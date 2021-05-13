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«Атлетико» в двух победах от титула, 43-летний Буффон реанимировал «Ювентус» и вдохновил Роналду на суперюбилей

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 01:45
12 мая. «Атлетико» — «Реал Сосьедад» — 2:1. Корреа празднует гол. Фото Instagram
12 мая. «Атлетико» — «Реал Сосьедад» — 2:1. Корреа празднует гол. Фото Instagram
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Главные события среды в европейском футболе.

Испания: «Атлетико» не оступился

«Атлетико» — «Реал Сосьедад» — 2:1 (Феррейра-Карраско, 16. Корреа, 27 — Субельдия, 83)

После фиаско «Барселоны» у Диего Симеоне остался один соперник в чемпионской гонке. Хотя к «Реалу» можно добавить и сам «Атлетико», который во второй части сезона потерял непозволительно много очков. И этот фактор виделся самым значимым, так как математически «матрасники» могут проиграть титул только самим себе.

Об этом вспомнилось в дебюте, когда имевшие колоссальное преимущество красно-белые принялись транжирить выгодные моменты. Но в итоге упустившие свои шансы Льоренте и Суарес записали на свой счет по голевой передаче и обеспечили преимущество, которое принято считать комфортным.

Однако при нынешнем колоссальном напряжении даже перевес в два мяча кажется зыбким. Учитывая, что в концовке баски сумели сократить отставание, ключевым стоит признать фактор несколько раз выручавшего хозяев Облака. К этому добавилась удача, когда при счете 0:2 мяч попал в штангу, а еще в нескольких эпизодах самоотверженно бросались под удар защитники.

Если отбросить в сторону разговоры о полной непредсказуемости нынешнего чемпионата, следует признать, что в среду «Атлетико» прошел самого сложного из оставшихся соперников. Мадридцы уже недосягаемы для «Севильи». Чтобы отсечь «Барселону», хватит даже двух ничьих, но главное — чем ответит в четверг «Реал».

«Севилья» — «Валенсия» — 1:0 (Эн-Несири)

Андалусийцы приблизились к «Барселоне» и «Реалу», а герои у Хулена Лопетеги были привычными. Прежде всего это марокканский бомбардир Эн-Несири, который забил свой 18-й мяч в чемпионате и в десятый раз сумел открыть счет. Герой номер два — получивший приз лучшего игроку апреля Фернанду. В последних турах бразильский ветеран забил три мяча, а сейчас записал на свой счет результативную передачу. Нельзя не отметить и проводившего 100-й матч в ла лиге Буну. Голкипер оформил пятнадцатый «сухарь», и надежнее него начинали только Облак (18) с Куртуа (14). В сумме все это принесло «Севилье» 23-ю победу, что является повторением клубного рекорда, который был установлен в сезоне-2014/15 при Унаи Эмери. Судя по всему, новое достижение будет установлено в двух оставшихся турах, а пока команда впервые в истории набрала 74 очка.

Италия: «Милан» неудержим, Миранчук отметился в голевой атаке

«Сассуолло» — «Ювентус» — 1:3 (Распадори, 59 — Рабьо, 28. Криштиану Роналду, 45. Дибала, 66)

После унизительного поражения от «Милана» руководство туринского клуба рассматривало вопрос о немедленной отставке Андреа Пирло, однако вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед отстоял тренера-дебютанта. Пока — до окончания сезона, но есть версия, что даже попадание в Лигу чемпионов не спасет легендарного в прошлом полузащитника от увольнения.

Пожалуй, лучшим решением Пирло в текущей ситуации стало возвращение в ворота Буффона, который объявил о грядущем расставании со «Старой синьорой». Когда его одноклубники организовали глупейший пенальти в свои ворота, Джиджи парировал удар Берарди и реанимировал «Юве». В таком возрасте (43 года и 104 дня) подобных вратарских подвигов в серии А прежде не случалось, и, возможно, после этого полевым футболистам черно-белых стало стыдно играть плохо.

Сначала отличился один из виновников 11-метрового — Рабьо, а потом пробил час Криштиану Роналду. Эффектно разобравшись с защитником, португалец вошел в историю клуба, как первый футболист, забивший 100 голов всего за три сезона. Теперь на счету пятикратного обладателя «Золотого мяча» трехзначное число мячей за «Реал» (450), «Манчестер Юнайтед» (118), «Ювентус» (100) и сборную Португалии (103).

Но это был не последний юбилей дня: в ответ на успех сократившего отставание «Сассуоло» своим 100-м точным ударом в черно-белой футболке отметился Дибала. Забавное совпадение, если учитывать дружеские отношения аргентинца с Роналду. Хотя, не менее интересно выглядит другой факт: когда португалец дебютировал в «Ювентусе», у Дибалы уже было 68 голов. Однако аргентинец тоже уникален, так как сотню за туринцев не выбивал ни один легионер из-за пределов Европы.

