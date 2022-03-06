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«Ливерпуль» продолжает погоню за «Сити», Азмун дебютировал в бундеслиге, у «ПСЖ» — новый кошмар

«Ливерпуль» продолжает погоню за «Сити», Азмун дебютировал в бундеслиге
Андрей Кузичев
Корреспондент
«Ливерпуль» продолжает погоню за «Сити».
Фото Reuters
Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: Хаверц — снайпер Тухеля

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
05 мар, 18:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
0:4
Челси
Голы
Джеймс, 47 (0:1), Хаверц, 52 (0:2), Хаверц, 55 (0:3), Пулишич, 69 (0:4)
Бернли
Поуп Тэйлор Тарковски Робертс Коллинз Браунхил Уэствуд Вегхорст (Барнс, 78) Макнейл Леннон Родригес (Корне, 63)
Челси
Менди Рюдигер Тиагу Силва Джеймс (Ковачич, 70) Жоржиньо Канте (Лофтус-Чик, 70) Чалоба Сауль Маунт (Вернер, 78) Хаверц Пулишич
Предупреждения
Барнс 84’, Уэствуд 89’  - 
Судьи
Марринер (Англия)

«Челси» в преддверии появления у клуба нового владельца довольно скромно начал игру в гостях у «Бернли». Больше того, синие до перерыва могли пропустить как минимум дважды. В одном эпизоде, когда не слишком уверенно на выходе сыграл Менди, хозяева промахнулись из хорошей позиции. В другом Тиагу Силва уже третий раз в этом чемпионате вынес мяч с линии ворот. По этому показателю 37-летнему бразильцу нет равных в АПЛ.

Однако вторая половина началась по сценарию «Челси», а Джеймс дал урок штатным форвардам. Справа от ворот раскачал финтами защитников и аккуратно пробил под дальнюю штангу. А пока бордовые приходили в себя, их двумя точными ударами за три минуты добил Хаверц. Во втором случае немцу, который является лучшим снайпером команды в период работы Томаса Тухеля (13 мячей), ассистировал один из героев дня Джеймс.

Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
05 мар, 20:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:0
Вест Хэм Юнайтед
Голы
Мане, 27 (1:0)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд Фабинью Кейта (Милнер, 90) Хендерсон Диас (Джонс, 90+6) Мане Салах (Диогу Жота, 79)
Вест Хэм Юнайтед
Фабяньски Крессуэлл Зума Доусон Джонсон Пабло Форнальс (Честерс, 90+3) Лансини Влашич (Нобл, 61) Соучек Антонио Боуэн (Бенрама, 53)
Предупреждения
Диогу Жота 89’, Мане 90+4’  -  Доусон 31’
Судьи
Мосс (Англия)

«Вест Хэм» долго удерживал позиции в первой четверке, однако команде Дэвида Мойеса все сложнее сохранять темп из-за не самой длинной скамейки. Это было заметно еще в середине недели в Кубке Англии, где лондонцы проиграли «Саутгемптону».

Против «Ливерпуля» устоять было еще сложнее, хотя оборона гостей действовала плотно и внимательно. Но разве это проблема для Александр-Арнольда? Многие на его месте решились бы на удар, а он пасом нашел в площади ворот Мане. Так защитник установил личный рекорд, отдав в рамках всех турниров сезона 16-й результативный пас.

Александр-Арнольд успевал везде, обостряя игру у чужих ворот или спасая собственные. До перерыва он выбил мяч с линии ворот, когда Влашич сумел перебросить Алиссона. Во втором тайме, примчавшись на противоположный край и исполнив какой-то невероятный подкат, заставил Лансини заново подстраиваться под мяч, что обернулось неточным ударом. Это точно была не самая простая победа «Ливерпуля», но главное — она достигнута. Чемпионская гонка продолжается, а «Манчестер Сити» в воскресенье ждет дерби с «МЮ».

