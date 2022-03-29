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Сегодня, 12:14

Конгресс ФИФА: Зимбабве пытается избежать отстранения — руководство федерации обратилось в прокуратуру

Зимбабве пытается избежать отстранения из ФИФА
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в

Отстраненные от работы руководители футбольной ассоциации Зимбабве обратились к исполняющему обязанности генерального прокурора страны Нелсону Мутсонзиве с просьбой облегчить примененные к ним наказания.

Президент ассоциации Фелтон Камамбо и несколько его заместителей пытаются попасть на заседание конгресса ФИФА, которое пройдет 31 марта в Катаре.

Как сообщают африканские СМИ, конгресс собирается ратифицировать приостановление членства футбольных федераций Зимбабве и Кении за вмешательство в их дела правительственных организаций этих стран. Этот вопрос входит в повестку дня, в которой значится пункт об отстранении или исключении членов ФИФА.

Руководители федерации Зимбабве считают, что их присутствие на заседании и беседы с коллегами помогут избежать такого наказания и сохранить членство. Пока же Камамбо запрещено общение с ФИФА и, соответственно, участие в конгрессе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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