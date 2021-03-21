Игрок ротации «Уфы», звезда РПЛ, посмешище для фанатов «Реала» и «Барсы». Что стало с лучшими юниорами мира–2014

Готовьтесь удивляться, злиться, ностальгировать.

За последний месяц лента новостей пережила землетрясение в виде Эрлина Холанна и Кильяна Мбаппе. Все кому не лень писали, что эти двое своими впечатляющими выступлениями в Лиге чемпионов зацементировали за собой статус двух лидеров новой эпохи, заменив на троне Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

В этой связи иногда интересно вспомнить, кому прочили звездное будущее несколько лет назад. Как ориентир — список лучших юниоров мира, который ежегодно составляет британская The Guardian. Шорт-лист максимально авторитетный и уважаемый, оказаться там — знак качества.

Первый раз The Guardian составила список топ-40 юниоров мира в 2014 году. Туда вошли ребята 1997 года рождения — на тот момент им было 17 лет. Прошло шесть с половиной лет. Сейчас тем, кто был в шорт-листе, по 23 года. Возраст, в котором пора уже заканчивать ходить в подающих надежды и оправдывать авансы. Криштиану, например, в 23 года выиграл Лигу чемпионов и взял свой первый «Золотой мяч». А у Месси в этом возрасте их было уже два.

Обсуждать весь лист не имеет смысла, ведь более половины фамилий за эти семь лет даже на краткий период не всплывали в информационном поле. Наверняка вы, как и я, впервые услышите про «эгоистичную версию Кристиана Эриксена» — датского полузащитника Миккеля Дуэлунда. Или про Федерико Бонацолли — самого молодого игрока в истории «Интера» в серии А.

Доминик Соланке. Фото Reuters

Достигли потолка

1. Доминик Соланке

Английский нападающий зарекомендовал себя в «Челси» своей скоростью, ловкостью и умением забивать уйму мячей, а тогдашний тренер «синих» Жозе Моуриньо говорил: « Если через пару лет Соланке не будет заигран за сборную Англии, винить буду только себя».

Однако Соланке так и не дебютировал за взрослую команду лондонцев и летом 2017 года на правах свободного агента перешел в «Ливерпуль». Там за 21 матч забил лишь один гол и в 2019 году стал игроком «Борнмута» за 17 миллионов фунтов.

2. Жан-Кевин Огюстен

Присоединился к «ПСЖ» в возрасте 12 лет и подписал профессиональный контракт с парижанами в 2015 году, считаясь одним из главных алмазов академии французского гранда. Прогресс Огюстена вселял надежду в фанатов «ПСЖ», что мечта президента клуба Нассера Аль-Хелаифи «отыскать своего Лионеля Месси» наконец-то осуществится.

23 матча за первую команду, большинство — со скамейки. Два гола. Переход в «Лейпциг» в 2017 году был вынужденным: став расходным материалом, за который выручили средства для покупок Неймара и Мбаппе, Огюстен оказался на обочине. Решение присоединиться к «Лейпцигу» казалось логичным. Но и там не пошло. Короткая аренда в «Монако», а затем скандальное путешествие в «Лидс», закончившееся желанием «Лейпцига» судиться с английским клубом из-за условий обязательного выкупа игрока. Разбирательства все еще продолжаются, а тем временем сам Огюстен на правах свободного агента отправился в «Нант».

3. Тимур Жамалетдинов

Форвард ЦСКА блеснул в юношеской Лиге чемпионов, однако не сумел закрепиться в основном составе армейцев. После двух сезонов в аренде в польском «Лехе» перешел в «Уфу» в августе прошлого года. В этом смысле будущее Федора Чалова, который на год младше и не засветился в шорт-листе The Guardian, выглядит куда более радужным.

Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

50/50

1. Малком

Сага с переходом бразильца в «Барселону» из «Бордо» в 2018 году — уже забытое прошлое. Уже второй сезон вингер выступает в «Зените» и пока так и не вышел на проектную мощность. Во многом — из-за частых травм. Сейчас Малкому 24 года, и если он рассчитывает на долгосрочный контракт с европейским топ-клубом, то нужно поспешить.

