«Милан» сбросил Спаллетти с первого места, Чалов продлил голевую серию, Головин снова в игре

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Испания: «Атлетико» вернулся в топ-4

«Барселона» в последнее время настолько приучила всех к матчам-праздникам, что теперь публика на меньшее просто не согласна. Правда, с «Эльче» мяч никак не хотел идти в ворота. То пижонил пытавшийся перебросить вратаря Дембеле, то защитник на ленточке останавливал удар Френки де Йонга. Но это была мелочь в сравнении с тем, что случилось в концовке первого тайма. Педри пытался разрядить обстановку и фактически отправил к воротам открывшего счет Фиделя.

Для понимания картины матча достаточно сказать, что это был единственный за первые 45 минут удар по воротам Тер Штегена. Однако во втором тайме сине-гранатовые все же додавили хозяев. Ключевые моменты — гол Феррана Торреса, великолепный сейв Тер Штегена при счете 1:1 и решающий пенальти в исполнении Депая. С учетом всех турниров у «Барсы» четыре победы подряд и третье место в таблице.

Сражение за четвертое место получилось горячим. Фолы, стычки — все это привело тому, что арбитр добавил к первому тайму целых пять минут, и уже на шестой Тельо блестящим дальним ударом забил. Все-таки атаки из-за пределов штрафной — фишка «Бетиса». В этом сезоне цели достигли уже 17 таких ударов, и по данному показателю подопечным Мануэля Пеллегрини нет равных в чемпионатах топ-5.

Дебют же остался за «Атлетико», а оборона «Бетиса» откровенно проспала Жоау Феликса, которого вывел на пустые ворота Корреа. Такую бы точность передач Феррейре-Карраско, который испортил атаку, где три игрока «матрасников» остались против одного защитника хозяев! Это, впрочем, не помешало гостям добиться своего после перерыва. И если удар Фелипе головой пришелся в штангу, то поймавший кураж Феликс своего не упустил, открывшись под передачу Льоренте.

После этого оборона «Бетиса» стала напоминать решето. Однако футболисты принялись транжирить моменты, словно решив поиграть на нервах Диего Симеоне. Успокоили тренера ближе в финальному свистку, когда Гризманн вывел на удар Лемара. Проблемы анадалусийцев в играх с топ-соперниками никуда не делись, поэтому они и выбыли из лигочемпионского квартета, тогда как «Атлетико» доказал: во время непродолжительного кризиса команду слишком рано похоронили.

Италия: Влахович взял паузу

«Ювентус» ожидаемо выиграл, решив все образцовой атакой с хода. Туринцам хватило того, чтобы в центре поля забрать мяч, выбитый вратарем соперника, и в несколько передач вывести на удар Морату. Потом, правда, испанец ухитрился не подстроиться под мяч, когда его на пустой угол вывел Куадрадо, и этот промах мог выйти туринцам боком. Однако Щенсны минимум дважды спас «Старую синьору» и сохранил минимальное преимущество. Самый же удивительный факт этого матча — первая в этом сезоне игра, в которой лучший снайпер серии А Влахович не нанес ни одного удара по воротам.

Главный матч выходных в европейском футболе получился напряженным, но его первую половину трудно было назвать зрелищной. Скорее наоборот. Зато второй тайм начался бодро, и Жиру открыл счет, по-хоккейному подставив ногу под удар Калабрии. А ведь француз мог покинуть поле досрочно, когда ему шипами бутсы рассекли ногу. Но он остался в игре и стал ее героем. И лучшим снайпером «Милана» наряду с Ибрагимовичем, который в концовке вышел на замену, появившись на поле впервые с 23 января.

Получается, Лучано Спаллетти лидировал ровно неделю, а сейчас «Наполи» уже третий. Что до «Милана», то он снова первый, однако рядом «Интер», у которого при двух очках отставания есть игра в запасе.

Англия: «Арсенал» продолжает подъем

«Арсенал» мог стать командой, которая получит максимум по итогам тура. Во-первых, у «канониров» была возможность обойти в таблице оступившийся накануне «Вест Хэм». Во-вторых, имелся шанс ворваться в первую четверку в случае неудачи «МЮ» в манчестерском дерби. Но для начала требовалось обыграть «Уотфорд», который отчаянно сражается за выживание.

