 2014 году и даже превзошел его в жонглировании мячом.

Однако в плане футбольной карьеры Мастур пока не преуспел. Груз ожиданий был велик — все представляли, как он экстерном пройдет путь от игрока молодежного состава до звезды мирового класса и станет лидером нового «Милана». Итальянский клуб заплатил за услуги 14-летнего марокканца более 2 миллионов евро, Nike заключил с ним в 2012 году контракт сразу на десять (!) лет, а количество подписчиков в соцсетях измерялось миллионами.

Сейчас Мастуру 22 года, он уже дважды оставался без клуба на несколько месяцев. Он пытается возродить карьеру и пока бегает за итальянский «Карпи» в серии С.

2. Хан Кван Сон

Шесть лет назад казалось, что к серьезному международному признанию начинает подбираться футболист из КНДР. В 16 лет Хан Кван Сон оказался в «Кальяри», а затем отправился в аренду в «Перуджу». В клубе серии B кореец смотрелся неплохо и к 19 годам привлек внимание таких грандов, как «Ювентус» и «Ливерпуль». Итальянский клуб выиграл борьбу за Хана, заплатив 3,5 миллиона евро. Сделка состоялась 1 января 2020 года, но уже спустя семь дней «Ювентус» отправил игрока в катарский «Аль-Духаиль» за 7 миллионов. Странная история, правда?

По законам КНДР любой ее гражданин, зарабатывающий за рубежом, обязан перечислять часть зарплаты в казну государства. Соответственно, работодатель, нанимающий гражданина КНДР, соглашается с этим правилом. И берет на себя связанные с этим репутационные и имиджевые риски.

Очевидно, «Ювентус» не захотел получать обвинения в косвенном финансировании северокорейской ядерной программы и решил попросту заработать на молодом пареньке. Только бизнес, ничего личного.

3. Люка Зидан

В 2015 году один из сыновей великого Зинедина Зидана сверкнул на чемпионате Европы для 17-летних — отбил сразу три пенальти в послематчевой серии в полуфинале с Бельгией и... промазал свой удар «паненкой». Как говорится, не все сразу. Но многие были уверены, что рано или поздно Люка получит свой шанс в «Реале».

Однако с приходом в 2018 году Тибо Куртуа в стан сливочных Зидан-младший оказался лишь пятым выбором среди вратарей — после бельгийца, Кейлора Наваса, Андрея Лунина и Кико Касильи. Костариканец и испанец покинули «Реал», перейдя в «ПСЖ» и «Лидс» соответственно, однако Люка не удалось побороться за место дублера Куртуа с украинским голкипером.

Поиграв в аренде во втором дивизионе за «Расинг», Зидан вернулся в распоряжение родного клуба, однако с ним не стали продлевать контракт. 5 октября 2020 года французский вратарь в качестве свободного агента перешел за выступающий в сегунде «Райо Вальекано».

И да, в 2016-м Зидан-младший стал героем YouТube, показав что-то из дворового футбола: тот случай, когда на ворота поставили того, кто это ненавидит и демонстративно это показывает, отворачиваясь от мяча.

Зажгли звезду

Дани Ольмо. Фото Reuters

1. Дани Ольмо

Капитан юношеских «Барселоны» и сборной Испании принял решение покинуть родной клуб в 2014 году и перейти в загребское «Динамо». Ольмо не стал грезить о борьбе за место в стартовом составе с Неймаром или Луисом Суаресом, и это мудрое решение в итоге стало поворотным в его карьере.

«Кроме «Динамо», я бы нигде больше не смог получить столько шансов в таком возрасте. Я тренируюсь и играю с футболистами национальных сборных, у которых есть опыт выступлений на чемпионатах Европы и мира», - объяснил свое решение Ольмо в 2015 году в интервью Jutarnji List.

В хорватском клубе испанский нападающий стал демонстрировать завидную стабильность и в 2018 году был близок к возвращению в Каталонию, но решил и дальше идти по пути постепенного развития.

«У меня было несколько предложений, не только из Испании, но еще и из Италии и Англии. Но я хотел пойти в команду, у которой есть проект и будущее для меня. «Лейпциг» смог мне это предоставить, а другие — нет», — так Ольмо прокомментировал свой переход в команду Юлиана Нагельсманна зимой 2020 года.

Сейчас Ольмо — железный игрок основы «Лейпцига». Он выдает шикарные цифры в прессинге, входя в число лучших игроков Европы по количеству и проценту успешных прессинг-действий.

Также впечатляет и показатель пасов под удар с игры. Здесь Ольмо входит в топ-5 лучших игроков мира на своей позиции, штампуя 3,27 такой передачи за 90 минут при среднем показателе в 2,22 (лучший тут — Лео Месси с его космическими 4,7 паса под удар).

2. Федерико Вальверде

Уругваец — это настоящее и будущее «Реала», купленное летом 2016 года за 5 миллионов евро. В июле 2018-го после сезона в «Кастилье» и аренды в «Депортиво» Вальверде наконец-то подписал контракт с первой командой «королевского клуба». Тогда Transfermarkt оценивал полузащитника в 6 миллионов евро. Спустя два года его цена поднялась до 70 миллионов и не собирается опускаться.

