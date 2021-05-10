Безумие в Мадриде: ВАР почти похоронил «Реал», но пятка Азара спасла его от поражения. Фаворит ла лиги теперь «Атлетико»

Огненная ничья в Мадриде сделала команду Диего Симеоне главным претендентом на титул.

Чемпионат Испании. 35-й тур

«Реал» — «Севилья» — 2:2 (0:1)

Голы: Фернанду Режес, 22 (0:1). Асенсио, 67 (1:1). Ракитич, 78 — с пенальти (1:2). Азар, 90+4 (2:2).

«Реал»: Куртуа, Марселу (Гутьеррес, 66), Начо, Одриосола, Эдер Милитау, Модрич (Асенсио, 66), Кроос, Каземиру, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Азар, 80).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Оливер Торрес, 88), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Гудель, 83), А.Д.Гомес (Эн-Несири, 57), Сусо (Оскар Родригес, 83), Окампос (де Йонг, 88).

Предупреждения: Каземиру, 21. Сусо, 56. Гудель, 85.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

9 мая. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

Спотыкаются все

«Реал» после чемпионского сезона лихорадило. В первой половине чемпионата он, казалось, начинал играть только в самых важных матчах. Количество травмированных зашкаливало, журналисты искали ведьм в медицинском штабе, а клуб проводил внутреннее расследование. Когда мадридцы вылетели из Кубка Испании, в большинстве уступив представляющему третий дивизион «Алькояно», об отставке Зинедина Зидана не говорил только ленивый.

Ну какая защита чемпионского титула, когда ты теряешь очки против «Хетафе», «Леванте», «Эльче», «Осасуны», «Алавеса» и «Кадиса»?! Но с ними же оступались и конкуренты «Королевского клуба». «Барселона» еще в ноябре болталась на 14-м месте в таблице и только училась футболу Роналда Кумана. «Атлетико», до февраля создавший задел чуть ли не на месяцы вперед, потом потерял 21 очко! При этом команда Диего Симеоне уже давно не отвлекается ни на что лишнее, вылетев в первом же раунде плей-офф Лиги чемпионов, а в Кубке еще в январе подала дурной пример «Реалу», споткнувшись на сопернике из сегунды В.

Так чем же тогда другие претенденты на золото лучше сливочных? Внеплановые потери Зидан с лихвой компенсировал в очных матчах с конкурентами. Выиграл оба класико и взял четыре очка в мадридских дерби, первое из которых по содержанию игры превратилось в избиение подопечных Симеоне, а гол Бензема в концовке мартовского матча (1:1) после субботней ничьей в игре «Барселона» — «Атлетико» кому-то мог показаться чуть ли не позолоченным.

Красивая, но ненужная ничья

Тем более «Севилья» практически исключила себя из чемпионской гонки, уступив дома «Атлетику» в прошлом туре. Вдобавок к этому у андалусийцев довольно давно появился «мадридский комплекс», и в столице они проиграли одиннадцать раз подряд. Когда в дебюте Бензема головой отправил мяч в сетку, это воспринималось, как нечто само собой разумеющееся. Однако ВАР, которому было суждено оказать ключевое влияние на ход игры, разглядел заехавшую в офсайд ногу Одриосолы, на табло остались нули, и все пошло не по сценарию Зидана.

«Севилья» убила надежды «Реала» на первое место примерно так же, как открывший счет Фернанду перед своим ударом усадил на газон другого бразильца — Каземиру. Да, сравняв счет усилиями вышедшего на замену Асенсио, сливочные во втором тайме могли и должны были дожимать команду своего бывшего тренера Хулена Лопетеги, однако логика и нынешний испанский сезон — понятия несовместимые.

Karim Benzema wins a penalty for Real Madrid.



After a VAR check, the referee brings the play back for a SEVILLA penalty.



Ex-Barcelona star Rakitic scores to make it 2-1 Sevilla.



LA LIGA IS INCREDIBLE ? pic.twitter.com/b5s84uCU45 — Goal (@goal) May 9, 2021

Этот турнир — как ключевой момент воскресной игры, где близкий триумф «Реала» и его пока что локальную катастрофу разделили две минуты, потребовавшиеся Хуану Мартинесу Мануэре на консультации с видеоассистентами и поход к монитору для принятия в своем роде судьбоносного решения. Мадрид и державший мяч в руках Бензема, который умчался от защитников и в штрафной был сбит Буну, ждали назначения пенальти, а получили 11-метровый в собственные ворота.

Атака, как выяснилось, началась с попадания мяча в руку Милитау. На Ракитича в момент исполнения 11-метрового молились Каталония и красно-белая часть Мадрида. И хорват не подвел, но живучесть «Реала» невероятна. Ему достаточно пятки Азара, оказавшейся на пути мяча после дальнего удара Крооса, чтобы спасти игру. Только этого при текущем раскладе мало, хотя, в отличие от отстающей от первого места на шесть очков «Севильи», мадридцы еще полноценные охотники за золотом.

Все в руках Симеоне

«Атлетико» — 77 очков

12.05. «Реал Сосьедад» (д)

16.05. «Осасуна» (д)

23.05. «Вальядолид» (г)

Главный итог тура — сохранение позиций, на которых находилась тройка лидеров, а победителем по сумме двух ничьих в главных матчах выходных оказался Симеоне. Во-первых, его команда теперь зависит только от себя. Во-вторых, у «Атлетико» самый простой календарь оставшихся матчей. Наиболее сложный — ближайший против «Реал Сосьедад». Однако басков, как и «Осасуну», «матрасники» примут дома. Единственный выезд — в гости к «Вальядолиду», который пока еще не обезопасил себя от вылета, но совсем не выглядит грозным оппонентом. Проиграть чемпионство «Атлетико» может только самому себе.

«Реал» — 75 очков

13.05. «Гранада» (г)

16.05. «Атлетик» (г)

23.05. «Вильярреал» (д)

Мадридцы упустили шанс стать единоличным лидером, а также стратегически выгодное в случае равенства очков преимущество по личным встречам над всеми конкурентами. Теперь Зидану нужно ждать, что у «Атлетико» на финише случится хотя бы одна ничья, и самому выиграть все оставшиеся матчи. Объективно «Реал» превосходит всех ближайших соперников, но каждый из них может поставить подножку. «Гранада» недавно убила мечты «Барсы» о лидерстве первой в истории победой на «Камп Ноу», не знающий поражений на протяжении девяти туров «Атлетик» обожает портить жизнь грандам, а «Вильярреал» — финалист Лиги Европы. При этом два первых матча «Реал» проведет на выезде.

«Барселона» — 75 очков

11.05. «Леванте» (г)

16.05. «Сельта» (д)

23.05. «Эйбар» (г)

«Барселоне» сложнее всех, так как она зависит от обеих мадридских команд, и, кроме того, ей нужно не просто отыграть фору в два очка, но и набрать хотя бы на один балл больше. При равных показателях будут учитывать результаты очных встреч, где у сине-гранатовых худший результат за 56 лет — одно очко за субботнюю ничью с «Атлетико». Ну и максимальные показатели в трех оставшихся турах подразумеваются по умолчанию. Оступиться же можно уже на «Леванте», который в этом сезоне превратился в грозу авторитетов. Валенсийцы дважды брали приступом испанскую столицу, выиграв в гостях как у «Реала», так и у «Атлетико».