«Торино» — «Милан» — 0:7 (Эрнандез, 19, 62. Кессье, 26, с пенальти. Браим Диас, 50. Ребич, 67, 72, 79)

«Аталанта» — «Беневенто» — 2:0 (Муриэль, 22. Пашалич, 67)

Правда, «Ювентус» по-прежнему зависит от своих конкурентов, а те оступаться не собираются. Накануне уверенно выиграл «Наполи». Сейчас не оступились «Аталанта» и «Милан». Особенно впечатлили подопечные Стефано Пиоли, впервые за четверть века забившие в одном матче семь мячей. Три из них на счету Ребича, который оформил хет-трик за 12 минут, а дважды отличился проводящий самый результативный сезон в карьере защитник Эрнандез (7 мячей). Все это принесло красно-черным 15-ю выездную победу в чемпионате, и они повторили рекорд серии А, который в сезоне-2006/07 установил «Интер».

Что касается «Аталанты», то она уверенно переиграла «Беневенто». Первый гол организовали самые эффективные игроки бергамасков — находящийся в блестящей форме Малиновский и воспользовавшийся передачей украинца Муриэль. С начала 2021 года колумбиец забил 15 мячей и сделал 7 голевых передач, и на этом отрезке по результативным баллам в чемпионатах топ-5 он уступает только Месси (30) и Левандовски (25). Как раз Муриэля на 66-й минуте заменил Миранчук, и практически сразу российский футболист принял активное участие во второй голевой комбинации. Он отдал передачу на ход Сапате, после чего пропустил мяч под удар установившему окончательный счет Пашаличу.

Англия: утешительное дерби «Арсенала»

«Челси» — «Арсенал» — 0:1 (Смит-Роу, 16)

Начало лондонского дерби превратилось в комедию ошибок. И если Хаверц не воспользовался подарком Пабло Мари, то Жоржинью погубил шансы «Челси» на очередной сухой матч. Полузащитник не глядя отдал передачу в створ собственных ворот, и Кепе каким-то чудом удалось выбить мяч с ленточки. Только подбор остался за Обамеянгом, и Смит-Роу забил с его передачи словно на тренировке.

Как выяснилось, этот эпизод решил судьбу матча, по ходу которого синие не сумели нарушить неприятную для себя тенденцию. Уступая к перерыву на родном стадионе, «Челси» в последний раз сумел выиграть в декабре 2013-го. А тут даже ничьей не случилось, так как Пулишич отправил мяч в сетку из очевидного офсайда. Видимо, подопечные Томаса Тухеля мыслями были уже в субботнем финале Кубка Англии.

Парадокс заключается в том, что впервые за долгие годы оставшийся без еврокубков «Арсенал» выиграл у «Челси» оба матча в рамках одного чемпионата впервые с сезона-2003/04, а на «Стэмфорд Бридж» «канониры» не побеждала с октября 2011-го.

Франция: нервотрепка «ПСЖ»

«Монпелье» — «ПСЖ» — 2:2, пенальти — 5:6 (Лаборд, 45. Делор, 83 — Мбаппе, 10, 50)

После ничьей с «Ренном» Маурисио Покеттино рискует стать вторым после Унаи Эмери тренером, который проиграл чемпионский титул с «ПСЖ» после прихода в клуб катарских миллионов. Хотя борьба еще не закончена, но больше шансов в Кубке Франции. Хотя и здесь пришлось поволноваться несмотря на дубль Мбаппе, который забил за парижан уже 16 кубковых мячей и сравнялся с легендарными рекордсменами — Ибрагимовичем и Кавани. Но как только Мбаппе заменили, «Монпелье» снова сумел отыграться, и дело дошло до серии пенальти. Команды реализовали по пять первых ударов, а роковым для хозяев оказался промах запустившего мяч на трибуны Самбия. «ПСЖ» вышел в финал седьмой раз подряд, и теперь осталось узнать, кто станет его соперником. В четверг ждем ответа на этот вопрос от «Монако» и персонально от Александра Головина.

Статистика дня

0 ударов в створ впервые в текущем чемпионате Италии зафиксировано в матче «Кальяри» — «Фиорентина».

1-м футболистом «Лацио», забившим более 20 голов в четырех сезонах подряд, стал нападающий Иммобиле. Кроме того, форвард довел число мячей за римскую команду до 150.

6 результативных ошибок допустил в этом сезоне голкипер «Атлетика» Унаи Симон. Это худший показатель в чемпионатах топ-5.

18 раз исполняли в этом сезоне пенальти футболисты «Милана».

21 результативных баллов на счету полузащитника «Ромы» Мхитаряна, который забил 11 мячей и 10 раз ассистировал партнерам. Это на восемь очков больше, чем у любого игрока римской команды.

32 гола нападающего «Генка» Онуачу — лучший бомбардирский показатель в чемпионате Бельгии с сезона-1979/80.

500 матчей с учетом всех турниров провел за «Атлетико» полузащитник Коке. Это второй результат в истории мадридского клуба.

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