Казалось, что Вальверде может постигнуть участь Люка Зидана — слишком большая конкуренция на профильной позиции. Разбить непоколебимое трио Модрич — Кроос — Каземиру с Иско на подмене — неплохой челлендж для 20-летнего на тот момент полузащитника. Однако он справился.

«Мне нравится отдавать себя всего на поле. Моя работа — бегать, помогать команде и работать, пока я не смогу больше двигаться», — говорил Вальверде.

Уругваец не превосходит Модрича в дриблинге, Крооса — в передачах, а Каземиру — в умении отбирать мяч. Но он может компенсировать все недостатки за счет невероятного объема работы.

Вальверде запомнился уникальным способом получить награду лучшему игроку матча в противостоянии с «Атлетико» в Суперкубке Испании — уругваец совершил умышленный подкат сзади, срубив выбегавшего один на один Альваро Морату.

Этот эпизод особенно ярко демонстрирует самоотверженность Вальверде и его желание помогать команде любым способом.

3. Кристиан Пулишич

Главная звезда американского футбола. В детстве тренировался в «Порту», «Челси», «Барселоне», но был недооценен из-за своего скромного телосложения. Однако в США его заметили скауты из Дортмунда — и открыли Кристиану путь в мир большого футбола.

Придя в «Боруссию» на смену Усману Дембеле, Пулишич сразу же попал в основную обойму «шмелей», проведя 43 матча за сезон. В апреле 2016-го стал самым молодым автором гола в истории «Боруссии», а через некоторое время — и в истории сборной США. За три полноценных сезона в бундеслиге Пулишич не опускался ниже отметки в восемь очков по системе «гол + пас».

64 миллиона евро — именно столько заплатил «Челси» за переход американца с хорватскими корнями. В первый сезон все сравнивали Пулишича с Эденом Азаром, да и сам он не обходил эти аналогии стороной.

«То, что творит Азар, — невероятно. Он тот, на кого стоит равняться, и я буду счастлив вырасти до такого уровня», — сказал Кристиан в интервью BBC Sport в 2019 году.

4. Мартин Эдегор

16 лет и 157 дней — именно в этом возрасте на замену Криштиану Роналду вышел самый молодой игрок в истории «Реала». Вокруг этого парня шумиха была не хуже, чем вокруг Мастура. Долгое время казалось, что Эдегор станет грандиозным провалом сливочных, однако после аренды в «Витессе» карьера норвежца пошла вверх.

Прошлый сезон в аренде в «Реал Сосьедад» оказался феноменальным для Эдегора. По среднему количеству созданных голевых моментов Эдегор уступал лишь Санти Касорле из «Вилльяреала» и Лео Месси. А по количеству обводок за 90 минут отставал только от аргентинского гения.

Сейчас атакующий полузащитник в аренде в «Арсенале» и является одним из лидеров команды по обострению игры: занимает с отрывом первую строчку по количеству созданных моментов, закончившихся ударом по воротам соперника, и вторую — по продвижению мяча к воротам соперника.

Если Эдегор продолжит прогрессировать в таком темпе, то страшно представить, на что способна будет полузащита «Реала» через пару лет с ним и Вальверде.

Будущее мирового футбола

Дайот Упамекано. Фото Reuters

1. Дайот Упамекано

Вероятно, лучший центральный защитник мира наступившего десятилетия и как минимум один из лучших на своей позиции на данный момент. 22-летний француз зимой перешел из «Лейпцига» в «Баварию» за 42,5 миллиона евро. И это еще клуб из Мюнхена воспользовался условиями контракта Упамекано с «быками» и активизировал пункт о сумме отступных: в 2017 году забрать француза можно было за 100 миллионов евро, но со временем ценник начал уменьшаться. То же самое, кстати, ждет и Эрлинга Холанна, которого летом 2022 года можно будет забрать из «Боруссии» за 75 миллионов евро.

Француз — продукт системы «Ред Булл» — доминирует в абсолютном большинстве статистических показателей среди центральных защитников. У Упамекано есть все данные, чтобы повторить недавнее достижение Виргила ван Дейка и претендовать на «Золотой мяч», а может быть, и выиграть его. Разносторонний защитник, оказывающий колоссальное влияние не только на оборону, но и на атаку, играющий в одной из сильнейших команд Европы, — настоящая заявка на звание лучшего футболиста мира.

2. Трент Александр-Арнольд

Защитник «Ливерпуля» давно не нуждается в представлении. Интересно, кстати, что в академии «Ливерпуля» Трент наигрывался как полузащитник. Отсюда и такие прокачанные атакующие навыки: Александр-Арнольд — рекордсмен АПЛ по числу голевых передач за сезон среди игроков обороны — 12 в сезоне-2018/19, 13 в сезоне-2019/20. Вполне вероятно, что игровая эволюция Александра-Арнольда однажды приведет его в центр поля.

Основание для такой гипотезы дает возрожденный Пепом Гвардьолой тренд на смещающихся с фланга в центр крайних защитников — так у испанца в «Манчестер Сити» играют Александр Зинченко и особенно Жоау Канселу.