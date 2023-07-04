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Сегодня, 20:49

В «Тоболе» опровергли информацию о том, что Канчельскис может возглавить клуб

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Пресс-атташе «Тобола» Каскырбай Койшиманов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что Андрей Канчельскис может возглавить клуб из Казахстана.

«Как мне известно, команду сейчас возглавляет Милич Чурчич, то есть у команды уже есть главный тренер. На данный момент мы едем из Астаны в Костанай. Ведутся ли переговоры с Андреем Канчельскисом? Скорее всего, нет», — сказал Койшиманов «СЭ».

По информации «РБ Спорт», Андрей Канчельскис может возглавить «Тобол». Ранее экс-футболист сборной России сообщил о том, что в скором времени может стать главным тренером одного из клубов.

Андрей Канчельскис
ФК Тобол
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