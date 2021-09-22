Гол Кастрати помог «Легии» обыграть «Вигры» в Кубке Польши
21:03
«Легия» победила «Вигры» (3:1) в матче 1/32 финала Кубка Польши.
В составе победителей отличились Кацпер Костож, Лирим Кастрати и Махир Эмрели. У хозяев голом отметился Кацпер Михальски.
«Легия» — соперник «Спартака» по Лиге Европы. В Москве варшавский клуб победил со счетом 1:0 благодаря голу Кастрати.
Кубок Польши
1/32 финала
«Вигры» — «Легия» — 1:3 (1:1)
Голы: Михальски, 40 — Костож, 42, Кастрати, 65, Эмрели, 80
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