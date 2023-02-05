Миранчук показал, почему его называют лидером «Торино». Отличная игра нашего легионера в матче с принципиальным соперником
Похоже, Алексей Миранчук наконец-то нашел свою команду в Италии. В «Аталанте» он получал мало игровой практики и не совсем вписывался в концепцию Джан Пьеро Гасперини. Зато в более скромном «Торино» появилась возможность каждую неделю демонстрировать свои лучшие качества. Тренер Иван Юрич сразу после перехода заявил, что рассчитывает на Миранчука как на одного из лидеров команды, и слово свое сдержал. Сейчас «Торино» сложно представить без игрока под 59-м номером.
В серии А туринцы — крепкий середняк, который находится далеко от зоны вылета, но и до зоны еврокубков очковая дистанция солидная. Однако шансы добраться до шестого места, дающего путевку в Лигу конференций, остаются. Чтобы их увеличить, «Торино» в 21-м туре нужно было обыгрывать «Удинезе», опережавший «быков» на два очка. Клуб из Удине в этом сезоне показывает яркий футбол, заточенный на индивидуальные навыки игроков атаки. Лидером этой команды является Жерар Деулофеу, талантливый вингер, который не смог закрепиться в «Барселоне» и реализовать свой талант в АПЛ, но неожиданно для многих засверкавший в Италии. Правда, матч с «Торино» испанец пропускал из-за травмы, потому «Удинезе» очевидно приехал в Турин играть вторым номером. Логично, учитывая еще и тот факт, что за 20 туров команда пропустила всего 22 мяча, меньше в серии А только у «Наполи», «Ромы», «Лацио» и «Ювентуса».
Миранчук же ожидаемо появился в стартовом составе, составив тройку атаки с Карамо и Санабрией — Никола Влашич остался на скамейке запасных. Обе команды первые минут 20 потратили на раскачку, потому опасных моментов на стартовом отрезке было минимум. Но к середине второго тайма «Торино» окончательно забрал инициативу — к 35-й минуте процент владения составлял 63-37% в пользу хозяев. «Удинезе» был откровенно беззубым в атаке, более того — почти всем составом оборонялся на своей половине поля, не организовывая давление на соперника даже у центрального круга. Такой сценарий для «Торино» был потенциально невыгоден: у «быков» проблемы с позиционной атакой, а главным способом доставки мяча в штрафную в этом сезоне являются контратаки и игра на подборах после выносов.
При таких раскладах особая ответственность легла как раз на Миранчука как на самого тонкого и креативного игрока команды, способного разбираться на ограниченном пространстве. И Алексей не подвел — именно он стал центральной фигурой, неординарными решениями разрезающей оборонительные порядки соперника. На 39-й минуте Миранчук роскошным пасом шведой чуть не вывел один на один Карамо, но судья зафиксировал офсайд. Показательно, что 44% атак туринцы провели через правый фланг, где творили Миранчук и крайний защитник Ола Эйна. Последний под занавес тайма исполнил отличную подачу на Карамо, пробившего в падении через себя, но спас вратарь.
Однако уже в начале второго тайма эта комбинация сработала как надо — очередная подача Эйны пришлась точно в ногу Карамо, расстрелявшего ворота с линии вратарской. Судья, правда, снова зафиксировал офсайд, но после проверки ВАР гол засчитал. После гола «Торино» ожидаемо отошел назад и игра немного выравнялась. Пропал с радаров и Миранчук, на которого стало ложиться больше оборонительной работы. Но в заключительные 15 минут Алексей снова засверкал. Сперва подставился под фол после эффектного финта в центральной зоне, а затем в контратаке (после отыгрыша с вышедшим со скамейки Влашичем) чуть было не заработал пенальти — правда, как показал повтор, сбили его в сантиметрах от штрафной. К мячу подошел сам Алексей, но отправить мяч в ворота не сумел — попал в «стенку».
На 87-й минуте Миранчука заменили, а «Торино» довел матч до победы 1:0 и обошел «Удинезе» в таблице. Теперь отрыв от шестого места — 8 очков, правда, у находящегося на этой позиции «Милана» есть игра в запасе. Что касается самого Алексея, то он хоть и не записал на свой счет результативных баллов, но провел очень качественную встречу — стал лидером среди двух команд по числу передач под удар (3) и пасов в финальной трети (25). Проще говоря, Миранчук снова показал, за что его так ценит тренер и почему прямо сейчас его смело можно называть лидером «Торино».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|21
|18
|2
|1
|51-15
|56
|
2
|Рома
|21
|12
|4
|5
|28-18
|40
|
3
|Интер
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|
4
|Лацио
|20
|11
|5
|4
|36-16
|38
|
5
|Аталанта
|21
|11
|5
|5
|39-24
|38
|
6
|Милан
|20
|11
|5
|4
|37-29
|38
|
7
|Торино
|21
|8
|6
|7
|22-22
|30
|
8
|Удинезе
|21
|7
|8
|6
|28-23
|29
|
9
|Эмполи
|21
|6
|8
|7
|19-26
|26
|
10
|Болонья
|20
|7
|5
|8
|26-30
|26
|
11
|Монца
|20
|7
|4
|9
|25-28
|25
|
12
|Фиорентина
|20
|6
|6
|8
|22-26
|24
|
13
|Ювентус
|20
|11
|5
|4
|30-17
|23
|
14
|Сассуоло
|21
|6
|5
|10
|24-31
|23
|
15
|Лечче
|21
|5
|8
|8
|21-24
|23
|
16
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|
17
|Специя
|21
|4
|6
|11
|17-35
|18
|
18
|Верона
|20
|3
|4
|13
|18-32
|13
|
19
|Сампдория
|20
|2
|3
|15
|8-34
|9
|
20
|Кремонезе
|21
|0
|8
|13
|15-37
|8
|4.02
|17:00
|
Кремонезе – Лечче
|0 : 2
|4.02
|20:00
|
Рома – Эмполи
|2 : 0
|4.02
|22:45
|
Сассуоло – Аталанта
|1 : 0
|5.02
|14:30
|
Специя – Наполи
|0 : 3
|5.02
|17:00
|
Торино – Удинезе
|1 : 0
|5.02
|20:00
|
Фиорентина – Болонья
|- : -
|5.02
|22:45
|
Интер – Милан
|- : -
|6.02
|20:30
|
Верона – Лацио
|- : -
|6.02
|22:45
|
Монца – Сампдория
|- : -
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|16
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|11
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|19
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|13
|1
|0