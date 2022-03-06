Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: Хаверц — снайпер Тухеля

«Челси» в преддверии появления у клуба нового владельца довольно скромно начал игру в гостях у «Бернли». Больше того, синие до перерыва могли пропустить как минимум дважды. В одном эпизоде, когда не слишком уверенно на выходе сыграл Менди, хозяева промахнулись из хорошей позиции. В другом Тиагу Силва уже третий раз в этом чемпионате вынес мяч с линии ворот. По этому показателю 37-летнему бразильцу нет равных в АПЛ.

Однако вторая половина началась по сценарию «Челси», а Джеймс дал урок штатным форвардам. Справа от ворот раскачал финтами защитников и аккуратно пробил под дальнюю штангу. А пока бордовые приходили в себя, их двумя точными ударами за три минуты добил Хаверц. Во втором случае немцу, который является лучшим снайпером команды в период работы Томаса Тухеля (13 мячей), ассистировал один из героев дня Джеймс.

«Вест Хэм» долго удерживал позиции в первой четверке, однако команде Дэвида Мойеса все сложнее сохранять темп из-за не самой длинной скамейки. Это было заметно еще в середине недели в Кубке Англии, где лондонцы проиграли «Саутгемптону».

Против «Ливерпуля» устоять было еще сложнее, хотя оборона гостей действовала плотно и внимательно. Но разве это проблема для Александр-Арнольда? Многие на его месте решились бы на удар, а он пасом нашел в площади ворот Мане. Так защитник установил личный рекорд, отдав в рамках всех турниров сезона 16-й результативный пас.

Александр-Арнольд успевал везде, обостряя игру у чужих ворот или спасая собственные. До перерыва он выбил мяч с линии ворот, когда Влашич сумел перебросить Алиссона. Во втором тайме, примчавшись на противоположный край и исполнив какой-то невероятный подкат, заставил Лансини заново подстраиваться под мяч, что обернулось неточным ударом. Это точно была не самая простая победа «Ливерпуля», но главное — она достигнута. Чемпионская гонка продолжается, а «Манчестер Сити» в воскресенье ждет дерби с «МЮ».

Испания: в Мадриде «плюс 8»

Накануне 120-летия «Реала» мадридцы получили возможность увеличить и без того солидный отрыв от потерявшей очки в пятницу «Севильи». Правда, соперник для этого был не самый удобный, и с ним нельзя ошибаться так, как Карвахаль, наступивший на ногу Давиду Сильве в собственной штрафной. Баски повели в счете и, казалось, сохранят преимущество до перерыва.

Только «Реал» в концовке первого тайма выдал сумасшедший отрезок, а блестящие дальние удары в исполнении Камавинга и Модрича позволили Мадриду выйти вперед. И это еще в паузе между голами из-за микроскопического офсайда отменили гол Бензема. Француз, впрочем, сделал 100-ю результативную передачу в матчах ла лиги и вошел в клуб избранных, ведь в XXI веке данной отметки достигали только Лео Месси (192) и Дани Алвес (103).

Да и без 20-го гола в чемпионате Бензема не остался, реализовав заработанный Винисиусом Жуниором пенальти. Из гостей, которые в тот момент забрали инициативу, словно выпустили воздух. Гол Асенсио после сольного прохода Карвахаля уже напоминал издевательство. Теперь от второго места команду Карло Анчелотти отделяет восемь очков.

Германия: Тедеско может вылететь из зоны ЛЧ

Центральный матч тура в бундеслиге — между первой и третьей командами чемпионата — начался ожидаемо. «Бавария» в последнее время регулярно обыгрывала «Байер», и мощный старт в итоге вылился в гол Зюле. Но потом у мюнхенцев начались проблемы, хотя автогол Мюллера, который так отчаянно тянулся к мячу, словно атаковал чужие ворота, можно было посчитать несчастным случаем.

Только как объяснить бушевавший в штрафной Ульрайха пожар? После грубой ошибки Упамекано вратаря даже обыграли, однако Адли попал в штангу. Свисток на перерыв для хозяев прозвучал словно гонг в боксе для поплывшего после нокдауна боксера. Если бы «Байер» не транжирил моменты, у него был бы шанс забить еще два-три мяча.

Юлиан Нагельсманн в перерыве, конечно, привел свою команду в чувство, однако для победы этого не хватило. В целом же игра получалась равной и обоюдоострой. Можно, например, вспомнить, как в концовке Ульрайх отразил удар в упор. Отметим и дебют в Германии бывшего нападающего «Зенита» Азмуна, который вышел на поле на 89-й минуте.

Команда Доменико Тедеско встречалась с прямым конкурентом за место в лигочемпионской четверке и потеряла важные очки. Впрочем, исходя из сценария игры, скорее стоит говорить о приобретениях, ведь «Лейпциг» отыгрался на 90-й минуте. Главным же выгодоприобретателем при таком раскладе оказался «Хоффенхайм», который в случае воскресной победы в Кельне станет в таблице четвертым, оставив за спиной как «быков», так и «Фрайбург».

Франция: неудобный соперник для Покеттино

Понятно, что отыграть разделяющие первое и второе места 16 очков нереально, но это не делало игру «Ниццы» с «ПСЖ» менее интересной. Тем более в прошлом сезоне Кристоф Галтье еще во главе «Лилля» отнял у парижан чемпионский титул, а в этом дважды добился на «Парк де Пренс» нулевых ничьих, в январе выбив Маурисио Покеттино из Кубка Франции.

«Орлята» и в этот раз выглядели прилично, а по ходу первого тайма можно было увидеть и защищавшихся всей командой парижан, и Неймара, который недалеко от собственной штрафной бил по ногам Клайверту. «ПСЖ», в свою очередь, не хватало дисквалифицированного Мбаппе. Зато Галтье здорово использовал замены, решив судьбу игры благодаря двум джокерам. Стенгс вырезал подачу слева, а Делор вогнал мяч в ближнюю «девятку». И пусть на титул «Ницце» не замахнуться, очевидно — она стала настоящим кошмаром Парижа, не пропустив ни в одном из трех матчей этого сезона.

Статистика дня

5 марта — самый урожайный день на хет-трики в АПЛ. Шестой «трюк со шляпой» в эту дату сделал нападающий «Брентфорда» Тони.

5 мячей после выходов на замену забил нападающий «Фейеноорда» Дессерс. У роттердамцев не было столь эффективных джокеров с сезона-1992/93.

6 результативных баллов (3+3) в семи матчах за «Астон Виллу» заработал полузащитник Филиппе Коутинью. Столько же, сколько за 24 игры прошлого сезона в «Барселоне».

60 домашних матчей без поражений сыграл с момента дебюта за клуб защитник «Ливерпуля» ван Дейк. Голландец установил рекорд АПЛ, которым ранее владел игравший за «МЮ» Ли Шарп.

143 гола забил за «Лацио» в серии А нападающий Иммобиле. Он повторил еще один клубный рекорд за авторством Сильвио Пиолы.

219-й матч в бундеслиге провел голкипер «Вольфсбурга» Кастельс. Голкипер повторил бельгийский рекорд экс-защитника «Баварии» Даниэля ван Бюйтена.