Если бы не небольшой офсайд у Денниса, «шершни» повели бы в счете на первой минуте. Было видно, как настроил «Уотфорд» Рой Ходжсон, и гостей все-таки огорчил роскошный удар «ножницами» в исполнении Эрнандеса. В целом же игра напоминала качели со взаимными шансами на успех, а разницу делал Сака. Он помог забить Эдегору, а вторая голевая атака — с блестящим пасом Ляказетта пяткой — началась с отбора Сака и закончилась его отличным ударом.

Даже третий гол за авторством Мартинелли — и тот не обошелся без героя дня. Просто в футболе мелочей не бывает, и быстрый вброс аута в исполнении Сака позволил разогнать стремительную атаку с хода. И пусть не обошлось без небольшой нервотрепки в концовке, Микель Артета продолжает вести свою команду к возвращению в Лигу чемпионов.

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 4:1. Обзор — здесь.

Германия: Тедеско выбили из первой четверки

Главный итог тура в бундеслиге — подъем «Хоффенхайма» в зону Лиги чемпионов. «Деревенские» извлекли максимум из субботней ничьей конкурентов — «Лейпцига» и «Фрайбурга». В Кельне у гостей было несколько отличных моментов, но если игроки атаки забить не могли, то защитники дали им мастер-класс. Раум вырезал мяч от левой бровки в район дальнего угла штрафной, а там выше всех выпрыгнул Пош. Для «Хоффенхайма» это четвертая победа подряд, но уже в следующем туре его ждет встреча с «Баварией».

Франция: «Монако» прервал черную серию

«Монако» — удивительная команда. На смену удачной серии неожиданно пришла черная полоса, принесшая две ничьи и поражение от команд из нижней части таблицы. Потом монегаски оступились за шаг до финала Кубка Франции. Ну на что можно было рассчитывать против занимавшего третье место «Марселя», да еще и на кипящем эмоциями «Велодроме»?

Тем не менее команда Филиппа Клемана выиграла в ситуации, когда в нее никто не верил, и поднялась на восьмое место. До пятой — еврокубковой — строчки осталось три очка. А из событий воскресенья стоит отметить возвращение в строй Александра Головина, который появился на поле на 85-й минуте.

Швейцария: «Базель» обыграл конкурента

«Лугано» — «Базель» — 0:2 (Чалов, 9. Малес, 90+3)

Похоже, «Базель» выходит из кризиса, приведшего к смене тренера. Испанцу Гильермо Абаскалю пришлось непросто, и выиграл он только с третьей попытки. Зато в гостях у прямого конкурента, который теперь отстает на пять очков. Сами же красно-синие, оставшись на третьей позиции, лишь по дополнительным показателям уступают вторую строчку «Янг Бойз».

Подъем «Базеля» напрямую связан с игрой Федора Чалова, который в первом матче Абаскаля получил лишь 20 минут, и та встреча была проиграна. Стоило же испанцу вернуть российского форварда в стартовый состав, и все чудесным образом изменилось. В середине недели дубль Чалова помог отыграть отставание в два мяча, а сейчас на счету арендованного у ЦСКА форварда оказавшийся победным удар. Болельщики уже привыкают к тому, что расстрелявший ближний угол Федор празднует голы, изображая сердечко.

Статистика дня

2-й после «Ливерпуля» командой в чемпионатах топ-5, где сразу три игрока забили двузначное число мячей, стала «Верона». В ее составе отличились Симеоне (15 голов), Капрари (10) и Барак (10).

8-м футболистом «Манчестер Сити», забившим 50 голов в АПЛ, стал Де Брейне.

20 результативных баллов (8+12) набрал в 19 играх голландского чемпионата вингер ПСВ Гакпо.

28 автоголов забито в текущем чемпионате Франции. Это самый высокий показателей начиная с сезона-2017/18, когда собственные ворота поразили 35 раз.