Голкипер Субашич вернется в Хорватию

Голкипер Даниэль Субашич вернется в Хорватию. 36-летний голкипер подпишет контракт с «Хайдуком», сообщает Sportske Novosti.

Летом 2020 года Субашич покинул «Монако» и с тез пор находился без клуба. Он поддерживал форму самостоятельно в родном Задаре.

Даниэль Субашич стал игроком «Монако» летом 2012 года, перейдя из хайдукского «Сплита». С тех пор он провел за монегасков 292 встречи, что является вторым показателем среди вратарей в истории команды, при этом в 111 матчах он отстоял на ноль. В 2017 году он был признан лучшим вратарем французской лиги 1, в этом же году он стал чемпионом Франции и добрался с командой до полуфинала Лиги чемпионов.