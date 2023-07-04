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Сегодня, 19:16

Эмилиано Мартинес: «Месси — лучший игрок в истории. С ним никто не сравнится»

Мария Гусева
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Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился мнением о форварде Лионеле Месси.

«Месси — лучший игрок в истории. И в будущем ему не будет равных. С ним никто не сравнится. Мы выиграем следующий Кубок Америки и, надеюсь, следующий чемпионат мира», — цитирует Sudanalytics Мартинеса.

В декабре 2022 года Месси вместе со сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022 в Катаре. Это мировое первенство стало пятым для 36-летнего футболиста, что является повторением рекорда. Также Месси стал рекордсменом по числу проведенных матчей на чемпионатах мира (26).

Этим летом аргентинец объявил, что перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента.

Лионель Месси
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Сборная Аргентины по футболу
Эмилиано Мартинес
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