Испания: в Мадриде «плюс 8»

Испания. Лига 1. 27-й тур
05 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
4:1
Реал Сосьедад
Голы
Ойярсабаль, 10 (0:1), Камавинга, 40 (1:1), Модрич, 43 (2:1), Бензема, 76 (3:1), Асенсио, 79 (4:1)
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 84) Эдер Милитау Алаба Менди Модрич (Марселу, 82) Каземиру Камавинга Бензема (Диас, 84) Винисиус Жуниор (Себальос, 82) Родригу (Асенсио, 77)
Реал Сосьедад
Ремиро Сальдуа (Элустондо, 64) Горосабель Ле Норман Пачеко (Рафинья, 46) Ильярраменди (Субименди, 64) Субельдия Мерино Сильва (Джуара, 46) Ойярсабаль Исак (Серлот, 80)
Предупреждения
Сальдуа 58’, Мерино 81’
Судьи
Мансано (Испания)

Накануне 120-летия «Реала» мадридцы получили возможность увеличить и без того солидный отрыв от потерявшей очки в пятницу «Севильи». Правда, соперник для этого был не самый удобный, и с ним нельзя ошибаться так, как Карвахаль, наступивший на ногу Давиду Сильве в собственной штрафной. Баски повели в счете и, казалось, сохранят преимущество до перерыва.

Только «Реал» в концовке первого тайма выдал сумасшедший отрезок, а блестящие дальние удары в исполнении Камавинга и Модрича позволили Мадриду выйти вперед. И это еще в паузе между голами из-за микроскопического офсайда отменили гол Бензема. Француз, впрочем, сделал 100-ю результативную передачу в матчах ла лиги и вошел в клуб избранных, ведь в XXI веке данной отметки достигали только Лео Месси (192) и Дани Алвес (103).

Да и без 20-го гола в чемпионате Бензема не остался, реализовав заработанный Винисиусом Жуниором пенальти. Из гостей, которые в тот момент забрали инициативу, словно выпустили воздух. Гол Асенсио после сольного прохода Карвахаля уже напоминал издевательство. Теперь от второго места команду Карло Анчелотти отделяет восемь очков.

Германия: Тедеско может вылететь из зоны ЛЧ

Германия. Бундеслига 1. 25-й тур
05 мар, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:1
Байер
Голы
Зюле, 18 (1:0), Мюллер, 36 (1:1)
Бавария
Ульрайх Упамекано Ричардс (Забитцер, 61) Зюле Павар Киммих Мусиала Гнабри (Шупо-Мотинг, 74) Левандовски Коман (Сарр, 86) Мюллер (Сане, 61)
Байер
Градецки Та Баккер (Коссуну, 82) Тапсоба Фримпонг Хинкапье Демирбай Арангис Вирц (Азмун, 89) Диаби (Аларио, 89) Адли (Паласиос, 70)
Предупреждения
Коман 72’  -  Баккер 32’, Демирбай 54’
Судьи
Зиберт (Германия)

Центральный матч тура в бундеслиге — между первой и третьей командами чемпионата — начался ожидаемо. «Бавария» в последнее время регулярно обыгрывала «Байер», и мощный старт в итоге вылился в гол Зюле. Но потом у мюнхенцев начались проблемы, хотя автогол Мюллера, который так отчаянно тянулся к мячу, словно атаковал чужие ворота, можно было посчитать несчастным случаем.

Только как объяснить бушевавший в штрафной Ульрайха пожар? После грубой ошибки Упамекано вратаря даже обыграли, однако Адли попал в штангу. Свисток на перерыв для хозяев прозвучал словно гонг в боксе для поплывшего после нокдауна боксера. Если бы «Байер» не транжирил моменты, у него был бы шанс забить еще два-три мяча.

Юлиан Нагельсманн в перерыве, конечно, привел свою команду в чувство, однако для победы этого не хватило. В целом же игра получалась равной и обоюдоострой. Можно, например, вспомнить, как в концовке Ульрайх отразил удар в упор. Отметим и дебют в Германии бывшего нападающего «Зенита» Азмуна, который вышел на поле на 89-й минуте.

Германия. Бундеслига 1. 25-й тур
05 мар, 17:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:1
Фрайбург
Голы
Демирович, 38 (0:1), Анхелиньо, 90 (1:1)
РБ Лейпциг
Гулачи Орбан Клостерманн Мукьеле (Хенрикс, 58) Гвардиол Анхелиньо Айдара Нкунку Кампль (Ольмо, 58) Поульсен (Андре Силва, 59) Форсберг (Собослои, 79)
Фрайбург
Флеккен Линхарт Шлоттербек (Силдиллиа, 65) Гульде (Шлоттербек, 89) Кюблер Гюнтер Эггештайн Хаберер Хелер (Петерсен, 79) Демирович (Шоллои, 79) Грифо (Чон У Ен, 65)
Предупреждения
Хенрикс 68’  - 
Судьи
Цвайер (Германия)

Команда Доменико Тедеско встречалась с прямым конкурентом за место в лигочемпионской четверке и потеряла важные очки. Впрочем, исходя из сценария игры, скорее стоит говорить о приобретениях, ведь «Лейпциг» отыгрался на 90-й минуте. Главным же выгодоприобретателем при таком раскладе оказался «Хоффенхайм», который в случае воскресной победы в Кельне станет в таблице четвертым, оставив за спиной как «быков», так и «Фрайбург».

Франция: неудобный соперник для Покеттино

Франция. Лига 1. 27-й тур
05 мар, 23:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
1:0
ПСЖ
Голы
Делор, 88 (1:0)
Ницца
Бенитес Данте Данилюк (Лотомба, 79) Тодибо Бард Росарио Лемина (Шнейдерлен, 70) Тюрам (Стенгс, 79) Дольберг (Делор, 70) Гуири Клайверт (Будауи, 86)
ПСЖ
Навас Маркиньюс Бернат Диалло Керер (Дракслер, 90) Верратти Данилу Перрейра Вейналдум (Гей, 90+1) Неймар Ди Мария (Икарди, 79) Месси
Предупреждения
Лемина 33’  - 
Судьи
Делажо (Франция)

Понятно, что отыграть разделяющие первое и второе места 16 очков нереально, но это не делало игру «Ниццы» с «ПСЖ» менее интересной. Тем более в прошлом сезоне Кристоф Галтье еще во главе «Лилля» отнял у парижан чемпионский титул, а в этом дважды добился на «Парк де Пренс» нулевых ничьих, в январе выбив Маурисио Покеттино из Кубка Франции.

«Орлята» и в этот раз выглядели прилично, а по ходу первого тайма можно было увидеть и защищавшихся всей командой парижан, и Неймара, который недалеко от собственной штрафной бил по ногам Клайверту. «ПСЖ», в свою очередь, не хватало дисквалифицированного Мбаппе. Зато Галтье здорово использовал замены, решив судьбу игры благодаря двум джокерам. Стенгс вырезал подачу слева, а Делор вогнал мяч в ближнюю «девятку». И пусть на титул «Ницце» не замахнуться, очевидно — она стала настоящим кошмаром Парижа, не пропустив ни в одном из трех матчей этого сезона.

Статистика дня

5 марта — самый урожайный день на хет-трики в АПЛ. Шестой «трюк со шляпой» в эту дату сделал нападающий «Брентфорда» Тони.

5 мячей после выходов на замену забил нападающий «Фейеноорда» Дессерс. У роттердамцев не было столь эффективных джокеров с сезона-1992/93.

6 результативных баллов (3+3) в семи матчах за «Астон Виллу» заработал полузащитник Филиппе Коутинью. Столько же, сколько за 24 игры прошлого сезона в «Барселоне».

60 домашних матчей без поражений сыграл с момента дебюта за клуб защитник «Ливерпуля» ван Дейк. Голландец установил рекорд АПЛ, которым ранее владел игравший за «МЮ» Ли Шарп.

143 гола забил за «Лацио» в серии А нападающий Иммобиле. Он повторил еще один клубный рекорд за авторством Сильвио Пиолы.

219-й матч в бундеслиге провел голкипер «Вольфсбурга» Кастельс. Голкипер повторил бельгийский рекорд экс-защитника «Баварии» Даниэля ван Бюйтена.

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Основные источники исследования

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