Владелец «Лудогорца» заболел коронавирусом

Владелец болгарского клуба «Лудогорец» Кирил Домусчиев сдал положительный тест на коронавирус.

— Дорогие друзья, после первого отрицательного теста на COVID-19 я по-прежнему чувствовал недомогание и сделал второй тест, он оказался положительным. Соблюдаю карантин, изолирован и лечусь, — написал он в Facebook.

В конце февраля «Лудогорец» был в Италии на ответном матче с «Интером» в 1/16 финала Лиге Европы, в котором уступил 1:2. В Италии болгарская делегация, в том числе футболисты и тренеры, использовали защитные маски и перчатки. Матч прошел при пустых трибунах.

По прибытии из Италии футболистам были сделаны тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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