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В Боснии напали на футбольных судей и сожгли их автомобиль. Президента «Вележа» изгнали из футбола на два года

18:51
Происшествие на матче чемпионата Боснии. Происшествие на матче чемпионата Боснии.
Происшествие на матче чемпионата Боснии.

21 сентября матч чемпионата Боснии между «Вележем» и «Борацем» был прерван на 81-й минуте при счете 0:2, когда на поле выбежали десятки местных болельщиков. Как заявил делегат встречи Драгомир Джаич, полицейские отказались гарантировать безопасность, и игра не была продолжена.

После матча группа фанатов в тоннеле между Ябланицей и Коньичем блокировала автомобиль, в котором ехали арбитры Сабрия Топалович, Адмир Шехович и Аднан Алиспахич. Хулиганы были вооружены битами и арматурой, они разбили стекла машины и подожгли ее, сообщила Hercegovina.

Происшествие на матче чемпионата Боснии.
Происшествие на матче чемпионата Боснии.

Загорелась и одежда судей. Они выскочили из автомобиля, чтобы не погибнуть, и были избиты.

Сегодня дисциплинарный комитет рассмотрел рапорты официальных лиц матча и снял с «Вележа» три очка. Стадион этого клуба дисквалифицирован на шесть игр. А президент Шемсудин Хасич отстранен на два года.

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Александр Бобров все материалы автора

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