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Гол Кастрати помог «Легии» обыграть «Вигры» в Кубке Польши

21:03
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«Легия» победила «Вигры» (3:1) в матче 1/32 финала Кубка Польши.

В составе победителей отличились Кацпер Костож, Лирим Кастрати и Махир Эмрели. У хозяев голом отметился Кацпер Михальски.

«Легия» — соперник «Спартака» по Лиге Европы. В Москве варшавский клуб победил со счетом 1:0 благодаря голу Кастрати.

Кубок Польши

1/32 финала

«Вигры» — «Легия» — 1:3 (1:1)

Голы: Михальски, 40 — Костож, 42, Кастрати, 65, Эмрели, 80

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Виталий Айрапетов все материалы автора

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