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Сегодня, 16:17

Карлос Тевес стал главным тренером «Росарио Сентраль»

Иван Шитик
Корреспондент
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Карлос Тевес.
Фото ФК «Росарио Сентраль».

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес стал главным тренером «Росарио Сентраль», сообщает сайт клуба. Соглашение рассчитано на 12 месяцев.

Отметим, что Тевес не закончил необходимые тренерские курсы, поэтому в официальных протоколах не сможет значиться главным тренером.

Последним клубом 38-летнего Тевеса был «Бока Хуниорс», который форвард покинул в 2021 году.

Ранее аргентинский футболист выступал за «Коринтианс», «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус» и другие команды.

Карлос Тевес
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