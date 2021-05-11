«Лилль» почти сверг «ПСЖ», невероятная гонка в Испании, «Ювентус» и «Ливерпуль» пока мимо Лиги чемпионов

Главные интриги на финише топ-5 европейских чемпионатов.

Англия: премьер-лига. Фото «СЭ»

«Манчестер Сити» пока не может полностью сосредоточиться на подготовке к финалу Лиги чемпионов. «Горожане» до сих пор не оформили чемпионство. «Сити» опережает своих соседей из «Юнайтед» на 10 очков, проведя на одну встречу больше. Пеп Гвардьола со своей командой отпразднует титул, если «МЮ» наберет меньше четырех очков в матчах с «Лестером» (11 мая) и «Ливерпулем» (13 мая). Если же этого не случится, «Сити» достаточно победы над «Ньюкаслом» 14 мая.

Что касается «Юнайтед», то команда Уле Гуннара Сульшера уже обеспечила себе выход в Лигу чемпионов, а для мажорного финиша сезона не хватает победы в финале Лиги Европы над «Вильярреалом».

А вот за две оставшиеся путевки в Лигу чемпионов борьба будет идти, видимо, до последних минут заключительного тура. Пока в четверке «Лестер», но «лисы» рискуют пролететь мимо главного еврокубка второй сезон подряд. У команды Брендона Роджерса тяжелейший календарь: «Манчестер Юнайтед» в гостях, затем финал Кубка Англии с «Челси», через три дня матч с «синими» уже в чемпионате и, наконец, игра с «Тоттенхэмом».

Так что у того же «Ливерпуля» есть шансы. Красным играть перенесенный матч с «МЮ», а затем расписание очень благоприятное — «Вест Бромвич», «Бернли» и «Кристал Пэлас».

Важное уточнение: при равенстве очков первый дополнительный показатель — это разность забитых и пропущенных голов.

Германия: бундеслига. Фото «СЭ»

У «Баварии» в двух последних турах только одна задача — позволить Роберту Левандовски побить рекорд результативности Герда Мюллера. В сезоне-1971/72 немецкий нападающий забил в бундеслиге 40 мячей. У польского бомбардира сейчас 39, ему нужно дважды отличиться в матчах с «Фрайбургом» и «Аугсбургом». А турнирные задачи мюнхенцы решили еще в прошлом туре: «Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом.

«Лейпциг» почти гарантировал себе второе место — лучший результат в истории клуба. А у уходящего в «Баварию» Юлиана Нагельсманна есть отличный шанс сделать это красиво и принести клубу первый трофей — 13 мая финал Кубка Германии с дортмундской «Боруссией».

В свою очередь Дортмунд вместе с «Вольфсбургом» и «Айнтрахтом» определят, кто станет лишним в борьбе за Лигу чемпионов. Задача «волков» предельно проста: нужно набрать 4 очка в играх с немотивированным «Лейпцигом» и середняком «Майнцем». «Шмели» залетели в зону Лиги чемпионов лишь в прошлом туре: «Боруссия» обыграла «Лейпциг» (3:2), в то время как «Айнтрахт» не смог переиграть «Майнц» (1:1). Дортмундцы не имеют права на ошибку в конце чемпионата. В матчах все с тем же «Майнцем» и «Байером» им нужно добывать 6 очков, чтобы не зависеть от конкурентов. Что касается «Айнтрахта», то ему нужно побеждать «Шальке» и «Фрайбург» и надеяться на осечку соперников.

Италия: серия А. Фото «СЭ»

«Интер» — чемпион. А идущие следом четыре команды определят лишнего в борьбе за Лигу чемпионов. Вмешаться в эту борьбу были все шансы и у «Лацио», учитывая матч в запасе с «Торино», но поражение в минувшем туре от «Фиорентины» (0:2) убило почти все надежды.

Перспективы «Ювентуса» довольно туманны. При равенстве очков первый дополнительный критерий — результаты личных встреч. А тут «Старая синьора» уступает «Милану» (3:1, 0:3), «Наполи» (0:1, 2:1) и «Аталанте» (1:1, 0:1). Плюс два сложных соперника в ближайших турах — выезд к «Сассуоло» и матч с «Интером». Не стоит забывать и про финал Кубка Италии с «Аталантой» 19 мая, который также отнимет силы и эмоции.

Календарь того же «Наполи» легче — «Удинезе», «Фиорентина», «Верона». Очень может быть, что игра последнего тура между «Миланом» и «Аталантой» уже не будет иметь никакого значения.

Испания: ла лига. Фото «СЭ»

В ла лиге в этом сезоне самая лихая интрига в топ-5 европейских чемпионатов. После двух ничьих в очных матчах с участием команд первой четверки («Барселона» — «Атлетико» — 0:0, «Реал» — «Севилья» — 2:2) все вновь оказалось в руках, а точнее в ногах футболистов «Атлетико». «Матрасники» должны обыгрывать «Реал Сосьедад», «Осасуну» и «Вальядолид», чтобы вернуть себе титул спустя семь лет.

В последний раз «Реал» дважды подряд брал титул еще в середине прошлого десятилетия — в сезонах-2006/07 и 2007/08. Шансы на такое достижение есть у сливочных и сейчас. «Реалу» нужны победы над «Гранадой», «Атлетиком» и «Вильярреалом», а также осечка «Атлетико» — хватит и одной ничьей «матрасников».

«Барселона» даже после ничьей с «Атлетико» не лишилась всех шансов. Нужно обыграть «Леванте», «Сельту» и «Эйбар» и ждать, что две команды из Мадрида все же оступятся. Желательно не единожды.

Ведь в случае равенства очков первый дополнительный критерий — очные матчи. Тут преимущество у «Реала» — две победы над «Барсой» и ничья и победа с «Атлетико». Хуже всего в этом плане дела обстоят у каталонцев — они уступают обоим конкурентам из Мадрида.

Франция: лига 1. Фото «СЭ»

Похоже, во Франции будет новый чемпион. И это не прошлогодний полуфиналист Лиги чемпионов «Лион» и не яркий «Монако» Александра Головина. Кристофф Галтье мог вывести «Лилль» в Лигу чемпионов еще в прошлом году, но коронавирус и досрочное завершение чемпионата отложили его планы на год. В этом сезоне Галтье выполнил план с огромным запасом. За два тура до конца лиги 1 «Лилль» лидирует с трехочковым отрывом от «ПСЖ» и является главным претендентом на титул. На пути стоят «Сент-Этьен» и «Анже» — вполне проходимые соперники.

«ПСЖ» ждут матчи с «Реймсом» и «Брестом». Плюс 12 мая — полуфинал Кубка Франции с «Монпелье», а это трата сил и эмоций.

В случае равенства очков первый дополнительный показатель — разность забитых и пропущенных мячей. Здесь у «ПСЖ» явное преимущество над «Лиллем» — «+52» против «+40». Так что «догам» в оставшихся двух турах нужно взять четыре очка.

Третье место и путевку в Лигу чемпионов разыграют «Монако» и «Лион». Монегасков ждут матчи с «Ренном» и «Лансом». У лионцев календарь попроще — «Ним» и «Ницца». Да и разность мячей пусть немного, но лучше — на три пункта. Если и количество очков, и разность будут одинаковыми, следующий критерий — количество забитых голов. Сейчас оно у «Монако» и «Лиона» одинаковое — по 74 мяча.