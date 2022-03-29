Отстраненные от работы руководители футбольной ассоциации Зимбабве обратились к исполняющему обязанности генерального прокурора страны Нелсону Мутсонзиве с просьбой облегчить примененные к ним наказания.

Президент ассоциации Фелтон Камамбо и несколько его заместителей пытаются попасть на заседание конгресса ФИФА, которое пройдет 31 марта в Катаре.

Как сообщают африканские СМИ, конгресс собирается ратифицировать приостановление членства футбольных федераций Зимбабве и Кении за вмешательство в их дела правительственных организаций этих стран. Этот вопрос входит в повестку дня, в которой значится пункт об отстранении или исключении членов ФИФА.

Руководители федерации Зимбабве считают, что их присутствие на заседании и беседы с коллегами помогут избежать такого наказания и сохранить членство. Пока же Камамбо запрещено общение с ФИФА и, соответственно, участие в конгрессе.