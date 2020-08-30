«Янг Бойз» выиграл Кубок Швейцарии и сделал золотой дубль впервые с 1958 года

«Янг Бойз» стал обладателем Кубка Швейцарии-2019/20. В финальном матче бернский клуб вырвал победу у «Базеля» — 2:1. Победный мяч провел Марвин Шпильман на 89-й минуте.

«Янг Бойз» выиграл седьмой кубок страны в истории, завоевав трофей впервые с 1987 года. Рекорд принадлежит «Грассхоппер» (19 титулов).

В минувшем сезоне команда также стала чемпионом Швейцарии и сделала, таким образом, второй «золотой дубль» в истории. Впервые им это удалось в 1958 году.

Кубок Швейцарии

Финал

«Базель» — «Янг Бойз» — 1:2 (1:0)

Голы: Альдерете, 42 (1:0). Нсаме, 50 (1:1). Шпильман, 89 (1:2).