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Миранчук показал, почему его называют лидером «Торино». Отличная игра нашего легионера в матче с принципиальным соперником

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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«Торино» — «Удинезе» — 1:0. Алексей Миранчук.
Фото ФК «Торино»
Победили «Удинезе» 1:0.
Италия. Серия А. 21-й тур
05 февр, 17:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:0
Удинезе

Похоже, Алексей Миранчук наконец-то нашел свою команду в Италии. В «Аталанте» он получал мало игровой практики и не совсем вписывался в концепцию Джан Пьеро Гасперини. Зато в более скромном «Торино» появилась возможность каждую неделю демонстрировать свои лучшие качества. Тренер Иван Юрич сразу после перехода заявил, что рассчитывает на Миранчука как на одного из лидеров команды, и слово свое сдержал. Сейчас «Торино» сложно представить без игрока под 59-м номером.

&laquo;Фиорентина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торино&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Алексей Миранчук. «Торино» провалил второе покорение Флоренции. Миранчук вылетел из Кубка Италии

В серии А туринцы — крепкий середняк, который находится далеко от зоны вылета, но и до зоны еврокубков очковая дистанция солидная. Однако шансы добраться до шестого места, дающего путевку в Лигу конференций, остаются. Чтобы их увеличить, «Торино» в 21-м туре нужно было обыгрывать «Удинезе», опережавший «быков» на два очка. Клуб из Удине в этом сезоне показывает яркий футбол, заточенный на индивидуальные навыки игроков атаки. Лидером этой команды является Жерар Деулофеу, талантливый вингер, который не смог закрепиться в «Барселоне» и реализовать свой талант в АПЛ, но неожиданно для многих засверкавший в Италии. Правда, матч с «Торино» испанец пропускал из-за травмы, потому «Удинезе» очевидно приехал в Турин играть вторым номером. Логично, учитывая еще и тот факт, что за 20 туров команда пропустила всего 22 мяча, меньше в серии А только у «Наполи», «Ромы», «Лацио» и «Ювентуса».

Миранчук же ожидаемо появился в стартовом составе, составив тройку атаки с Карамо и Санабрией — Никола Влашич остался на скамейке запасных. Обе команды первые минут 20 потратили на раскачку, потому опасных моментов на стартовом отрезке было минимум. Но к середине второго тайма «Торино» окончательно забрал инициативу — к 35-й минуте процент владения составлял 63-37% в пользу хозяев. «Удинезе» был откровенно беззубым в атаке, более того — почти всем составом оборонялся на своей половине поля, не организовывая давление на соперника даже у центрального круга. Такой сценарий для «Торино» был потенциально невыгоден: у «быков» проблемы с позиционной атакой, а главным способом доставки мяча в штрафную в этом сезоне являются контратаки и игра на подборах после выносов.

При таких раскладах особая ответственность легла как раз на Миранчука как на самого тонкого и креативного игрока команды, способного разбираться на ограниченном пространстве. И Алексей не подвел — именно он стал центральной фигурой, неординарными решениями разрезающей оборонительные порядки соперника. На 39-й минуте Миранчук роскошным пасом шведой чуть не вывел один на один Карамо, но судья зафиксировал офсайд. Показательно, что 44% атак туринцы провели через правый фланг, где творили Миранчук и крайний защитник Ола Эйна. Последний под занавес тайма исполнил отличную подачу на Карамо, пробившего в падении через себя, но спас вратарь.

Однако уже в начале второго тайма эта комбинация сработала как надо — очередная подача Эйны пришлась точно в ногу Карамо, расстрелявшего ворота с линии вратарской. Судья, правда, снова зафиксировал офсайд, но после проверки ВАР гол засчитал. После гола «Торино» ожидаемо отошел назад и игра немного выравнялась. Пропал с радаров и Миранчук, на которого стало ложиться больше оборонительной работы. Но в заключительные 15 минут Алексей снова засверкал. Сперва подставился под фол после эффектного финта в центральной зоне, а затем в контратаке (после отыгрыша с вышедшим со скамейки Влашичем) чуть было не заработал пенальти — правда, как показал повтор, сбили его в сантиметрах от штрафной. К мячу подошел сам Алексей, но отправить мяч в ворота не сумел — попал в «стенку».

На 87-й минуте Миранчука заменили, а «Торино» довел матч до победы 1:0 и обошел «Удинезе» в таблице. Теперь отрыв от шестого места — 8 очков, правда, у находящегося на этой позиции «Милана» есть игра в запасе. Что касается самого Алексея, то он хоть и не записал на свой счет результативных баллов, но провел очень качественную встречу — стал лидером среди двух команд по числу передач под удар (3) и пасов в финальной трети (25). Проще говоря, Миранчук снова показал, за что его так ценит тренер и почему прямо сейчас его смело можно называть лидером «Торино».

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 1
Манчестер Сити 0
2-й тайм

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
ФК Удинезе
2
4
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 21 18 2 1 51-15 56
2
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
3
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
4
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
5
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
6
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
7
 Торино 21 8 6 7 22-22 30
8
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
9
 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
15
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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4.02 17:00
Кремонезе – Лечче
 0 : 2
4.02 20:00
Рома – Эмполи
 2 : 0
4.02 22:45
Сассуоло – Аталанта
 1 : 0
5.02 14:30
Специя – Наполи
 0 : 3
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 1 : 0
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 - : -
5.02 22:45
Интер – Милан
 - : -
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
6.02 22:45
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7.02 22:45
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П
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