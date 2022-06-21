В Турции рассказали о срыве трансфера Дзюбы в «Фенербахче»

Турецкий журналист Ахмет Сулим Кул рассказал корреспондентам «СЭ» подробности возможного перехода российского нападающего Артема Дзюбы в «Фенербахче». По его словам, 33-летний футболист не подошел команде.

«Фенербахче» действительно интересовался Дзюбой, но в итоге он не подошел. Насколько мне известно, руководители клуба общались с представителем Дзюбы, но они не договорились. Могу уверенно сказать, что «Фенербахче» не возьмет Дзюбу. Клуб нацелился на других нападающих", — сказал журналист «СЭ».

Последним клубом Дзюбы был «Зенит». Форвард покинул российский клуб в конце мая 2022-го.

Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015-го. В общей сложности он провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.