2. Никола Влашич

Хорват в 2017 году перебрался в «Эвертон», но за сезон провел на поле всего 577 минут. После годичной аренды в ЦСКА Влашич полноценно перешел в московский клуб за 15,7 миллиона евро, став самым дорогим приобретением в истории армейцев. Сейчас хорват — лидер команды, а в 2020 году был признан лучшим футболистом РПЛ. В феврале этого месяца сам Влашич назвал сумму, за которую ЦСКА готов его отпустить, — 35 миллионов евро. По оценкам Transfermarkt, текущая стоимость игрока — 30 миллионов.

3. Бенджамин Хенрикс

Немецкий универсал засверкал в родном «Байере». Слухи отправляли его в «Баварию».

«У меня было предложение от « Баварии » по Бенджамину в 2016 году, но я был убежден, что ему нужен еще год или два перед тем, как перейти в этот клуб. « Бавария » в конце концов согласилась. Нет смысла бросать паренька в самое пекло», — рассказал агент игрока Али Булут в интервью T-online в 2019 году.

В этом январе Хенрикс выбрал «Лейпциг». Отыграв 80 матчей за «Байер», он сначала перебрался в «Монако», а теперь уходит в аренду в клуб Юлиана Нагельсманна. Бенджамин — универсал, способный сыграть на любой позиции на флангах обороны и полузащиты, а также в центре поля. У «Лейпцига» есть опция выкупа игрока за 15 миллионов евро.

4. Лука Йович

Серб показал, как за два года можно превратиться из голевой машины в общее посмешище. Положив 27 голов во всех соревнованиях в сезоне-2018/19 за «Айнтрахт», «сербский Фалькао» согласился на переход в «Реал» за 60 миллионов евро. Видимо, Йович забыл прописную истину — при живом Кариме Бензема на острие атаки сливочных делать нечего. Он целый сезон просидел на скамейке запасных и вернулся во Франкфурт на правах аренды.

5. Усман Дембеле

Карьерный рывок француза впечатляет: от сногсшибательного дебюта за «Ренн» через сенсационный сезон в Дортмунде к 135-миллионному трансферу в «Барселону» в 2017 году. Через три с половиной сезона трансферная стоимость Дембеле упала в два с половиной раза. Его переход наряду с покупкой Филипе Коутинью — в первых рядах позорного наследия экс-президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу.

Но Дембеле еще только 23 года. Учитывая глобальную перестройку, намечающуюся в Каталонии с приходом Жоана Лапорты в качестве нового президента, можно полагать, что вопрос с французом будет решен. Либо он попрощается с «Барселоной» и пойдет реализовывать свой талант где-то еще, либо же на него будет сделана ставка как на одного из лидеров. Второе сейчас звучит немного смешно, но Дембеле до сих пор игрок, обладающий феноменальными скоростью и дриблингом.

Юри Тилеманс. Фото Reuters

На пике

1. Юри Тилеманс

«Вы, должно быть, слепы, если не знаете Юри Тилеманса. Это суперигрок» — так Юрген Клопп высказался про бельгийца перед матчем «Боруссии» Д с «Андерлехтом» в Лиге чемпионов-2014/15.

Забив 18 мячей и отдав 12 передач в своем последнем сезоне за клуб из Брюсселя, Юри перешел в «Монако» за 26,2 миллиона евро. Немного забуксовав поначалу во французском чемпионате, Тилеманс закрепился в старте монегасков и в январе 2019-го ушел в аренду в «Лестер», а через полгода подписал полноценный контракт с «лисами». Переход обошелся команде Брендана Роджерса в 45 миллионов евро.

Сейчас Тилеманс — железный игрок основы и часть грозного трио полузащиты «Лестера» вместе с Уилфридом Ндиди и Джеймсом Мэдиссоном.

2. Рубен Невеш

В 19 лет он стал самым молодым капитаном в истории «Порту», набрав к тому моменту 80 матчей за команду. Следующий шаг оказался небанальным — переезд в чемпионшип в «Вулверхэмптон». Там Рубен воссоединился со своим старым тренером Нуну и стал одним из ключевых игроков команды, которая вскоре оказалась в АПЛ.