Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:19

В Турции рассказали о срыве трансфера Дзюбы в «Фенербахче»

Владимир Пушкарев
,  
Сергей Федоров
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Турецкий журналист Ахмет Сулим Кул рассказал корреспондентам «СЭ» подробности возможного перехода российского нападающего Артема Дзюбы в «Фенербахче». По его словам, 33-летний футболист не подошел команде.

«Фенербахче» действительно интересовался Дзюбой, но в итоге он не подошел. Насколько мне известно, руководители клуба общались с представителем Дзюбы, но они не договорились. Могу уверенно сказать, что «Фенербахче» не возьмет Дзюбу. Клуб нацелился на других нападающих", — сказал журналист «СЭ».

Последним клубом Дзюбы был «Зенит». Форвард покинул российский клуб в конце мая 2022-го.

Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015-го. В общей сложности он провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
ФК Фенербахче
4
8
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
Зачем Алине бокс? Так нужны деньги? В погоне за популярностью Загитова сходит с ума
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Малком открыл счет в товарищеском матче против «Нижнего Новгорода»
В «Фенербахче» опровергли информацию о скором переходе Дзюбы
В РПЛ рассказали о сложностях при формировании календаря сезона-2022/23
В новом сезоне снова пройдут стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ
В РПЛ рассказали, как закрытые аэропорты на юге России повлияли на календарь сезона-2022/23
В РПЛ объяснили предусмотренную паузу в календаре на время чемпионата мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карлос Тевес стал главным тренером «Росарио Сентраль»

В «Фенербахче» опровергли информацию о скором переходе Дзюбы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости